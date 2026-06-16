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Berardi SassuoloGetty Images
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Zoff: “A Juventus e Berardi ainda não estão atrasados. Precisamos de italianos com personalidade”

Juventus
D. Berardi
D. Zoff
E. Martinez
D. Vlahovic
Mercado da bola

O ex-jogador e dirigente identificou no atacante do Sassuolo um reforço ideal para Spalletti

A nova (mais uma) Juventus está lentamente tomando forma, e a chegada de Giovanni Carnevali no lugar de Damien Comolli pode finalmente proporcionar aos torcedores bianconeri uma virada no mercado de transferências, afastando-se de algoritmos e estatísticas e concentrando-se mais em um projeto “à moda antiga”, feito de contratações de peso e de grande personalidade.


Nesse sentido, vale destacar as palavras do ex-ídolo da Itália e da Juventus, Dino Zoff, que, além de elogiar o alvo de transferência Dibu Martinez, defende o retorno ao elenco de jogadores italianos de peso e personalidade, com um nome em destaque que vem do passado: o de Domenico Berardi.


  • A JUVENTUS PRECISA DE JOGADORES ITALIANOS

    "Nossas seleções de base sempre se mostraram à altura da situação. Portanto, é melhor sermos cautelosos e não nos iludirmos achando que essas duas vitórias de Baldini resolveram tudo. Poucos italianos na Juve? Sim, isso é parte do problema. A Juve, historicamente, sempre representou muito para a nossa seleção. Nos últimos anos, esse aspecto se perdeu um pouco, mas nunca é tarde demais para corrigir isso"

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  • JOGADORES DE CARÁTER PARA DISPUTAR O TÍTULO

    "Ter no elenco jovens jogadores italianos, promissores e que ofereçam garantias no aspecto técnico é fundamental para os principais clubes italianos. É claro que é preciso encontrá-los, e isso não é nada fácil. Além disso, gostaria de deixar claro que, quando falo de jogadores italianos, na verdade me refiro a personalidades italianas. Figuras que coloquem seu carisma à disposição do grupo para ajudar os mais jovens a crescer.


    A base do elenco é boa, em todas as posições. Se chegarem os reforços certos, eles poderão elevar o nível. Mas acredito que o clube está no caminho certo para construir um elenco à altura da Liga dos Campeões e, quem sabe, talvez até mesmo do título do campeonato."

  • VLAHOVIC E BERARDI

    "Se olharmos para o último período — entre a competição da temporada passada e as lesões desta —, é difícil fazer um balanço completo, porque ele jogou muito pouco. Eu gosto dele: acho que é um bom atacante. Caberá à Juve avaliar, dependendo da disponibilidade, se deve ou não fazer um esforço para mantê-lo.


    Tarde demais para o Berardi? Absolutamente não. No contexto de uma Juve ambiciosa, ele ainda pode dar sua contribuição. É um excelente jogador e duvido que tenha problemas para se adaptar ao papel.”

  • DIBU MARTINEZ PROMOVIDO

    "Dibu Martinez? Na Juve, o que importa é o resultado, e os jogadores têm liberdade para fazer o que quiserem em campo, desde que contribuam para a causa. Não importa se um goleiro é excêntrico ou reservado: basta que saiba defender como deve ser. E o argentino provou que sabe fazer isso tanto na Premier League quanto na seleção. Ele me empolga. Vicario? Gosto dele: é um goleiro completo e acredito que a experiência na Inglaterra o fez crescer muito."