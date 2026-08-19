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FBL-ESP-JOAN GAMPER-BARCELONA-AL AHLYAFP
Ahmed Mansy

Traduzido por

Vitória apagada, brilho de Hamza e surpresa de Raphinha: como a imprensa espanhola viu o duelo entre Al-Ahly e Barcelona?

Especiais e Opinião
Barcelona x Al Ahly
Barcelona
Al Ahly
Amistosos de clubes
H. Abdelkarim
Raphinha
L. Yamal
A. Gordon
Espanha
Egito
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England

O time catalão encerrou sua preparação para a nova temporada

O egípcio Hamza Abdelkarim e o brasileiro Raphinha, estrelas do Barcelona, foram os protagonistas da partida amistosa do Troféu Joan Gamper contra o Al Ahly egípcio, aos olhos da imprensa espanhola.

Hamza Abdelkarim e Raphinha marcaram dois gols que conduziram o Barcelona à vitória sobre o Al Ahly pelo placar de 2 a 1, durante a partida amistosa que reuniu as duas equipes, na noite de quarta-feira, no estádio Spotify Camp Nou, pelo título do Troféu Joan Gamper.

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    Vitória apagada

    O jornal catalão Mundo Deportivo direcionou suas críticas ao Barcelona, ao considerar que a equipe esteve longe de seu nível habitual, apesar da vitória conquistada sobre o Al-Ahly.

    O jornal catalão publicou a seguinte manchete: "Um Barcelona longe de seu nível habitual inicia a caminhada em casa", ao considerar que a equipe perdeu o ritmo de jogo que a caracterizava sob o comando do técnico alemão Hansi Flick.

    O Mundo Deportivo apontou o dedo para alguns jogadores, como o ponta espanhol Lamine Yamal, ao considerar que seus lampejos no primeiro tempo foram inúteis, e também o lateral francês Jules Koundé, que não esteve em sua melhor forma.

    No entanto, o jornal destacou o retorno do Barcelona a jogar no estádio Spotify Camp Nou após cerca de dois meses e meio, desde o encerramento da caminhada da equipe no Campeonato Espanhol durante o último mês de maio.

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  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    Hamza Abdelkarim: o mais efetivo

    Em contrapartida, o jornal elogiou o atacante egípcio Hamza Abdelkarim, ao considerá-lo o mais eficiente entre todos os jogadores do Barcelona e do Al Ahly, depois de ter marcado um gol em 3 finalizações a gol.

    O mesmo foi confirmado pelo jornal espanhol "Marca", que afirmou em sua reportagem sobre a partida que o atacante egípcio manteve seu brilho na pré-temporada e continuou na liderança dos artilheiros do Barcelona antes do início da temporada, com seu quarto gol.

    O jornal destacou a recusa de Hamza Abdelkarim em comemorar seu gol nas redes do Al Ahly, o clube em que cresceu entre as categorias de base, antes de se transferir para o Barcelona em janeiro passado.

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    Os novos reforços: começo forte

    O jornal também elogiou a forma como se apresentaram as novas contratações do Barcelona durante a atual janela de transferências de verão, com destaque para o inglês Anthony Gordon e o alemão Karim Adeyemi.

    O "Marca" elogiou especialmente Gordon, apesar de ter desperdiçado um pênalti no fim da partida sofrido por ele mesmo, ao considerar que ele acrescentou velocidade e mobilidade ao setor ofensivo, após atuar como centroavante.

    Já Adeyemi, o jornal considerou que ele mostrou cedo o motivo pelo qual Flick o contratou, que é a sua grande velocidade, a qual criou perigo pelo lado direito desde a sua entrada em campo.

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    Raphinha: mais do que apenas a braçadeira

    Já o jornal catalão "Sport" dedicou um artigo para falar da primeira aparição do astro brasileiro Raphinha usando a braçadeira de capitão do Barcelona, depois que Flick decidiu concedê-la a ele na nova temporada.

    O jornal catalão focou em dois pontos: o primeiro, o discurso que fez antes da partida, no qual manifestou seu apoio ao companheiro Ronny Bardají, que sofreu uma lesão com ruptura do ligamento cruzado antes do início da temporada.

    O "Sport" considerou que esse discurso foi o mais importante para Raphinha antes de sua primeira partida com a braçadeira de capitão, já que ele começou falando de seus companheiros antes dos títulos e das conquistas, demonstrando seu merecimento de receber aquela braçadeira.

    Também considerou que a cobrança do pênalti que ele próprio conquistou foi necessária, para encerrar seu discurso fora de campo com algo concreto dentro de campo, mesmo que tenha deixado as cobranças posteriores para o seu companheiro espanhol Lamine Yamal.

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