O técnico da França, Zinedine Zidane, falou na véspera do duelo da Nations League contra a Itália: “A cabeçada em Materazzi? Imagens impossíveis de esquecer, já que passam isso o tempo todo, mas a minha carreira não se resume apenas àquele episódio”

“A Juventus faz parte das coisas positivas da minha carreira. Foi na Juve que me tornei um jogador importante. Depois, não falei mais com Materazzi. Não me orgulho do que fiz, mas não tenho remorsos. Faz parte da minha trajetória e, na vida, e isso vale para todos, nem sempre se fazem apenas coisas bonitas. Agora estamos em outro momento da minha carreira e vamos ver o que acontecerá também contra a Itália. Depois, é claro que a expulsão de 2006, que encerrava a minha carreira também na seleção, me deu uma motivação a mais para voltar como técnico, que é um sonho que se realiza. Sempre acreditei em mim, nas coisas positivas, me preparei e agora estou pronto para treinar e dar tudo por esta equipe”





Bônus sem depósito imediato: cassino e apostas outubro de 2026



