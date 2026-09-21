O PSG garantiu uma apertada vitória por 2 a 1 sobre o arquirrival Olympique de Marseille para encerrar a quinta rodada da Ligue 1. Apesar de um início bastante complicado em sua campanha nacional, os donos da casa tiveram uma atuação aguerrida no domingo.

O resultado deixa o gigante parisiense com os três pontos, mas a forma como a partida se desenrolou gerou muita discussão. O placar apertado contrastou fortemente com as previsões dominantes do pré-jogo.