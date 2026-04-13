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Wayne Rooney prevê o placar do GRANDE confronto pelo título da Premier League entre Manchester City e Arsenal
A dinâmica da disputa pelo título muda
A busca do Arsenal pelo primeiro título da liga desde 2004 sofreu um duro golpe após a derrota por 2 a 1 em casa para o Bournemouth, marcando sua terceira derrota em quatro partidas. Esse tropeço permitiu que o City reduzisse a diferença para seis pontos, após uma vitória contundente por 3 a 0 sobre o Chelsea no domingo. Com um jogo a menos e um confronto em casa contra o líder no próximo domingo, o City parece agora ter a disputa pelo título firmemente em suas mãos, enquanto busca ultrapassar o time do norte de Londres.
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Rooney marca o gol da vitória
A lenda do United, Rooney, vê o próximo confronto como o momento decisivo da temporada e aposta que o City vai superar seus rivais em uma partida acirrada. O jogador de 40 anos sugeriu que a pressão crescente da reta final está começando a pesar sobre o elenco inexperiente de Mikel Arteta.
Rooney declarou em seu podcast na BBC: “É um jogo importante e, se o City vencer, eu os considero favoritos para ganhar o campeonato; se o Arsenal vencer, o título estará ao seu alcance. Provavelmente será decisivo para o título. Acho que o Man City vai vencer por 1 a 0. Ainda não estará decidido se isso acontecer, mas dá uma ligeira vantagem ao City.”
Ele acrescentou: “Acho que é apenas a pressão de tentar ganhar a Premier League. Sabemos como a experiência é importante nesta fase da temporada e eles têm vários jogadores que nunca ganharam títulos, então essa pressão vai se acumulando. Você tem alguns resultados ruins e começa a procurar respostas, e agora eles estão lutando para sair dessa situação. Ainda acho que o Arsenal tem uma grande chance de ganhar o campeonato, mas eles estão começando a dar sinais de que estão cedendo um pouco, e o Man City sabe como ganhar títulos da liga.”
Dúvidas sobre o Arsenal
Gary Lineker também mudou significativamente sua aposta pelo título, citando o excelente momento do City e a repentina falta de solidez defensiva do Arsenal. O lendário atacante expressou profunda preocupação com a recente queda de rendimento dos Gunners, em um período em que o City tem se mostrado “absolutamente brilhante” em campo.
Refletindo sobre a mudança no momento no podcast The Rest is Football, Lineker disse: “Eles não tiveram nada contra o Bournemouth, nenhuma criatividade alguma. Não pareciam ter nenhuma confiança. Nem mesmo foram muito bons defensivamente, e isso tem sido praticamente uma constante nesta temporada. Foi a primeira vez que pensei que eles talvez não ganhassem o título, especialmente após o desempenho do Man City contra o Chelsea no segundo tempo, quando achei que eles estavam absolutamente brilhantes.
"Eu simplesmente pensei comigo mesmo: pela primeira vez, não tenho certeza se o Arsenal vai conseguir. Estava convencido há meses, mas agora não tenho certeza. O jogo da próxima semana é um monstro, não é? Tenho dito a todos que conheço que o Arsenal vai ficar bem e que não vai vacilar. Mas eles estão vacilando, perderam a forma no momento e sabemos como o ímpeto é importante. E todo o ímpeto agora está com o Man City.
"É muito difícil prever agora, mas se você dissesse que precisa apostar a vida, o que eu odiaria ter que fazer nessas circunstâncias, provavelmente apostaria no City agora, porque acho que eles vão vencer na próxima semana."
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O confronto decisivo da Etihad
No próximo domingo, o Etihad Stadium será palco de um confronto que poderá definir o campeão da Premier League. O Arsenal precisa recuperar sua criatividade após uma atuação sem brilho contra o Bournemouth para manter vivos seus sonhos de título, cada vez mais distantes, mas a história sugere que uma tarefa difícil os aguarda. Nas últimas 10 partidas das temporadas da Premier League, o City perdeu apenas uma das últimas 43 partidas, vencendo 32 vezes, mantendo um histórico impressionante na reta final.