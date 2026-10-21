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Luciano SpallettiGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Walter Sabatini: "As palavras de Spalletti? Uma provocação à equipe"

Juventus
L. Spalletti
Campeonato Italiano

O ex-diretor esportivo: "Spalletti vai conseguir ajustar esta Juventus. Mesmo que tenha de passar por algumas guerras"

Walter Sabatini, veterano diretor esportivo do futebol italiano, em entrevista ao Tuttosport, fala sobre a crise da Juventus e sobre Luciano Spalletti, que teve como técnico na Roma: "Luciano é perfeccionista e sempre baseou seu trabalho na disciplina, na mentalidade e na vontade de superar a si mesmo. Mas agora espero que solte as rédeas e diminua um pouquinho as exigências sobre seus jogadores, porque, neste momento, eles não são capazes de dar respostas que se aproximem da perfeição técnico-tática. Em resumo, precisa ser um pouco mais generoso consigo mesmo e com o time, simplificando o trabalho e deixando que os jogadores se guiem mais pelo próprio instinto. É preciso desarmar a situação, enfim, para voltar a fazer o essencial. Massara e Spalletti caminharam comigo, tenho carinho por eles e não aceito a ideia de que possam viver sofrendo em Turim. Se a Juve os mandasse embora, destruiria a própria ideia de Juventus".

  • UMA PROVOCAÇÃO

    Depois da derrota para a Lazio, ele disse que já não tem certeza de que o time esteja seguindo suas orientações... "Eu o conheço e tenho certeza de que foi uma provocação dirigida ao time. Parece óbvio que os jogadores estão do lado dele, porque dá para ver que estão tentando de todas as formas fazer o que ele pede. É claro que não estão conseguindo, mas continuo convencido de que ele conseguirá acertar esta Juve. Mesmo que, para isso, tenha de passar por algumas guerras".


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