10 clubes e 10 seleções: forte disputa árabe pelos prêmios da CAF

A Confederação Africana de Futebol (CAF) anunciou as listas de indicados aos prêmios de melhor clube e melhor seleção da África para o ano de 2026, com forte presença de clubes e seleções árabes.

A lista de indicados ao prêmio de melhor clube do continente africano reuniu 10 clubes, liderados pelo sul-africano Mamelodi Sundowns, atual campeão da Liga dos Campeões da África, e pelo USM Alger, campeão da Copa das Confederações Africana.

A lista inclui ainda o Chabab Belouizdad, também da Argélia, além de três clubes marroquinos: o AS FAR, o Olympique de Safi e o Berkane.

A lista conta também com: o Zamalek do Egito, o AS Maniema Union (República Democrática do Congo), o Al-Hilal (Sudão) e o Espérance (Tunísia).

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Os indicados ao prêmio de melhor seleção da África 2026

Na categoria de melhor seleção, dez equipes disputam o prêmio, com destaque para a seleção de Marrocos, campeã da Copa Africana de Nações 2025, e a vice-campeã Senegal, além da seleção do Egito, que entrou nas indicações após chegar às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, e Cabo Verde, que alcançou a fase de 32 avos do Mundial pela primeira vez em sua história, ao lado da Argélia e da Tunísia.

A lista se completa com as seleções de Gana, Costa do Marfim, República Democrática do Congo e África do Sul.

A cerimônia de entrega dos prêmios da CAF 2026 está marcada para 7 de dezembro, na cidade nigeriana de Lagos, onde serão anunciados os vencedores nas diferentes categorias após o encerramento da fase de indicações.

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