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Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Vlahovic pediu 25 milhões de euros em comissões pela assinatura!

D. Vlahovic
Mercado da bola
Juventus
Besiktas

O sérvio ainda está sem clube: o Besiktas está falando sério, mas as exigências do estafe do ex-Juventus são altas

Chegou ao fim a passagem de Dusan Vlahovic pela Juventus, mas para o atacante sérvio o mercado ainda não trouxe um novo destino. O centroavante segue, de fato, em busca de um clube e, no momento, o Besiktas seria a única equipe a ter demonstrado interesse concreto, com contatos cada vez mais intensos.


Para complicar a situação, segundo o que foi informado por La Stampa, estariam sobretudo as exigências financeiras do estafe do jogador. Os agentes de Vlahovic estariam pedindo, de fato, 15 milhões de euros em comissões para fechar a operação, um valor que teria freado diversos potenciais compradores.


  • O caso mais significativo seria o do Al Ahli, ao qual teria sido apresentado um pedido ainda mais alto: segundo o La Stampa, nada menos que 25 milhões de euros em comissões, além do salário destinado ao centroavante. Números que, até aqui, levaram os clubes interessados a recuar.


    Vlahovic segue, portanto, à espera de uma reviravolta. Seu perfil continua atraindo atenção, mas as condições econômicas da operação representam, no momento, o principal obstáculo na busca por uma nova equipe. O Besiktas segue de olho, enquanto os outros pretendentes parecem ter esfriado a negociação justamente diante das exigências do estafe.


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