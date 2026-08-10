Vlahovic pediu 25 milhões de euros em comissões pela assinatura!

Chegou ao fim a passagem de Dusan Vlahovic pela Juventus, mas para o atacante sérvio o mercado ainda não trouxe um novo destino. O centroavante segue, de fato, em busca de um clube e, no momento, o Besiktas seria a única equipe a ter demonstrado interesse concreto, com contatos cada vez mais intensos.





Para complicar a situação, segundo o que foi informado por La Stampa, estariam sobretudo as exigências financeiras do estafe do jogador. Os agentes de Vlahovic estariam pedindo, de fato, 15 milhões de euros em comissões para fechar a operação, um valor que teria freado diversos potenciais compradores.



