O jornal catalão Mundo Deportivo direcionou suas críticas ao Barcelona, ao considerar que a equipe esteve longe de seu nível habitual, apesar da vitória conquistada sobre o Al-Ahly.

O jornal catalão publicou a seguinte manchete: "Um Barcelona longe de seu nível habitual inicia a caminhada em casa", ao considerar que a equipe perdeu o ritmo de jogo que a caracterizava sob o comando do técnico alemão Hansi Flick.

O Mundo Deportivo apontou o dedo para alguns jogadores, como o ponta espanhol Lamine Yamal, ao considerar que seus lampejos no primeiro tempo foram inúteis, e também o lateral francês Jules Koundé, que não esteve em sua melhor forma.

No entanto, o jornal destacou o retorno do Barcelona a jogar no estádio Spotify Camp Nou após cerca de dois meses e meio, desde o encerramento da caminhada da equipe no Campeonato Espanhol durante o último mês de maio.