Walter Sabatini, veterano diretor esportivo do futebol italiano, em entrevista ao Tuttosport, fala sobre a crise da Juventus e sobre Luciano Spalletti, que teve como técnico na Roma: "Luciano é perfeccionista e sempre baseou seu trabalho na disciplina, na mentalidade e na vontade de superar a si mesmo. Mas agora espero que solte as rédeas e diminua um pouquinho as exigências sobre seus jogadores, porque, neste momento, eles não são capazes de dar respostas que se aproximem da perfeição técnico-tática. Em resumo, precisa ser um pouco mais generoso consigo mesmo e com o time, simplificando o trabalho e deixando que os jogadores se guiem mais pelo próprio instinto. É preciso desarmar a situação, enfim, para voltar a fazer o essencial. Massara e Spalletti caminharam comigo, tenho carinho por eles e não aceito a ideia de que possam viver sofrendo em Turim. Se a Juve os mandasse embora, destruiria a própria ideia de Juventus".