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Virgil van Dijk convoca Liverpool a reagir antes do confronto com o Villarreal pela Champions League
Mantendo o embalo em Anfield
Van Dijk pediu ao Liverpool que aproveite a vantagem de jogar em casa ao iniciar uma sequência importante de partidas em Anfield. Após um período desgastante de viagens, o Liverpool recebe o Villarreal pela Champions League na noite de terça-feira, no primeiro de quatro jogos consecutivos em casa. Van Dijk insiste que a equipe precisa aproveitar a confiança adquirida com as recentes vitórias fora de casa para consolidar sua posição no cenário europeu.
Em suas notas para o programa oficial da partida, publicadas no site oficial do clube, o zagueiro holandês destacou a importância da consistência após as vitórias sobre LASK e Brentford. “Chegamos a este jogo depois de duas vitórias difíceis fora de casa contra LASK e Brentford, e é importante fazermos tudo o que pudermos para manter esse embalo nesta noite”, escreveu.
Ao comentar a determinação demonstrada pela equipe na partida recente pela Premier League, Van Dijk ressaltou a força mental necessária para se recuperar de tropeços anteriores. “A vitória de sábado fora de casa contra o Brentford, como eu disse, foi muito difícil e muito importante, ainda mais diante da decepção com o jogo contra o Manchester City na semana anterior”, explicou o capitão.
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Construindo uma identidade resiliente
O Liverpool vive um período de evolução sob o comando de Andoni Iraola, e Van Dijk acredita que o progresso está cada vez mais evidente em campo. Embora reconheça que a equipe ainda está em construção, ele elogiou o esforço coletivo para se tornar um time mais forte. O objetivo é formar uma equipe difícil de ser superada e capaz de obter resultados independentemente das circunstâncias ou do local da partida.
“Acredito que seja possível ver ali, e também na Áustria alguns dias antes, os avanços que esta equipe está fazendo”, continuou Van Dijk. “Não somos perfeitos, de forma alguma, mas todos estamos trabalhando muito para nos tornarmos uma equipe difícil de vencer, que se mantém unida e que consegue competir e obter resultados de forma consistente. É isso que se espera de quem joga pelo Liverpool, e todos no vestiário entendem isso, posso garantir.”
Em busca do hábito de vencer
O Villarreal representa um duro desafio tático para o time de Merseyside, especialmente após uma partida intensa no fim de semana. No entanto, com duas vitórias nos dois primeiros jogos da fase de liga da Champions League, o objetivo continua claro. Van Dijk afirmou que seus companheiros precisam aceitar a pressão da competição e fazer das vitórias uma constante ao longo da temporada.
“Este grupo de jogadores tem qualidade e potencial, sem dúvida, e agora cabe a nós mostrar isso em campo”, acrescentou o capitão. Ele observou que, assim que terminou a partida em Brentford, as atenções se voltaram para o Villarreal, ressaltando o ritmo implacável do futebol de elite. “Começamos bem nossa campanha na Champions League, com duas vitórias em dois jogos, e queremos manter esse desempenho hoje à noite. Vencer é um hábito no futebol, e é um hábito que todos nós queremos adquirir.”
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Um marco para o capitão
Além dos objetivos coletivos, a noite tem um significado pessoal importante para Van Dijk, que recentemente alcançou uma marca expressiva em sua trajetória no Liverpool. Entrar em campo à frente da equipe em Anfield continua sendo a maior honra para o ex-jogador do Southampton, que já ultrapassou 200 partidas como capitão do clube em diferentes competições. Ele demonstrou profunda gratidão pela trajetória que percorreu desde sua chegada a Merseyside.
“Do ponto de vista pessoal, tenho muito orgulho de ter chegado a 200 partidas como capitão do Liverpool, 150 delas na Premier League”, revelou Van Dijk. Ele concluiu reafirmando seu compromisso com a função: “É um privilégio que jamais vou considerar garantido, e voltarei a usar a braçadeira com orgulho nesta noite. E espero que, ao fim da partida, estejamos todos comemorando juntos mais uma vez.”
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