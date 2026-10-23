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Michael Carrick fez um discurso apaixonado de cinco minutos durante a coletiva de imprensa de sexta-feira, em uma tentativa desesperada de mobilizar o elenco do Manchester United. O técnico, sob pressão, cobrou humildade e dedicação dos jogadores após a derrota humilhante na Champions League no meio da semana.

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Pressão crescente em Old Trafford

O técnico do Manchester United, Carrick, luta para manter o emprego após uma humilhante derrota por 4 a 1 para o Como na Champions League. Em meio a dúvidas crescentes sobre seu futuro, o treinador de 45 anos fez um discurso enfático na entrevista coletiva de sexta-feira. Em vez de esperar pelas perguntas, Carrick abriu seu encontro semanal com a imprensa em Carrington com uma fala preparada de antemão.

Ele falou com veemência por mais de cinco minutos sobre a crise atual. O ex-meio-campista cobrou uma reação imediata antes do confronto decisivo da Premier League contra o Bournemouth, no domingo. Também ressaltou a necessidade urgente de que todos no clube demonstrem humildade e trabalhem duro.

Cobrança para retomar os padrões históricos do clube

Durante seu longo discurso, Carrick alertou o elenco, que atravessa um momento difícil, de que precisa voltar aos padrões de excelência estabelecidos por lendas do United. Ele mencionou especificamente nomes históricos do clube, como Sir Alex Ferguson, Sir Matt Busby, Sir Bobby Charlton, Ryan Giggs e Wayne Rooney. O treinador assumiu toda a responsabilidade pela recente crise de identidade da equipe, mas prometeu resolvê-la rapidamente.

“Vou começar hoje. Só quero dizer algumas coisas. Acho que é importante”, afirmou Carrick, segundo a ESPN. “Minha responsabilidade é colocar em campo uma equipe que represente este clube, que represente os torcedores e cuja identidade os deixe orgulhosos.

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“Nós nos afastamos disso recentemente em alguns jogos, algo de que tenho plena consciência e sobre o qual estou tomando providências. Acho importante que todos reconheçamos isso. Eu certamente reconheço. Já tivemos essa identidade e, para ser totalmente sincero, perdemos um pouco o rumo, mas vamos recuperá-la. Tenho plena confiança de que vamos recuperá-la. É preciso respeitar este clube e entender o que é necessário, porque isso é muito, muito importante para mim.”

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Um alerta duro aos jogadores

Carrick deixou absolutamente claro que não vai tolerar falta de comprometimento de ninguém no vestiário. Ele enfatizou que respeitar o clube e compreender o peso de suas exigências continua sendo sua principal prioridade.

Questionado pelos jornalistas se os demais integrantes do clube compartilhavam sua intensa dedicação, ele foi categórico. “Sim. Com certeza. E, se não for assim, este não é o lugar para você”, respondeu.

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“Esse espírito, essa união, esse companheirismo precisam estar presentes. E estão, e estarão. De qualquer forma, vou garantir que estejam. Estou apenas buscando soluções para seguirmos em frente, é simples assim.”

Um teste decisivo contra o Bournemouth

Agora, as atenções se voltam para o confronto decisivo de domingo contra o Bournemouth, pela Premier League, em Old Trafford. Só uma vitória convincente aliviará a pressão crescente sobre a comissão técnica.