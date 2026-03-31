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"Você daria a vida por ele" – Marc Cucurella afirma que o Chelsea errou ao demitir Enzo Maresca
Um projeto interrompido
Apesar de ter conquistado títulos sob o comando de Maresca, a diretoria do Chelsea optou por uma mudança na comissão técnica em janeiro, substituindo o italiano por Liam Rosenior. Desde então, os Blues têm enfrentado enormes dificuldades, vencendo apenas quatro das últimas 12 partidas e sendo eliminados da Liga dos Campeões após uma derrota por 8 a 2 no placar agregado para o Paris Saint-Germain. Cucurella acredita que o clube está agora pagando o preço pela falta de experiência e pela interrupção de um processo tático que finalmente havia começado a dar certo após 18 meses de desenvolvimento.
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Lealdade ao antigo chefe
Em entrevista ao The Athletic, Cucurella afirmou: “Com Enzo Maresca no comando, estávamos mais estáveis, porque trabalhamos juntos por 18 meses. Se você analisar nossa primeira pré-temporada com ele, havia dúvidas. É preciso um processo para que cada jogador entenda o que precisamos fazer. Nos nossos últimos meses com Maresca, jogávamos quase de cor. Se mudássemos o sistema, sabíamos o que tínhamos que fazer. É preciso esse tempo.
“Quando um técnico te dá essa confiança e oferece uma plataforma para lutar por títulos, você daria a vida por ele. No momento em que Maresca saiu, isso teve um grande impacto sobre nós. Essas são decisões tomadas pelo clube. Se você me perguntasse, eu não teria tomado essa decisão.”
Lições dos rivais
O zagueiro apontou a estabilidade encontrada nos clubes rivais como um modelo que o Chelsea deveria ter seguido. Ele observou que a decisão de contratar um novo técnico no meio da temporada — sem o benefício de uma pré-temporada completa — criou um ambiente caótico, no qual os jogadores não tiveram tempo para assimilar novas ideias táticas nos treinos.
Cucurella acrescentou: “A instabilidade em torno do clube vem disso, em poucas palavras. Tivemos primeiro um interino (o ex-técnico da equipe sub-21, Calum McFarlane), depois um novo técnico, com novas ideias e sem tempo para trabalhar nelas. Para fazer uma mudança como essa, o melhor é esperar até o final da temporada. Isso daria a todos, aos jogadores e ao novo técnico, tempo para se prepararem, terem uma pré-temporada completa… Veja o Arsenal agora, que está lutando por todos os troféus. Eles estão com [Mikel] Arteta há quase sete anos e não ganharam muito. Mas essa confiança no projeto traz recompensas.”
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O que vem a seguir para o Chelsea?
O Chelsea enfrenta uma agenda exaustiva em abril, começando com as quartas de final da FA Cup contra o Port Vale, no dia 4 de abril, seguidas por confrontos decisivos da Premier League contra o Manchester City, o Manchester United e o Brighton. O desafio se estende até maio, com partidas que podem definir o rumo da temporada contra o Nottingham Forest, o Liverpool, o Tottenham e o Sunderland, deixando Rosenior praticamente sem tempo para implementar o esquema tático que Cucurella tanto almeja.