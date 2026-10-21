Depois de uma vitória e um empate nas duas primeiras rodadas, Inter e Como se recuperam e ganham impulso na terceira rodada da fase de liga da Youth League 2026/2027. A Inter venceu o Shakhtar Donetsk por 2 a 0 em boa atuação, enquanto o Como venceu o Manchester United por 2 a 1 em casa. Assim, as duas equipes voltaram à faixa da tabela que daria acesso aos playoffs.
Youth League: Como e Inter dão a volta por cima com duas vitórias que completam a série de quatro triunfos italianos
QUE COMO!
O resultado no estádio Comunale Angelo Volonté, em Rovello Porro, é histórico para o Como Primavera, que conquista sua primeira vitória na Europa ao vencer o Manchester United por 2 a 1.
Os dois gols no início da partida, de Matteo Papaccioli, aos 4', e Matteo Albini, aos 19', foram decisivos para os comandados de Gianluca Falsini. Jack Fletcher marcou, aos 50', o gol que recolocou o Manchester United sub-19 no jogo, mas o Como, também graças às defesas de Sgarbi, segurou o resultado até o apito final.
FICHA TÉCNICA
Como 2 x 1 Manchester United
Gols: 4' Papaccioli (C), 19' Albini (C), 50' Fletcher (M)
Como (3-4-1-2): Sgarbi; João Gabriel, De Paoli, Grilli, Albini; Cassano (Arui 58'), Andrealli, Broggian; Fustini (Cauli 77'), Papaccioli (Bosze 58'), Candido De Paula (Tigano 58').
À disposição: Visentin, Ronchetti, Epifani, Ortelli, Arioli.
Técnico: Falsini
Manchester United (4-3-3): Byrne-Hughes; Helafu, McCormack, Mills, Watson; McEvoy (Camacho 61'), J. Fletcher (Ajayi 71'), Thwaites; Mantato (Brown 83'), Ibragimov (cap.), Thompson.
À disposição: Hardy, Ngwashi, O’Brien, Orozco, Eze, Rooney.
Técnico: Lawrence
Inter convincente
Primeira vitória na temporada para os jovens da Inter de Emiliano Bigica, que, após um início de primeiro tempo truncado, abriram o placar nos acréscimos da primeira etapa com um toque por cobertura de Vukaj, que superou a saída em falso de Chympoiesh. No segundo tempo, Carrara, o atacante mais promissor deste início de temporada, ampliou.
FICHA TÉCNICA
Inter-Shakhtar 2 a 0
Gols: 46' Vukaj (I), 75' Carrara (I)
Inter (4-3-3): Galliera; Lissi (72' Evangelista), Donato, Peletti, Sorino (80' Rocca); D'Agostino, Cerpelletti, Grisoni Fasana (54' Putsen); El Mahboubi (72' Moressa), Carrara, Vukaj (80' Franchi)
Reservas: Farronato, Breda, La Torre, Matarrese
Técnico: Bigica
Shakhtar Donetsk (4-3-3): Chympoiesh; Shukalovych (62' Pylypiuk), Mylokost, Kostiuk, Kaliuzhnyi; Derykon (77' Voloshko), Chornenkyi, Tiutiunov; Petruk (62' Kuriachyi), Harmash (77' Tverdokhlib), Zubriy (83' Safonov)
Reservas: Torkhov, Kicha, Sereda, Verhun
Técnico: Byelik
A CLASSIFICAÇÃO
As vitórias da Inter e do Como se somam às de ontem da Roma sobre o Slovan Bratislava e do Napoli sobre o Bodo/Glimt. Na classificação parcial, a Roma segue firme na 10ª posição, com 6 pontos (não há equipes classificadas diretamente para as oitavas de final na Youth League). Inter e Como ocupam as duas últimas posições que dão vaga aos playoffs, a 21ª e a 22ª, com 4 pontos cada. O Napoli vem atrás, na 27ª posição, com os 3 pontos de ontem.
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