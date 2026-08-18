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Todd Boehly ChelseaGetty
Gianluca Minchiotti

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Virada no Chelsea: Boehly e Walter prontos para vender suas participações à Clearlake Capital

Chelsea

Os dois acionistas detêm cerca de 13% das cotas cada um

Pode ter chegado o momento de uma nova reviravolta societária no Chelsea. Todd Boehly e Mark Walter, entre os principais nomes da propriedade americana do clube londrino, estariam avaliando a possibilidade de vender suas participações para a Clearlake Capital, acionista majoritária dos Blues. A informação é do L'Equipe.


Boehly, presidente do clube, e Walter, membro do conselho de administração, detêm cerca de 13% das participações cada um, a mesma porcentagem possuída pelo financista suíço Hansjörg Wyss. A Clearlake Capital, por sua vez, controla 62% do Chelsea.


As relações entre Boehly e a Clearlake teriam se deteriorado progressivamente. O empresário americano foi, de fato, apontado entre os principais responsáveis pelas atuações decepcionantes da equipe, apesar dos vultosos investimentos feitos no mercado nos últimos anos.

  • Foi particularmente significativo o papel assumido por Boehly logo após a aquisição do clube: em 2022, o americano ocupou por alguns meses também o cargo de diretor esportivo, embora admitisse ter conhecimento limitado do mundo do futebol. Uma gestão que contribuiu para alimentar dúvidas e tensões dentro da propriedade.


    Boehly e Walter entraram no Chelsea em 2022, assumindo o controle do clube de Roman Abramovich por um valor próximo de 3 bilhões de euros, após a venda imposta ao magnata russo depois do início da guerra na Ucrânia. Hoje, segundo as avaliações divulgadas pela imprensa inglesa, os dois empresários acreditam que o valor do clube possa ter chegado a cerca de 5,8 bilhões de euros.


    A possível venda das participações para a Clearlake representaria, portanto, uma importante reestruturação no topo do Chelsea, com Boehly e Walter eventualmente prontos para dar um passo atrás após quatro anos marcados por investimentos recordes, resultados irregulares e crescentes tensões internas na propriedade.



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