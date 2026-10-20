O zagueiro do Liverpool Ronald Araujo representou o elenco na entrevista coletiva de segunda-feira, antes de receber o Villarreal em Anfield pela Champions League da UEFA. Após chegar do Barcelona, o jogador da seleção uruguaia agradeceu a recepção calorosa dos torcedores locais.

Araujo reconheceu que jogar pelo Liverpool envolve grandes exigências, mas afirmou que rende bem sob a pressão das altas expectativas.

O zagueiro declarou estar totalmente comprometido em conquistar títulos nas competições nacionais e europeias.