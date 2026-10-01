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Zinedine ZidaneGetty
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Zidane: "A cabeçada em Materazzi? Nenhum remorso"

França

O técnico da França falou na véspera do confronto da Nations League contra a Itália.

O técnico da França, Zinedine Zidane, falou na véspera do duelo da Nations League contra a Itália: “A cabeçada em Materazzi? Imagens impossíveis de esquecer, já que passam isso o tempo todo, mas a minha carreira não se resume apenas àquele episódio”

“A Juventus faz parte das coisas positivas da minha carreira. Foi na Juve que me tornei um jogador importante. Depois, não falei mais com Materazzi. Não me orgulho do que fiz, mas não tenho remorsos. Faz parte da minha trajetória e, na vida, e isso vale para todos, nem sempre se fazem apenas coisas bonitas. Agora estamos em outro momento da minha carreira e vamos ver o que acontecerá também contra a Itália. Depois, é claro que a expulsão de 2006, que encerrava a minha carreira também na seleção, me deu uma motivação a mais para voltar como técnico, que é um sonho que se realiza. Sempre acreditei em mim, nas coisas positivas, me preparei e agora estou pronto para treinar e dar tudo por esta equipe”


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  • “A Itália é uma grande nação do futebol, é estranho não vê-la na Copa do Mundo por três vezes consecutivas, mas não conheço bem a situação, não sei por que isso aconteceu. Sei, porém, que a Itália é uma boa equipe, talvez não seja mais aquela de 2006, mas em uma partida pode acontecer de tudo. A equipe de Mancini é difícil de enfrentar. Eles perderam para a Bélgica e venceram bem na Turquia. Por isso, precisamos estar prontos e no nosso melhor para vencer".


  • “Tive muitos treinadores fortes, e Lippi era especialmente forte na tática. Os italianos têm uma cultura tática importante, nada a aprender com os outros. E eu também tenho um pouco dessa cultura”




  • “A Juventus faz parte das coisas positivas da minha carreira. Foi na Juve que me tornei um jogador importante. Depois, não voltei a falar com Materazzi. Não me orgulho do que fiz, mas não tenho remorsos. Isso faz parte da minha trajetória e, na vida, e isso vale para todos, nem sempre se fazem apenas coisas bonitas. Agora estamos em outro momento da minha carreira e vamos ver o que acontecerá também contra a Itália. Depois, é claro que a expulsão de 2006, que encerrava a minha carreira também na seleção, me deu uma motivação a mais para voltar como técnico, o que é a realização de um sonho. Sempre acreditei em mim, nas coisas positivas, me preparei e agora estou pronto para treinar e dar tudo por esta equipe”

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