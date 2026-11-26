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Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, se prepara para colocar em prática um grande projeto econômico que pode mudar a estrutura comercial do clube. A ideia é criar uma nova empresa avaliada em cerca de 10 bilhões de euros, na qual o clube manteria a maior participação. A medida precisa da aprovação dos sócios antes de entrar em vigor.

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Durante discurso aos sócios do clube no último sábado, Pérez garantiu que o futuro do Real Madrid continuará apenas nas mãos de seus sócios: "O destino do Real Madrid será decidido somente pelos sócios. Sempre foi assim e sempre será". A declaração reforça sua defesa do modelo de propriedade do clube, apesar das mudanças que planeja.

O projeto surge em meio aos temores de Pérez quanto a ameaças externas contra o Real Madrid , os mesmos motivos que o levaram a convocar eleições antecipadas no verão passado, apenas um ano e meio depois de ser reeleito presidente do clube.

Segundo o jornal "Mundo Deportivo", o plano consiste em criar uma nova empresa comercial chamada "Real Madrid Madridistas SL", que ficaria responsável pela gestão das atividades e dos negócios principais do clube. O Real Madrid manteria entre 80% e 90% das ações, enquanto um investidor externo receberia uma participação entre 5% e 10%. Pelo cenário atual, essa fatia deve ficar em 5%.

De acordo com a avaliação preliminar da empresa, o investidor aportaria cerca de 500 milhões de euros por 5%, ou 1 bilhão de euros caso fique com 10%. Assim, o clube poderia obter investimentos vultosos sem se transformar em uma sociedade anônima esportiva de capital aberto e sem abrir mão do controle da nova entidade.

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O plano já conta com o apoio da diretoria do Real Madrid, e a empresa já foi registrada oficialmente. José Ángel Sánchez, diretor-geral do clube e membro da diretoria, ocupa o cargo de administrador único da companhia, para a qual serão transferidos os negócios principais do clube quando o projeto for executado.

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No entanto, Pérez precisa da aprovação da Assembleia Geral antes de submeter o projeto a um referendo entre os sócios do Real Madrid, já que necessita do apoio da maioria para avançar com a medida, que pode representar uma virada importante no futuro econômico do clube.

A reunião do último sábado não foi o momento adequado para apresentar o tema, já que a nomeação da lenda do tênis espanhol Rafa Nadal para a diretoria roubou as atenções. Ele se junta a Anas Laghrari e José Ángel Sánchez entre as figuras de maior confiança de Pérez.