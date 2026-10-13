Youth League: Inter empata com o Bruges, Napoli sofre goleada em Villarreal

O Napoli havia começado bem, apesar da derrota por 2 a 1 na estreia contra o Arsenal, mas desabou na partida fora de casa, na Espanha, contra o Villarreal do ilustre ex-jogador do clube Pepe Reina.

Na Espanha, a partida não chega a durar cinco minutos antes de Roca e Raul Garcia colocarem o Villarreal no controle. A única reação do Napoli vem aos 31 minutos, quando Barido acerta a trave e dá a impressão de que a equipe pode reagir. Mas a expulsão de Zappalà no fim do primeiro tempo, por uma cotovelada alta em um adversário, define de vez o rumo do jogo. O Villarreal amplia até fechar o placar em 5 a 0, com mais um gol de Raul Garcia, que termina a partida com quatro bolas na rede de Pugliese: um poker pessoal.





A situação do Napoli na classificação continua ruim: duas derrotas em dois jogos, nenhum ponto conquistado e apenas o Sabah Baku com campanha pior, com nenhum gol marcado e oito sofridos, contra um marcado e sete sofridos pelo Napoli.