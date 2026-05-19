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Chelsea Xabi Alonso GFXGOAL
Krishan Davis

Traduzido por

Xabi Alonso é o trunfo da BlueCo! Vencedores e perdedores agora que o Chelsea FINALMENTE acertou a contratação do técnico

Vencedores & perdedores
Chelsea
X. Alonso
Premier League
E. Fernandez
R. James
Especiais e Opinião
Chelsea x Tottenham

Será que este é o momento em que a sorte do Chelsea finalmente muda sob a conturbada direção da BlueCo? O clube conseguiu o que parece ser uma contratação sensacional ao trazer Xabi Alonso para Stamford Bridge, apesar das dificuldades contínuas, conseguindo de alguma forma convencer o conceituado ex-técnico do Real Madrid, de 44 anos, a assumir o comando antes do que agora promete ser um verão decisivo.

Alonso assumirá o cargo em 1º de julho com um contrato de quatro anos e, o que é fundamental, seu cargo é o de “gerente”, e não o de “técnico”. Isso significa que ele deverá receber poderes muito maiores do que os diversos técnicos demitidos que o precederam, inclusive nas decisões de contratação e nas saídas de jogadores quando a janela de transferências se abrir, à medida que o clube do oeste de Londres se afasta da estratégia centrada na base que ainda não produziu resultados consistentes.

A contratação do vencedor da Bundesliga é uma notícia extremamente empolgante para um time que parecia completamente à deriva há poucos dias, já que a derrota na final da FA Cup para o Manchester City confirmou mais uma temporada amargamente decepcionante, que ainda pode culminar em um resultado no meio da tabela da Premier League. Agora, do nada, há um novo ímpeto e o ânimo tão necessário, enquanto o clube se prepara para o trabalho árduo que começará para valer nos próximos meses.

Alguns ligados ao clube parecem destinados a se beneficiar enormemente com a chegada de Alonso, mas também haverá danos colaterais. O GOAL analisa os vencedores e os perdedores de uma nomeação técnica de grande importância para o Chelsea...

  • Chelsea FC v Real Madrid: Quarterfinal Second Leg - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    VENCEDOR: BlueCo

    Como diabos a BlueCo conseguiu isso?! Essa é a pergunta que está na boca de todos depois que os proprietários do Chelsea contrataram um dos jovens treinadores mais conceituados do momento, mesmo que seja quase certo que o clube não consiga se classificar para a Liga dos Campeões, já que os Blues caminham para terminar no meio da tabela ao final de mais uma temporada extremamente decepcionante.

    A contratação também ocorre apesar dos fracassos do grupo de proprietários até o momento, com sua estratégia bizarra de transferências nos últimos anos e a rotatividade imprudente no banco de reservas — Alonso é a quinta contratação definitiva em quatro anos —, o que, de alguma forma, ainda não foi suficiente para dissuadir alguém do calibre do espanhol, embora isso provavelmente seja uma prova do prestígio do clube, e não do seu carisma como dirigentes.

    No entanto, esta é uma grande vitória para Behdad Eghbali, Todd Boehly e companhia, em um momento em que sua popularidade estava em baixa histórica entre a torcida. Não foi por acaso que a nomeação foi anunciada logo após a derrota na final da FA Cup, antes da qual centenas de torcedores insatisfeitos protestaram contra os proprietários na Wembley Way.

    • Publicidade
  • Liverpool FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD4Getty Images Sport

    PERDEDOR: Liverpool

    O ganho do Chelsea pode muito bem acabar sendo uma perda para o Liverpool. Os proprietários, o Fenway Sports Group (FSG), mantiveram-se firmemente ao lado de Arne Slot durante toda uma difícil campanha de defesa do título, que ainda pode resultar na não classificação para a Liga dos Campeões, apesar de a lenda do clube, Alonso, estar disponível desde meados de janeiro, após ter sido demitido pelo Real Madrid. A reformulação do elenco no verão passado, o declínio de Mohamed Salah, as lesões e a trágica morte de Diogo Jota têm sido apontados como fatores atenuantes.

    Mas, embora Slot tenha crédito acumulado após levar o Liverpool ao título da Premier League em sua campanha de estreia em 2024-25, a maré está mudando e os torcedores estão perdendo a paciência rapidamente. De fato, muitos torcedores esperavam que o holandês fosse substituído pelo ex-meio-campista maestro antes da próxima temporada, mas cerca de 35 horas depois que a equipe de Slot atingiu um novo ponto baixo na goleada de 4 a 2 sofrida contra o Aston Villa na sexta-feira, o Chelsea entrou em ação e Alonso foi sensacionalmente contratado por quatro anos — tirando o próximo técnico dos sonhos deles da disputa.

  • Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    VENCEDOR: Enzo Fernández

    Será que essa nomeação poderia influenciar a decisão de Enzo Fernández sobre seu futuro? O argentino deixou bem claro que pretende avaliar suas opções no meio do ano, especialmente se o Chelsea não conseguir se classificar para a Liga dos Campeões. Depois de colocar em dúvida sua permanência em Stamford Bridge, ele deu a entender abertamente uma possível transferência para o Real Madrid em uma entrevista no YouTube — agora famosa — durante a pausa para os jogos internacionais em março. No entanto, a chegada de Alonso pode mudar as coisas.

    Esse é o tipo de demonstração de ambição que o jogador de 25 anos talvez estivesse esperando, já que não está fora de questão que ele possa ficar. De acordo com seu agente, Javier Pastore, houve conversas sobre um novo contrato, embora estejam suspensas até o fim da Copa do Mundo, depois que as duas partes não chegaram a um acordo no início desta temporada. É de se imaginar que Enzo adoraria a oportunidade de trabalhar com um técnico que foi um dos melhores volantes de sua geração, que conquistou tudo e, ainda por cima, fala espanhol.

    Ele poderia ser o candidato ideal para a função de Granit Xhaka se Alonso replicar suas táticas do Bayer Leverkusen, atuando como um meia-armador recuado que liga o meio-campo ao ataque, alimentando os meias avançados.

  • Chelsea FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    PERDEDOR: Reece James

    Um jogador que talvez não se encaixe bem no esquema tático de Alonso, no entanto, é o capitão do clube, Reece James. Se o técnico espanhol voltar à formação flexível 3-4-2-1 que lhe trouxe tanto sucesso no Leverkusen, isso exigirá o uso de laterais-ofensivos, mas haverá dúvidas se o jogador de 26 anos ainda está à altura do desafio físico.

    James já foi um dos melhores do mundo na posição de lateral-ala, com uma presença ofensiva avassaladora na ala direita, mas muitas vezes seu corpo (especificamente os tendões) o deixou na mão. Embora pareça ter superado em grande parte seus problemas físicos, o jogador da seleção inglesa teve que se reinventar como um lateral-direito com tendência defensiva que também atua como meio-campista. Agora muito menos explosivo, resta saber se James é capaz de voltar a subir e descer pela lateral, função que poderia ser mais adequada para Malo Gusto ou para a iminente nova contratação, Geovany Quenda.

  • Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    VENCEDOR: Os torcedores

    Os torcedores do Chelsea provavelmente ainda mal conseguem acreditar que o clube tenha conseguido uma contratação tão importante, dada a situação em que se encontra atualmente.

    O descontentamento entre a torcida vem fervilhando há algum tempo e muitas vezes ameaçou se transformar em um verdadeiro motim, com a raiva deles, compreensivelmente, direcionada à diretoria do clube, que está sob forte pressão. Houve protestos esporádicos contra a BlueCo e centenas de torcedores se reuniram novamente na Wembley Way antes do início da partida no sábado, carregando uma faixa com os dizeres “Fora BlueCo! Queremos nosso Chelsea de volta”.

    A nomeação de alguém do calibre de Alonso acalmou imediatamente muitas dessas vozes dissidentes. O técnico de 44 anos pode ser transformador, já que busca fomentar uma cultura de união e ajudar um elenco repleto de talentos a realizar seu enorme potencial com sua perspicácia tática.

    O fato de seu cargo ser “gerente” em vez de “treinador principal” — supostamente uma decisão do clube — também será visto como algo extremamente positivo; isso sugere que ele terá muito mais influência do que a série de treinadores que o precederam. A diretoria deve agora cumprir a promessa de apoiar o técnico com contratações de qualidade e prontas para jogar no mercado de transferências. Ele mostrou do que é capaz com as ferramentas certas à sua disposição durante sua passagem pelo Leverkusen, trazendo Xhaka e outros jogadores no verão de 2023 antes de, de forma notável, destronar o Bayern de Munique, bicampeão da Bundesliga, para conquistar o primeiro título da história do Werkself.

    Tudo isso significa que, apesar de mais uma campanha extremamente decepcionante, os torcedores do Chelsea estarão animados à medida que a temporada chega ao fim, antes do que promete ser um verão agitado.

  • Gittens-GarnachoGetty/GOAL

    PERDEDORES: Os alas

    Os jogadores das laterais do Chelsea vão torcer desesperadamente para que Alonso mantenha o esquema 4-2-3-1 que costumava utilizar em Madri, mas se ele voltar à formação 3-4-2-1 que lhe rendeu tanto sucesso, há vários alas cujos dias no clube podem muito bem estar contados.

    Estevao certamente não é um deles, e o jovem se considera igualmente habilidoso como camisa 10, então não teria problema em atuar como um dos dois meias-atacantes, provavelmente ao lado de Cole Palmer atrás de João Pedro — uma perspectiva muito empolgante. Quenda também concluirá sua transferência pré-acordada com o Sporting CP e é capaz de jogar como lateral-direito ou lateral-esquerdo.

    No entanto, jogadores como Alejandro Garnacho e Jamie Gittens — que, juntos, custaram 92 milhões de libras (123 milhões de dólares) no verão passado, mas não corresponderam às expectativas —, terão que se preocupar com sua participação, enquanto a versatilidade de Pedro Neto significa que ele seria capaz de atuar como reserva, mas provavelmente nada mais do que isso.