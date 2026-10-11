Rogers tem se mostrado uma ameaça versátil no terço final, balançando as redes contra Fulham, Arsenal e Hull City antes de seu gol mais recente. Além dos quatro gols, ele deu quatro assistências em apenas oito partidas, destacando seu status como uma das contratações de verão mais produtivas da Premier League.

O que torna o impacto de Rogers ainda mais notável é o enorme volume de futebol que ele disputou nos últimos 12 meses. O atacante foi peça importante da seleção da Inglaterra que garantiu o terceiro lugar na Copa do Mundo neste verão, o que resultou em um período de pré-temporada significativamente mais curto. Apesar dessa falta de descanso, ele não mostrou sinais de fadiga e manteve um alto nível de intensidade em cada jogo da Premier League até aqui nesta temporada.

As estatísticas mostram que Rogers participou de mais de 70 partidas por clube e seleção desde o início da última temporada, uma carga que colocaria à prova até os veteranos mais experientes. No entanto, sua resistência física se tornou um grande trunfo para o Chelsea em sua tentativa de subir na tabela. Alonso observou que a capacidade do jogador de seguir à disposição para ser escalado semana após semana é tão importante quanto sua produção técnica em campo nos dias de jogo.