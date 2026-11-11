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Al Fateh, Al Taawoun e Abha vivem um início extremamente complicado na disputa da Liga Saudita de Profissionais durante a atual temporada, depois que as 12 primeiras rodadas se transformaram em um pesadelo para os três clubes, que se encontraram nas posições de rebaixamento direto, em meio a uma crise evidente tanto no aspecto ofensivo quanto no defensivo, apesar das mudanças técnicas às quais suas diretorias recorreram em busca de salvar a temporada.

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O jornal "Asharq Al-Awsat" saudita destacou, em uma reportagem, que os três times conquistaram apenas uma vitória ao longo das 35 partidas que disputaram no total, contra 23 derrotas e 11 empates, somando apenas 14 pontos dos 105 disponíveis, em um saldo que reflete a dimensão do sofrimento que enfrentam no início da temporada.

O aproveitamento total de vitórias do trio ficou em apenas 2,9%, enquanto os times marcaram juntos 23 gols, com uma média de 0,66 gol por partida, contra 64 gols sofridos, com média de 1,83 gol, evidenciando os contornos da crise que ameaça a permanência deles na liga profissional.

Al-Fateh tem a única vitória, e a defesa é seu ponto fraco

O Al-Fateh parece estar relativamente em melhor situação entre os times da zona de rebaixamento, após ocupar a décima sexta posição com 6 pontos, tendo conquistado uma vitória e 3 empates contra 8 derrotas ao longo de 12 partidas.

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Mas possuir a única vitória entre o trio não deu ao time a chance de se afastar da zona de perigo, diante de suas grandes dificuldades defensivas, após sofrer 25 gols, contra 10 gols marcados, tornando-se o dono da pior defesa entre os três times.

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O Al-Fateh começou a temporada sob o comando do treinador nacional Khalid Al-Atwi, antes de a direção decidir recorrer ao marroquino Jamal Sellami, mas a mudança técnica não trouxe a melhora esperada, à exceção da única vitória que o time registrou até agora, de modo que a crise de resultados persiste apesar da troca da comissão técnica.

Al-Taawoun sem vitórias apesar de seu sucesso asiático

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Já o Al-Taawoun enfrenta uma crise ainda mais complexa, tendo em vista sua posição nas últimas temporadas, após cair para a décima sétima posição com 5 pontos, em decorrência de 5 empates e 7 derrotas, sem conquistar qualquer vitória nas primeiras 12 rodadas.

Um dos problemas mais evidentes do time está em sua fragilidade ofensiva, após marcar apenas 6 gols, com uma média de meio gol por partida, tornando-se o pior ataque entre o trio da zona de rebaixamento, enquanto sua defesa sofreu 20 gols.

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Algumas de suas partidas recentes revelam a dimensão dos pontos que perdeu por não conseguir manter a vantagem, já que saiu na frente diante do Al-Ettifaq com um gol de Abderrazak Hamdallah de pênalti, antes de sofrer o gol de empate aos 90 minutos, contentando-se com um único ponto em vez de conquistar uma vitória da qual estava em extrema necessidade.

Antes disso, o Al-Taawoun esteve perto de sair com um ponto diante do Al-Qadsiah, mas sofreu um gol fatal aos 96 minutos, dando continuidade à sangria de pontos.

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O paradoxo se aprofunda tendo em vista o sucesso do Al-Taawoun em garantir sua classificação às oitavas de final da Champions League da Ásia 2, apesar da incapacidade de conquistar qualquer vitória na liga nacional, o que levanta questionamentos sobre sua capacidade de transferir seu nível continental para as competições domésticas.

O Al-Taawoun começou a temporada sob o comando do sérvio Zarko Lazetic, antes de sua demissão após a pesada derrota diante do Al-Hilal por 6 a 0, e da contratação de seu compatriota Vuk Rasovic, mas a mudança não conseguiu até agora quebrar o jejum de vitórias.

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Abha na última colocação, e nova mudança no banco de reservas

E na última colocação está o Abha, com 3 pontos em 11 partidas, após empatar em 3 confrontos e perder 8, sem conquistar qualquer vitória, e seus jogadores marcaram 7 gols contra 19 gols sofridos.

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Apesar da dificuldade de sua situação, o time saiu com um ponto de seu último confronto diante do Al-Ittihad, um resultado que pode representar um impulso moral, especialmente por ter vindo em paralelo à chegada do croata Teo Pereica ao comando técnico, substituindo seu compatriota Damir Buric, que foi demitido do cargo.

A direção do Abha havia apostado em Buric, que conduziu o time na jornada de acesso, antes de decidir encerrar sua missão e recorrer a um diretor técnico vindo das categorias de base, na tentativa de promover uma mudança que devolvesse o time ao caminho das vitórias.

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A pausa é a última chance antes dos confrontos de fuga do rebaixamento

O "Asharq Al-Awsat" considera que o atual período de pausa representa uma oportunidade importante para as três comissões técnicas reavaliarem o desempenho, recuperarem os jogadores lesionados, elevarem a prontidão física e corrigirem os erros que se repetiram ao longo das rodadas anteriores.

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O Al-Fateh precisa, em especial, corrigir sua fragilidade defensiva, enquanto a missão do Al-Taawoun parece mais ligada à melhora da eficácia ofensiva e à recuperação dos elementos lesionados, ao passo que o Abha espera que a mudança técnica se reflita em seus resultados e que o último empate diante do Al-Ittihad se transforme em um novo ponto de partida.

Os confrontos diretos entre os clubes da zona de rebaixamento ganham importância redobrada, especialmente a aguardada partida entre Al-Taawoun e Abha após o período de pausa, já que representa uma oportunidade para um dos dois times conquistar sua primeira vitória e quebrar a sequência de tropeços, enquanto um empate pode levar à continuidade do sofrimento de ambos.

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Após a pausa, os três times têm pela frente testes difíceis; o Al-Taawoun enfrenta o Al-Ahli, o Abha encara o Al-Shabab, enquanto o Al-Fateh se choca com o Al-Riyadh.

E apesar de a temporada ainda estar em suas etapas iniciais, a manutenção das médias atuais, seja no nível da baixa produção de gols ou da grande quantidade de gols sofridos, pode tornar a missão dos três clubes de fugir do rebaixamento ainda mais difícil com o avanço das rodadas, especialmente porque as trocas de treinadores não conseguiram até agora promover a transformação necessária.