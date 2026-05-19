Alonso assumirá o cargo em 1º de julho com um contrato de quatro anos e, o que é fundamental, seu cargo é o de “gerente”, e não o de “técnico”. Isso significa que ele deverá receber poderes muito maiores do que os diversos técnicos demitidos que o precederam, inclusive nas decisões de contratação e nas saídas de jogadores quando a janela de transferências se abrir, à medida que o clube do oeste de Londres se afasta da estratégia centrada na base que ainda não produziu resultados consistentes.

A contratação do vencedor da Bundesliga é uma notícia extremamente empolgante para um time que parecia completamente à deriva há poucos dias, já que a derrota na final da FA Cup para o Manchester City confirmou mais uma temporada amargamente decepcionante, que ainda pode culminar em um resultado no meio da tabela da Premier League. Agora, do nada, há um novo ímpeto e o ânimo tão necessário, enquanto o clube se prepara para o trabalho árduo que começará para valer nos próximos meses.

Alguns ligados ao clube parecem destinados a se beneficiar enormemente com a chegada de Alonso, mas também haverá danos colaterais. O GOAL analisa os vencedores e os perdedores de uma nomeação técnica de grande importância para o Chelsea...