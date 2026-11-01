1,15 bilhão de libras em risco: queda estrondosa ameaça o império do Manchester United

O declínio do Manchester United deixou de ser apenas uma crise passageira de resultados ou um tropeço que pode ser superado com uma única vitória, depois que a equipe se viu em uma zona extremamente perigosa da tabela de classificação da Premier League inglesa, em meio a uma sequência de fracassos que trouxeram à memória cenários de rebaixamento que não passavam pela cabeça de sua torcida. Após nove rodadas, o tradicional clube ostenta números chocantes, que o colocam diante de perguntas difíceis sobre seu futuro, sobre a capacidade de seus jogadores de tirá-lo da crise e, até mesmo, sobre a possibilidade de escorregar para a luta pela permanência entre os grandes da Premier League.

Após a derrota para o Chelsea por 2 a 0, no último sábado, Michael Carrick, o técnico do Manchester United, tentou lidar com a situação com sua calma habitual, dizendo: "Temos que seguir em frente e continuar vencendo as partidas, é simples assim".

Mas essas palavras, por mais simples que sejam, não dissipam o tamanho dos temores que cercam a equipe, especialmente porque Carrick conhece bem o significado do rebaixamento, depois de viver essa experiência como jogador nas fileiras do West Ham United durante a temporada 2002-2003.

O West Ham possuía, na temporada 2002-2003, um elenco que muitos acreditavam ser grande demais para cair à divisão inferior. Além de Carrick, a equipe contava com o goleiro da seleção da Inglaterra David James, e com um grupo de nomes de destaque, como Joe Cole, Jermain Defoe e Trevor Sinclair, cada um dos quais ultrapassou a marca das 40 partidas nas diferentes competições.

Ainda assim, os grandes nomes não salvaram a equipe, que terminou a temporada na terceira posição de baixo para cima, com 42 pontos, caindo para a First Division.

E essa pontuação ainda representa o maior número de pontos acumulado por uma equipe que caiu da Premier League inglesa em uma temporada com 38 rodadas, o que confere à experiência do West Ham uma importância especial quando se fala das probabilidades de tropeço dos grandes clubes.

Olhando para a situação atual do Manchester United, os números parecem ainda mais preocupantes; afinal, a equipe acumulou apenas sete pontos nos primeiros nove jogos e, se mantiver o mesmo ritmo até o fim da temporada, não conseguirá chegar à marca dos 30 pontos, um índice que o coloca em uma situação extremamente difícil.

Mas será que esse começo significa que o Manchester United já se tornou um candidato a entrar na batalha contra o rebaixamento?

Número histórico leva o United de volta à zona de perigo

É preciso estar perto dos sessenta anos de idade para lembrar da última vez em que o Manchester United caiu da First Division.

E esse episódio está ligado a uma história famosa sobre Denis Law, ex-ídolo do clube, que marcou um gol de calcanhar a favor do Manchester City, sem comemorá-lo, diante de seu antigo time. A versão mais difundida sustenta que aquele gol foi a causa direta do rebaixamento do United, mas a verdade é que o destino da equipe já estava, de fato, selado sob o comando de seu então técnico Tommy Docherty.

E desde novembro de 1986, o Manchester United não se via nas posições de rebaixamento após disputar nove partidas ou mais, quando conquistou apenas um ponto nos dois primeiros jogos sob o comando de Sir Alex Ferguson, que assumiu a responsabilidade como sucessor de Ron Atkinson.

Já a posição mais baixa ocupada pela equipe após ao menos nove partidas disputadas em qualquer temporada desde aquela data foi a décima sétima colocação durante a temporada 1989-1990. E hoje, o clube retorna à mesma posição, ainda que o tropeço dos concorrentes nos jogos de sábado tenha contribuído de forma decisiva para que ele estivesse nesse lugar.

E os indicadores negativos não se limitam à classificação na tabela do campeonato, pois a equipe não conseguiu conquistar nenhuma vitória nas últimas nove partidas em todas as competições, sua pior sequência desde a temporada 1988-1989.

Além disso, a única vitória que conquistou no campeonato nesta temporada veio a duras penas, depois de reverter a desvantagem diante do Ipswich Town e vencer em seu estádio durante o mês de agosto.

De Amorim a Carrick: o cenário de pesadelo vai se repetir?

Não é a primeira vez que a torcida do Manchester United vê sua equipe em uma posição atrasada nos últimos anos, pois o clube terminou a temporada 2024-2025 na décima sexta posição sob o comando de Ruben Amorim, após 37 partidas disputadas.

Mas a comparação entre as duas situações revela uma diferença importante; afinal, o United estava, naquela ocasião, 14 pontos à frente do Leicester City, terceiro colocado de baixo para cima, e não estava realmente ameaçado de rebaixamento em nenhuma fase daquela temporada, apesar do desempenho decepcionante.

Em contrapartida, a experiência do Tottenham Hotspur na última temporada apresenta um exemplo mais ligado aos temores atuais, depois que a equipe ocupou a terceira posição de baixo para cima, apenas dois pontos atrás do West Ham, a quatro rodadas do fim da competição.

Assim, a entrada do Manchester United em uma batalha para evitar o rebaixamento permanece uma possibilidade existente do ponto de vista teórico, mesmo que seja improvável tendo em vista o potencial do clube e seu porte econômico, especialmente porque suas receitas previstas ultrapassam 700 milhões de libras esterlinas durante a temporada atual.

E quando foi questionado se seus jogadores seriam capazes de fazer uma mudança mental compatível com a dificuldade do momento, o técnico optou por olhar o lado positivo, dizendo: "Você pode ver as coisas por esse ângulo, ou pode pensar na rapidez com que se avança na tabela de classificação se conseguir vencer as partidas. É assim que devemos lidar com a situação".

Ainda assim, falar em melhorar a posição não será suficiente a menos que isso se transforme em resultados dentro de campo, pois a equipe precisa urgentemente recuperar o ritmo das vitórias antes que sua crise se agrave.

Calendário pegando fogo e desfalques importantes: um teste de verdade para o futuro de Carrick

O Manchester United tem pela frente um confronto difícil contra o Aston Villa no estádio Old Trafford no dia 8 de novembro, mas ele será apenas o começo de uma sequência de testes duros.

Entre os sete jogos seguintes, a equipe terá que disputar confrontos fora de casa contra Liverpool, Newcastle United e Arsenal, partidas que podem aumentar a pressão sobre os jogadores e a comissão técnica se a equipe não recuperar o equilíbrio rapidamente.

No momento, não há indicações claras sobre o futuro de Carrick, apesar de as expectativas que antecederam a derrota para o Chelsea apontarem para sua continuidade no comando da equipe durante o confronto com a Roma pela Liga dos Campeões da Europa na terça-feira.

Mas a situação tornou-se excepcional, e não é possível afirmar com certeza o que a direção do clube decidirá no período seguinte, especialmente diante da queda de rendimento de alguns jogadores, que carregam boa parte da responsabilidade pelos últimos resultados.

E o Manchester United perderá os serviços de um de seus elementos influentes no próximo jogo, depois de confirmada a ausência de Lisandro Martínez no confronto com o Aston Villa por suspensão, em razão do cartão vermelho recebido diante do Chelsea.

E Darren Cann, ex-árbitro que participou da arbitragem da final da Copa do Mundo, descreveu o episódio da expulsão do zagueiro argentino, por meio da rede "BBC Sport", como "injustificável".

E os pontos de interrogação em torno de Martínez não se limitam à suspensão, mas se estendem ao seu futuro de longo prazo com o clube, diante do fim de seu contrato ao término da próxima temporada e da existência de uma cláusula que permite estendê-lo por mais uma temporada.

E as lesões recorrentes que o zagueiro argentino sofreu levantam dúvidas quanto à conveniência de acionar essa cláusula, o que torna seu futuro um dos dossiês que podem se impor à direção do United durante os próximos meses, ainda que sua saída não deva acontecer antes de janeiro, na melhor das hipóteses.

A conta do rebaixamento: uma catástrofe financeira que ameaça o império do Manchester United

Pode parecer precipitado falar das consequências financeiras de um rebaixamento do Manchester United após apenas nove rodadas, mas o porte do clube e seus compromissos econômicos tornam esse cenário mais assustador do que a simples perda de seu lugar entre os grandes do futebol inglês.

Em maio passado, Paul Quinn, o blogueiro especializado em assuntos financeiros do futebol e conhecido como «The Esk», estimou que o Tottenham poderia sofrer uma perda total de receitas entre 197 e 235 milhões de libras esterlinas em caso de rebaixamento para a divisão inferior.

E, no caso do Manchester United, o tamanho das perdas pode ser ainda mais doloroso, tendo em vista sua posição comercial e seus enormes retornos com os direitos de transmissão televisiva, que fazem com que os valores de compensação destinados aos clubes rebaixados sejam insuficientes para cobrir apenas uma parte limitada da possível lacuna financeira.

Além disso, não se acredita que os contratos dos jogadores incluam necessariamente cláusulas claras relacionadas ao rebaixamento, ao passo que a natureza do impacto desse cenário sobre os acordos comerciais e os patrocínios permanece desconhecida, apesar do volume de receitas que o clube obtém dessas fontes.

E o quadro torna-se ainda mais complexo tendo em vista o tamanho das dívidas que o United carrega, que chegam a cerca de 1,15 bilhão de libras esterlinas, e incluem títulos renegociados em junho passado a taxas de juros mais altas, além de linhas de crédito renováveis e valores devidos por transferências de jogadores.

Ao mesmo tempo, o clube se prepara para realizar consultas com sua torcida antes de dar os retoques finais em seus planos para a construção de um novo estádio, devendo esses planos ser apresentados no final de 2027 ou no início de 2028.

E o confronto com o Chelsea testemunhou a renovação dos cânticos da torcida do Manchester United contrários à ideia de construção de um novo estádio, em uma cena que reflete o tamanho da divisão em torno do futuro do clube, que se vê diante de desafios esportivos, financeiros e administrativos entrelaçados.

Fantasma do rebaixamento improvável, mas a crise do United é maior do que uma simples classificação

Não se pode tratar o rebaixamento do Manchester United como um cenário provável no momento, pois a diferença entre o potencial do clube e o que ele apresenta dentro de campo ainda é grande, e a temporada ainda não chegou à metade, havendo tempo de sobra para corrigir o rumo.

Mas descartar a catástrofe não significa ignorar os indicadores que levaram a equipe a essa situação; o declínio contínuo, a sequência de resultados negativos, a ausência de estabilidade técnica, somados à oscilação no rendimento dos jogadores, são todos fatores que tornam a preocupação legítima nos corredores do Old Trafford.

E, ao fim, Carrick sabe que palavras calmas não serão suficientes para salvar a equipe, e que o único caminho para sair desse túnel é conquistar as vitórias e recuperar a personalidade que faltou ao Manchester United.

Então, será que o gigante inglês conseguirá estancar o colapso antes que o fantasma do rebaixamento deixe de ser apenas uma possibilidade teórica para se tornar um pesadelo real?