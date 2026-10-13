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Torino FC U19 v ACF Fiorentina U19 - Coppa Italia Primavera FinalGetty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Youth League: Inter empata com o Bruges, Napoli sofre goleada em Villarreal

Inter de Milão
Napoli
Inter U19
SSC Napoli U19
UEFA Youth League
Campeonato Italiano
Inter U19 x Club Brugge U19
Club Brugge U19
Villarreal U19 x SSC Napoli U19
Villarreal U19

Mais um tropeço para as duas equipes italianas que disputam a Champions League de jovens

Junto com a Champions League, prossegue também a fase de liga da Uefa Youth League 2026/2027, mas não chegam boas notícias das duas equipes italianas que jogaram hoje na principal competição europeia de clubes de base. Inter e Napoli não conseguiram se recuperar das derrotas sofridas na estreia.

A Inter de Bigica ficou no 1 a 1 em casa com o Bruges, enquanto o Napoli de Nocerino sofreu uma pesada derrota por 5 a 0 fora de casa contra o Villarreal.


  • Inter empata com o Bruges

    A Inter de Bigica começou bem e abriu o placar no primeiro minuto, na verdade após apenas 40 segundos. Carrara recebeu o cruzamento de El Mahboubi pela direita, dominou e protegeu a bola na área antes de superar Kestemont com um belo chute cruzado. A Inter criou muitas chances, esteve perto de ampliar o placar várias vezes e acertou o travessão com Breda, mas caiu de rendimento no fim e sofreu o empate aos 87 minutos: Da Silva bateu de fora da área, venceu Farronato e definiu o 1 a 1.


    Depois da derrota por 3 a 0 para o Real em Madri, a Inter soma um ponto, mas, por enquanto, segue fora das posições que garantiriam a classificação para a fase de 16 avos de final.

  • DESASTRE DO NAPOLI EM VILLARREAL

    O Napoli havia começado bem, apesar da derrota por 2 a 1 na estreia contra o Arsenal, mas desabou na partida fora de casa, na Espanha, contra o Villarreal do ilustre ex-jogador do clube Pepe Reina.

    Na Espanha, a partida não chega a durar cinco minutos antes de Roca e Raul Garcia colocarem o Villarreal no controle. A única reação do Napoli vem aos 31 minutos, quando Barido acerta a trave e dá a impressão de que a equipe pode reagir. Mas a expulsão de Zappalà no fim do primeiro tempo, por uma cotovelada alta em um adversário, define de vez o rumo do jogo. O Villarreal amplia até fechar o placar em 5 a 0, com mais um gol de Raul Garcia, que termina a partida com quatro bolas na rede de Pugliese: um poker pessoal.


    A situação do Napoli na classificação continua ruim: duas derrotas em dois jogos, nenhum ponto conquistado e apenas o Sabah Baku com campanha pior, com nenhum gol marcado e oito sofridos, contra um marcado e sete sofridos pelo Napoli.

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