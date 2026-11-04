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10 clubes e 10 seleções: forte disputa árabe pelos prêmios da CAF

Zamalek SC
Mamelodi Sundowns FC
USM Alger
Marrocos
Egito
Senegal
Cabo Verde
FAR Rabat
RS Berkane
Argélia
Tunísia
Egito
África do Sul
Argélia
Marrocos
Senegal
Cabo Verde
Tunísia

A Confederação Africana de Futebol (CAF) anunciou as listas de indicados aos prêmios de melhor clube e melhor seleção da África para o ano de 2026, com forte presença de clubes e seleções árabes.

A lista de indicados ao prêmio de melhor clube do continente africano reuniu 10 clubes, liderados pelo sul-africano Mamelodi Sundowns, atual campeão da Liga dos Campeões da África, e pelo USM Alger, campeão da Copa das Confederações Africana.

A lista inclui ainda o Chabab Belouizdad, também da Argélia, além de três clubes marroquinos: o AS FAR, o Olympique de Safi e o Berkane.

A lista conta também com: o Zamalek do Egito, o AS Maniema Union (República Democrática do Congo), o Al-Hilal (Sudão) e o Espérance (Tunísia).

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Os indicados ao prêmio de melhor seleção da África 2026

Na categoria de melhor seleção, dez equipes disputam o prêmio, com destaque para a seleção de Marrocos, campeã da Copa Africana de Nações 2025, e a vice-campeã Senegal, além da seleção do Egito, que entrou nas indicações após chegar às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, e Cabo Verde, que alcançou a fase de 32 avos do Mundial pela primeira vez em sua história, ao lado da Argélia e da Tunísia.

A lista se completa com as seleções de Gana, Costa do Marfim, República Democrática do Congo e África do Sul.

A cerimônia de entrega dos prêmios da CAF 2026 está marcada para 7 de dezembro, na cidade nigeriana de Lagos, onde serão anunciados os vencedores nas diferentes categorias após o encerramento da fase de indicações.

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