De acordo com o SPORT, o técnico da Holanda, Xavi Hernandez, apoiou a sensação do Barcelona, Lamine Yamal, para ganhar o prestigioso prêmio Bola de Ouro neste ano. Em entrevista ao SPORT na sede da KNVB, em Zeist, antes de sua estreia como treinador contra a Alemanha, Xavi elogiou o atacante de 19 anos como um talento geracional.

Embora tenha reconhecido a forte campanha de Lionel Messi na Copa do Mundo, Xavi insistiu que os vencedores da Copa do Mundo da Espanha merecem o principal reconhecimento.

O ex-meio-campista do Barcelona expressou total convicção de que o adolescente dominará o futebol mundial.