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Alvino Hanafi
Traduzido por

Xavi fala sobre a Bola de Ouro de Lamine Yamal, Hansi Flick e a estreia pela Holanda

Barcelona
Países Baixos
Xavi Hernández
L. Yamal

O técnico da Holanda, Xavi Hernandez, apoiou a joia do Barcelona, Lamine Yamal, para ganhar a Bola de Ouro deste ano. Falando antes de sua estreia como técnico contra a Alemanha, Xavi também refletiu sobre sua contribuição pessoal para o recente ressurgimento do Barcelona sob o comando de Hansi Flick.

  • Xavi aposta em Lamine Yamal para conquistar a Bola de Ouro

    De acordo com o SPORT, o técnico da Holanda, Xavi Hernandez, apoiou a sensação do Barcelona, Lamine Yamal, para ganhar o prestigioso prêmio Bola de Ouro neste ano. Em entrevista ao SPORT na sede da KNVB, em Zeist, antes de sua estreia como treinador contra a Alemanha, Xavi elogiou o atacante de 19 anos como um talento geracional.

    Embora tenha reconhecido a forte campanha de Lionel Messi na Copa do Mundo, Xavi insistiu que os vencedores da Copa do Mundo da Espanha merecem o principal reconhecimento.

    O ex-meio-campista do Barcelona expressou total convicção de que o adolescente dominará o futebol mundial.

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  • FC Barcelona v SSC Napoli: Round of 16 Second Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

    Ex-treinador se orgulha de ter desenvolvido a espinha dorsal do Barcelona

    Xavi falou sobre seu legado no Camp Nou, destacando o orgulho por promover jogadores da base como Lamine Yamal, Fermin Lopez e Pau Cubarsi a campeões mundiais. Ele relembrou a estabilização do clube catalão durante uma de suas eras financeiras mais desafiadoras nos últimos 25 anos.

    O técnico de 46 anos elogiou o atual treinador Hansi Flick por dar continuidade ao forte momento do Barcelona.

    "Fizemos a nossa parte para ajudar esta geração a conquistar coisas", afirmou Xavi. "Se conseguimos contribuir de alguma forma para a recuperação do clube durante o que foi praticamente o pior período de sua história, já estamos felizes. Lamine é especial, é diferente, tem 19 anos e sem dúvida vai ganhar isso, mas este seria um bom ano para ele ganhar agora."

  • Filosofia holandesa compartilhada impulsiona projeto da seleção da Holanda

    Voltando sua atenção para o novo desafio internacional, Xavi destacou a profunda conexão tática entre o futebol holandês e o tradicional jogo posicional do Barcelona. A adaptação ao complexo da KNVB, em Zeist, tem sido tranquila, com jogadores e integrantes da comissão técnica indo de bicicleta para as sessões diárias.

    Xavi observou que os princípios ofensivos compartilhados fizeram da aceitação do contrato de quatro anos com a federação holandesa uma decisão fácil.

    "Temos muitas conexões com este país em nível futebolístico", explicou Xavi. "As pessoas querem ver um futebol ofensivo, querem ver jogo posicional, a mesma filosofia que temos no Barcelona. Eu sinto essa conexão."

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    Holanda inicia nova era contra a Alemanha de Klopp em Amsterdã

    A passagem de Xavi começa com um confronto de alto nível pela Liga das Nações da Uefa contra a Alemanha de Jurgen Klopp, na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã. Apesar das ausências dos lesionados Frenkie de Jong e Xavi Simons, o técnico segue confiante na competitividade de seu elenco.

    A Holanda se prepara para um calendário intenso no grupo, que inclui os próximos compromissos contra Sérvia e Grécia.

    Xavi quer impor imediatamente sua identidade tática em casa.

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