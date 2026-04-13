Wayne Rooney prevê o placar do GRANDE confronto pelo título da Premier League entre Manchester City e Arsenal

A lenda do United, Rooney, vê o próximo confronto como o momento decisivo da temporada e aposta que o City vai superar seus rivais em uma partida acirrada. O jogador de 40 anos sugeriu que a pressão crescente da reta final está começando a pesar sobre o elenco inexperiente de Mikel Arteta.

Rooney declarou em seu podcast na BBC: “É um jogo importante e, se o City vencer, eu os considero favoritos para ganhar o campeonato; se o Arsenal vencer, o título estará ao seu alcance. Provavelmente será decisivo para o título. Acho que o Man City vai vencer por 1 a 0. Ainda não estará decidido se isso acontecer, mas dá uma ligeira vantagem ao City.”

Ele acrescentou: “Acho que é apenas a pressão de tentar ganhar a Premier League. Sabemos como a experiência é importante nesta fase da temporada e eles têm vários jogadores que nunca ganharam títulos, então essa pressão vai se acumulando. Você tem alguns resultados ruins e começa a procurar respostas, e agora eles estão lutando para sair dessa situação. Ainda acho que o Arsenal tem uma grande chance de ganhar o campeonato, mas eles estão começando a dar sinais de que estão cedendo um pouco, e o Man City sabe como ganhar títulos da liga.”