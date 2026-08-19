Já o jornal catalão "Sport" dedicou um artigo para falar da primeira aparição do astro brasileiro Raphinha usando a braçadeira de capitão do Barcelona, depois que Flick decidiu concedê-la a ele na nova temporada.
O jornal catalão focou em dois pontos: o primeiro, o discurso que fez antes da partida, no qual manifestou seu apoio ao companheiro Ronny Bardají, que sofreu uma lesão com ruptura do ligamento cruzado antes do início da temporada.
O "Sport" considerou que esse discurso foi o mais importante para Raphinha antes de sua primeira partida com a braçadeira de capitão, já que ele começou falando de seus companheiros antes dos títulos e das conquistas, demonstrando seu merecimento de receber aquela braçadeira.
Também considerou que a cobrança do pênalti que ele próprio conquistou foi necessária, para encerrar seu discurso fora de campo com algo concreto dentro de campo, mesmo que tenha deixado as cobranças posteriores para o seu companheiro espanhol Lamine Yamal.