Vinícius Jr. está finalmente correspondendo às expectativas pela seleção na Copa do Mundo, mas até onde ele pode carregar o Brasil de Carlo Ancelotti?

"Se eu for à Copa do Mundo, fizer quatro ou cinco gols e nós nos tornarmos campeões, toda a história muda. Aí as pessoas vão dizer que eu estava me preparando para a Copa do Mundo o tempo todo, mesmo nos jogos em que não joguei bem."
Essas foram as palavras de Vinícius Jr. na preparação para a Copa do Mundo, e ele já mudou muita coisa nessa busca por mudar o patamar de sua carreira pela seleção brasileira desde que a Copa começou.
Agora, após quatro gols em três jogos, até onde um Vini em boa fase pode levar a seleção brasileira que ainda desperta desconfiança, e ela realmente tem chance real de ir até a final?