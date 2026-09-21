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Paris Saint-Germain v Aston Villa - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduzido por

Vitinha rebate alegações de “maquiagem” enquanto o PSG supera o resistente Marseille no Le Classique

Vitinha
PSG
Olympique de Marseille x PSG
Olympique de Marseille
Campeonato Francês

O meio-campista do Paris Saint-Germain, Vitinha, descartou as sugestões de que sua equipe era esperada para atropelar facilmente o Marseille após uma suada vitória por 2 a 1 fora de casa. O internacional português insistiu que os atuais campeões mereceram plenamente a vitória, ao mesmo tempo em que elogiou a resiliência de seus rivais ferrenhos em um Le Classique muito disputado.

  • Vitória sofrida no Le Classique

    O PSG garantiu uma apertada vitória por 2 a 1 sobre o arquirrival Olympique de Marseille para encerrar a quinta rodada da Ligue 1. Apesar de um início bastante complicado em sua campanha nacional, os donos da casa tiveram uma atuação aguerrida no domingo.

    O resultado deixa o gigante parisiense com os três pontos, mas a forma como a partida se desenrolou gerou muita discussão. O placar apertado contrastou fortemente com as previsões dominantes do pré-jogo.

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  • VitinhaGetty Images

    Vitinha defende a vantagem mínima

    Após o apito final, Vitinha foi rápido em falar com a imprensa na zona mista. O jogador de 26 anos rejeitou completamente a ideia de que sua equipe tenha atuado abaixo do esperado por não conseguir uma margem de vitória maior.

    "Você diz que todos esperavam uma goleada, mas nós não, posso garantir", insistiu o meia português, em declaração reproduzida pelo MaxiFoot. "É sempre difícil jogar aqui."

  • O domínio mereceu os três pontos

    Apesar da vantagem magra no apito final, os visitantes controlaram boa parte da partida. Vitinha fez questão de destacar que o PSG havia feito o suficiente para matar o jogo muito antes.

    "O Marseille tem um bom time e mostrou isso hoje", observou. "Acho que fizemos o necessário para abrir uma vantagem de mais de um gol, mas, no fim, vencemos por 2 a 1. Tivemos muitas chances, então o resultado nem está em debate. Esta vitória é totalmente merecida."

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  • Vitinha Portugal 2026Getty Images

    Se preparando para um compromisso pela seleção nacional

    Com a pausa internacional se aproximando, Vitinha está se preparando para representar Portugal na próxima Liga das Nações da Uefa. Portugal tem confronto marcado contra o País de Gales em 24 de setembro, seguido por partidas contra a Noruega em 27 de setembro e 4 de outubro. Entre os jogos contra a Noruega, mais especificamente em 1º de outubro, Portugal vai enfrentar a Dinamarca.

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