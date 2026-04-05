Notícias divulgadas nas últimas horas geraram grande polêmica nos círculos esportivos, após alegarem que David Beckham, um dos proprietários do Inter de Miami, teria entrado em negociações para contratar o lendário português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr saudita, com o objetivo de jogar ao lado de seu rival histórico, Lionel Messi, na liga americana.

A polêmica se intensificou após a divulgação de declarações atribuídas ao famoso jornalista Fabrizio Romano, especialista em notícias do mercado de transferências, nas quais se afirmava que Beckham teria oferecido uma quantia colossal de 1,4 bilhão de euros para contratar Ronaldo em 2025, mas o jogador português recusou a oferta, preferindo continuar na Liga Saudita, antes de renovar seu contrato com o Al-Nassr.

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No entanto, a verificação da veracidade dessas alegações revelou uma surpresa totalmente diferente; não havia qualquer vestígio dessas declarações na conta oficial e verificada de Romano, assim como Beckham não fez nenhuma declaração recente relacionada a novas negociações ou acordos desse tipo.

Após uma análise mais detalhada, verificou-se que a origem dessas alegações remonta a uma conta na plataforma “X” com um nome semelhante ao de Fabrizio Romano e que usa sua foto; no entanto, trata-se de uma conta satírica que costuma publicar notícias imprecisas, o que levou à ampla disseminação do boato sem qualquer fundamento real.

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Em outro contexto, David Beckham, ex-jogador do Manchester United, esteve ocupado com a inauguração do novo estádio do Inter de Miami, o Nu Stadium, onde a equipe disputou sua primeira partida na madrugada de domingo, em um confronto que terminou empatado em 2 a 2 contra o Austin FC.

A partida teve um momento marcante quando Lionel Messi abriu o placar com um gol de cabeça logo aos 10 minutos, antes que o time visitante recuperasse o placar, com Luis Suárez empatando aos 82 minutos, garantindo um ponto para sua equipe na primeira apresentação oficial em seu novo estádio como atual campeão da MLS.

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