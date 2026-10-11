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Xabi Alonso se encanta com a sensação do Chelsea Morgan Rogers após goleada de cinco estrelas sobre o Bournemouth
Alonso exalta Rogers, "completo"
Alonso não conseguiu esconder sua admiração por Rogers após a mais recente atuação goleadora do atacante na goleada por 5 a 1 sobre o Bournemouth. O jogador de 24 anos, que chegou do Aston Villa durante a janela de transferências de verão, rapidamente se firmou como peça fundamental do novo time montado pelo espanhol em Stamford Bridge. Apesar da pressão de uma transferência de grande repercussão, Rogers demonstrou um nível de maturidade e qualidade técnica que deixou seu treinador profundamente impressionado com suas primeiras contribuições para a equipe.
O treinador fez questão de destacar que os atributos físicos do jogador são perfeitamente adequados às exigências do jogo moderno, permitindo que ele domine os defensores com força e inteligência. "Não, [sua forma não é uma surpresa] porque ele é jovem, está descansado, é forte e é rápido, é um jogador de futebol moderno muito completo", explicou Alonso.
- AFP
Construindo conexões em Stamford Bridge
Além de sua força física e técnica, Rogers recebeu elogios pela rapidez com que se integrou ao vestiário do Chelsea. A mudança para um clube desse porte muitas vezes envolve um longo período de transição, mas o ex-jogador do Villa parece ter pulado completamente essa fase. Sua relação com outros jogadores criativos, como Cole Palmer, tem sido um dos destaques da temporada, dando ao Chelsea uma ameaça ofensiva dinâmica e imprevisível que o Bournemouth simplesmente não conseguiu conter.
"Sua disponibilidade também é muito alta, e isso é muito importante", continuou Alonso ao falar sobre a adaptação imediata do atacante. "Ele parece descansado e está aproveitando [seu futebol] porque é um grande sujeito e está se conectando muito bem com seus companheiros de equipe, e com todos. Ele está tendo um grande impacto na equipe e no clube."
Resistência e durabilidade se destacam
Rogers tem se mostrado uma ameaça versátil no terço final, balançando as redes contra Fulham, Arsenal e Hull City antes de seu gol mais recente. Além dos quatro gols, ele deu quatro assistências em apenas oito partidas, destacando seu status como uma das contratações de verão mais produtivas da Premier League.
O que torna o impacto de Rogers ainda mais notável é o enorme volume de futebol que ele disputou nos últimos 12 meses. O atacante foi peça importante da seleção da Inglaterra que garantiu o terceiro lugar na Copa do Mundo neste verão, o que resultou em um período de pré-temporada significativamente mais curto. Apesar dessa falta de descanso, ele não mostrou sinais de fadiga e manteve um alto nível de intensidade em cada jogo da Premier League até aqui nesta temporada.
As estatísticas mostram que Rogers participou de mais de 70 partidas por clube e seleção desde o início da última temporada, uma carga que colocaria à prova até os veteranos mais experientes. No entanto, sua resistência física se tornou um grande trunfo para o Chelsea em sua tentativa de subir na tabela. Alonso observou que a capacidade do jogador de seguir à disposição para ser escalado semana após semana é tão importante quanto sua produção técnica em campo nos dias de jogo.
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Um futuro brilhante sob o comando de Alonso
A vitória por 5 a 1 sobre o Bournemouth serviu como uma declaração de intenções do Chelsea, com Rogers no centro de tudo o que houve de positivo. Ao combinar força bruta com um toque refinado, ele se tornou o protótipo de jogador em torno do qual Alonso quer construir seu projeto. À medida que a temporada avança, o controle dos minutos de Rogers será crucial devido à sua carga pesada de jogos, mas, por enquanto, o Chelsea colhe os frutos de seu investimento de verão. Com quatro gols e quatro assistências já na conta, o jogador de 24 anos está no caminho certo para a melhor campanha de sua carreira.
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