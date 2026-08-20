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Wolverhampton conclui a contratação por empréstimo do internacional galês Jordan James, do Rennes
Novo reforço aumenta as opções do elenco
O jogador de 22 anos se torna a quarta contratação de verão do Wolves, após os acordos por Kieran Trippier, Raul Jimenez e Rafiki Said. A transferência também representa o segundo reforço garantido desde que Cesar Peixoto assumiu o comando como técnico, em junho. O Wolves tem a opção de tornar permanente a transferência do internacional galês ao fim da temporada.
- NurPhoto
Treinador elogia versatilidade tática
Garantir uma presença dinâmica no meio-campo tem sido central na reformulação de verão de Peixoto no Molineux, e o técnico português acredita que James traz a combinação ideal de atletismo e conhecimento da segunda divisão para o seu esquema tático: "Jordan é um meio-campista box-to-box, com muita qualidade, e conhece bem a Championship, o que é importante para nós", disse Peixoto ao site do Wolves.
"Ele é um jogador esperto, um jogador inteligente, e pode atuar em duas ou três posições na nossa forma de jogar e estrutura. Quanto mais jogadores conhecerem a Championship, melhor."
Progresso rápido molda trajetória
Nascido em Hereford, James é filho do ex-zagueiro semiprofissional de Gales Tony James, que fez mais de 500 partidas de liga em passagens por Hereford United, de Graham Turner, Burton Albion e Newport County. Ele passou pela base do Birmingham City antes de estrear profissionalmente no St Andrew's aos 17 anos, e depois somou 105 jogos pelos Blues, incluindo 95 na Championship.
No nível internacional, ele conquistou sua primeira convocação pela seleção principal de Gales contra a Croácia aos 18 anos, chegando a 26 partidas, além de um gol contra Liechtenstein. Em 2024, James se mudou para a França para defender o Rennes em um acordo reportado de £ 4 milhões e disputou 24 partidas na Ligue 1.
Durante um período de empréstimo no Leicester na temporada passada, ele terminou como artilheiro do clube com 11 gols e quatro assistências em 34 jogos, conquistando os prêmios de Jogador da Temporada dos torcedores e dos jogadores, além do prêmio de Jovem Jogador da divisão.
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Estreia competitiva se aproxima rapidamente
Peixoto estará ansioso para colocar James em ritmo rapidamente e dar ao Wolverhampton um controle maior no meio-campo. A resistência e a capacidade de fazer gols do galês oferecem uma vantagem muito necessária no que deve ser uma desafiadora maratona da Championship. Ele pode fazer uma estreia rápida quando o Wolverhampton for a Deepdale para enfrentar o Preston no sábado.
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