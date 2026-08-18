Virada no Chelsea: Boehly e Walter prontos para vender suas participações à Clearlake Capital

Pode ter chegado o momento de uma nova reviravolta societária no Chelsea. Todd Boehly e Mark Walter, entre os principais nomes da propriedade americana do clube londrino, estariam avaliando a possibilidade de vender suas participações para a Clearlake Capital, acionista majoritária dos Blues. A informação é do L'Equipe.





Boehly, presidente do clube, e Walter, membro do conselho de administração, detêm cerca de 13% das participações cada um, a mesma porcentagem possuída pelo financista suíço Hansjörg Wyss. A Clearlake Capital, por sua vez, controla 62% do Chelsea.





As relações entre Boehly e a Clearlake teriam se deteriorado progressivamente. O empresário americano foi, de fato, apontado entre os principais responsáveis pelas atuações decepcionantes da equipe, apesar dos vultosos investimentos feitos no mercado nos últimos anos.