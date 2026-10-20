Mark Pain
Traduzido por
“Você vê como o Liverpool é grande!”: Ronald Araujo fala abertamente sobre mudança de posição e vida em Anfield
Araujo valoriza a responsabilidade no Liverpool e a conexão com a torcida
O zagueiro do Liverpool Ronald Araujo representou o elenco na entrevista coletiva de segunda-feira, antes de receber o Villarreal em Anfield pela Champions League da UEFA. Após chegar do Barcelona, o jogador da seleção uruguaia agradeceu a recepção calorosa dos torcedores locais.
Araujo reconheceu que jogar pelo Liverpool envolve grandes exigências, mas afirmou que rende bem sob a pressão das altas expectativas.
O zagueiro declarou estar totalmente comprometido em conquistar títulos nas competições nacionais e europeias.
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Defensor alerta para o estilo de posse de bola do Villarreal
Depois de enfrentar o Villarreal diversas vezes durante sua passagem pela Espanha, Araujo alertou para a qualidade excepcional do Submarino Amarelo nos passes. “Atrás do Barcelona, é o time que mais tem posse de bola em La Liga. Isso mostra o tipo de jogadores que eles têm”, observou Araujo.
“Conheço bem o Villarreal; enfrentei o time muitas vezes. É uma grande equipe e tem grandes jogadores.”
“Mas estamos em Anfield e temos nossa identidade. Precisamos dar tudo desde o primeiro minuto e nos impor na partida”, afirmou.
Adaptabilidade, aulas de idiomas e a falta de Szoboszlai
Araujo abraçou a oportunidade de jogar como lateral-direito sob o comando de Iraola e revelou que está estudando inglês para se comunicar melhor com companheiros mais jovens, como Rio Ngumoha e Jeremy Jacquet. “Não vou negar que me sinto mais confortável jogando como zagueiro, mas isso não é um problema”, afirmou Araujo.
“No futebol, existe uma linguagem universal. Se você precisar gritar com alguém, vai entender isso.”
Ao falar sobre a ausência de Dom Szoboszlai por lesão, Araujo acrescentou: “Dom é um jogador espetacular... Neste momento, não podemos contar com ele no time e tenho certeza de que sentiremos sua falta, mas temos muita qualidade no elenco.”
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Liverpool busca ampliar retrospecto dominante em casa nas competições europeias
Com o respaldo de um retrospecto excepcional em casa, de 15 vitórias nos últimos 16 jogos da fase de grupos ou da fase de liga da Champions League em Anfield, o Liverpool chega ao confronto cheio de confiança.
Embora o Villarreal chegue após uma vitória por 3 a 1 sobre o Napoli, Araujo segue convencido de que o Liverpool tem qualidade para ir longe na Europa.
O Liverpool busca os três pontos às 20h BST para manter o início perfeito nesta temporada da competição.
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