Zoff: “A Juventus e Berardi ainda não estão atrasados. Precisamos de italianos com personalidade”

A nova (mais uma) Juventus está lentamente tomando forma, e a chegada de Giovanni Carnevali no lugar de Damien Comolli pode finalmente proporcionar aos torcedores bianconeri uma virada no mercado de transferências, afastando-se de algoritmos e estatísticas e concentrando-se mais em um projeto “à moda antiga”, feito de contratações de peso e de grande personalidade.





Nesse sentido, vale destacar as palavras do ex-ídolo da Itália e da Juventus, Dino Zoff, que, além de elogiar o alvo de transferência Dibu Martinez, defende o retorno ao elenco de jogadores italianos de peso e personalidade, com um nome em destaque que vem do passado: o de Domenico Berardi.



