100 milhões: Chelsea se prepara para uma contratação excepcional

O Chelsea se prepara para agir com força durante a janela de transferências de inverno a fim de fechar uma contratação decisiva para reforçar o meio-campo.

De acordo com o que publicou o site TEAMtalk, cresce a confiança dos dirigentes do Chelsea na possibilidade de concretizar a contratação do astro do Bournemouth Alex Scott em janeiro, em meio à crença de que o jogador de 23 anos pode ter dificuldade em recusar a oportunidade de se transferir para o clube londrino, que está disposto a atender às altas exigências financeiras do Bournemouth.

Scott chamou a atenção recentemente após disputar suas duas primeiras partidas internacionais com a seleção da Inglaterra, mas sofreu uma lesão na coxa durante sua última convocação, o que deve afastá-lo dos gramados por até cinco semanas.

O Bournemouth havia se recusado a abrir mão do meio-campista na última janela de transferências de verão, porém sua situação ficou mais complicada, segundo o relatório, diante dos dois anos restantes de contrato, que se encerra no verão de 2028, e do fato de ele ainda não ter concordado em renová-lo.

Próximas partidas EVE Premier League 07:30 CHE

O Chelsea acredita que Scott seria uma adição adequada ao projeto da equipe, diante da presença de um grupo de jovens talentos, além da possibilidade de trabalhar sob o comando do treinador Xabi Alonso e de jogar ao lado de nomes como Cole Palmer e Morgan Rogers.

O clube londrino considera que esses fatores podem lhe dar vantagem na corrida pela contratação do jogador. Mas o Bournemouth ainda espera convencer Scott a assinar um novo contrato, que poderia incluir uma cláusula de rescisão semelhante à que o clube inseriu no contrato de Antoine Semenyo antes de sua transferência para o Manchester City por 62,5 milhões de libras esterlinas.

Segundo o TEAMtalk, o Bournemouth não abrirá mão de Scott facilmente e pretende obter um valor próximo de 100 milhões de libras esterlinas, o equivalente a cerca de 118 milhões de euros, uma quantia que representaria um recorde na história das vendas do clube.

O Bournemouth baseia sua avaliação financeira nas idades dos jogadores de grande potencial e em suas experiências na Premier League, citando os valores das transferências de Elliot Anderson, Moisés Caicedo e Declan Rice.

Ainda assim, a negociação continua condicionada à capacidade do Chelsea de atender às exigências financeiras e à disposição do Bournemouth de liberar seu jogador no meio da temporada, além da própria posição de Scott sobre se transferir em janeiro em vez de esperar até o próximo verão.