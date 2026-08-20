Wolverhampton conclui a contratação por empréstimo do internacional galês Jordan James, do Rennes

Nascido em Hereford, James é filho do ex-zagueiro semiprofissional de Gales Tony James, que fez mais de 500 partidas de liga em passagens por Hereford United, de Graham Turner, Burton Albion e Newport County. Ele passou pela base do Birmingham City antes de estrear profissionalmente no St Andrew's aos 17 anos, e depois somou 105 jogos pelos Blues, incluindo 95 na Championship.

No nível internacional, ele conquistou sua primeira convocação pela seleção principal de Gales contra a Croácia aos 18 anos, chegando a 26 partidas, além de um gol contra Liechtenstein. Em 2024, James se mudou para a França para defender o Rennes em um acordo reportado de £ 4 milhões e disputou 24 partidas na Ligue 1.

Durante um período de empréstimo no Leicester na temporada passada, ele terminou como artilheiro do clube com 11 gols e quatro assistências em 34 jogos, conquistando os prêmios de Jogador da Temporada dos torcedores e dos jogadores, além do prêmio de Jovem Jogador da divisão.