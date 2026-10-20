Van Dijk pediu ao Liverpool que aproveite a vantagem de jogar em casa ao iniciar uma sequência importante de partidas em Anfield. Após um período desgastante de viagens, o Liverpool recebe o Villarreal pela Champions League na noite de terça-feira, no primeiro de quatro jogos consecutivos em casa. Van Dijk insiste que a equipe precisa aproveitar a confiança adquirida com as recentes vitórias fora de casa para consolidar sua posição no cenário europeu.

Em suas notas para o programa oficial da partida, publicadas no site oficial do clube, o zagueiro holandês destacou a importância da consistência após as vitórias sobre LASK e Brentford. “Chegamos a este jogo depois de duas vitórias difíceis fora de casa contra LASK e Brentford, e é importante fazermos tudo o que pudermos para manter esse embalo nesta noite”, escreveu.

Ao comentar a determinação demonstrada pela equipe na partida recente pela Premier League, Van Dijk ressaltou a força mental necessária para se recuperar de tropeços anteriores. “A vitória de sábado fora de casa contra o Brentford, como eu disse, foi muito difícil e muito importante, ainda mais diante da decepção com o jogo contra o Manchester City na semana anterior”, explicou o capitão.