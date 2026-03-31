"Você daria a vida por ele" – Marc Cucurella afirma que o Chelsea errou ao demitir Enzo Maresca

Em entrevista ao The Athletic, Cucurella afirmou: “Com Enzo Maresca no comando, estávamos mais estáveis, porque trabalhamos juntos por 18 meses. Se você analisar nossa primeira pré-temporada com ele, havia dúvidas. É preciso um processo para que cada jogador entenda o que precisamos fazer. Nos nossos últimos meses com Maresca, jogávamos quase de cor. Se mudássemos o sistema, sabíamos o que tínhamos que fazer. É preciso esse tempo.

“Quando um técnico te dá essa confiança e oferece uma plataforma para lutar por títulos, você daria a vida por ele. No momento em que Maresca saiu, isso teve um grande impacto sobre nós. Essas são decisões tomadas pelo clube. Se você me perguntasse, eu não teria tomado essa decisão.”