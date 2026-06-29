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Vini Jr GFXGOAL
Krishan Davis

Vinícius Jr. está finalmente correspondendo às expectativas pela seleção na Copa do Mundo, mas até onde ele pode carregar o Brasil de Carlo Ancelotti?

Análises
Brasil
Vinicius Junior
Copa do Mundo
Brasil x Japão
Especiais e Opinião

Vivendo grande fase na Copa do Mundo 2026, Vini Jr. finalmente chegou ao nível esperado dele pela seleção e foi o grande nome do Brasil na fase de grupos. Agora é saber do que ele, e a seleção, são capazes com o astro do Real Madrid como grande líder técnico.

"Se eu for à Copa do Mundo, fizer quatro ou cinco gols e nós nos tornarmos campeões, toda a história muda. Aí as pessoas vão dizer que eu estava me preparando para a Copa do Mundo o tempo todo, mesmo nos jogos em que não joguei bem."

Essas foram as palavras de Vinícius Jr. na preparação para a Copa do Mundo, e ele já mudou muita coisa nessa busca por mudar o patamar de sua carreira pela seleção brasileira desde que a Copa começou.

Agora, após quatro gols em três jogos, até onde um Vini em boa fase pode levar a seleção brasileira que ainda desperta desconfiança, e ela realmente tem chance real de ir até a final?

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    Brilhar no grande palco

    Num torneio em que muitos dos maiores nomes se revezaram para roubar os holofotes, Vinícius não decepcionou, desempenhando o seu papel naquela que parece ser uma corrida emocionante pela Chuteira de Ouro enquanto acompanha o seu colega do Real Madrid Kylian Mbappe, o vencedor da Bola de Ouro Ousmane Dembele e Erling Haaland com quatro golos, atrás de Lionel Messi, com seis.

    Embora o Brasil tenha tido um início pouco convincente no empate contra Marrocos, foi um momento de magia individual de Vini que salvou a equipe quando perdia por 1 a 0, ao receber um passe, cortar para dentro e acertar um chute perfeito que foi parar no fundo das redes.

    O extremo usou o momento como trampolim, correndo para marcar o terceiro na vitória por 3 a 0 sobre o Haiti depois de fazer uma assistência perfeita para Matheus Cunha finalizar. Depois aterrorizou a Escócia, punindo impiedosamente dois erros para anotar dois gols, e ele ainda teria conseguido um hat-trick se não tivesse sido injustamente assinalada uma falta pelo VAR depois de roubar a bola de um defensor e mandar entre as pernas do goleiro.

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  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Na elite

    As façanhas de Vini Jr. na fase de grupos de 2026 colocaram-no numa prateleira brasileira de elite, gravando seu nome no lendário folclore da Copa do Mundo do país.

    Ele se juntou aos ícones da seleção Jairzinho (1970), Romário (1994), Ronaldo (2002) e Rivaldo (2002) na lista de brasileiros que marcaram nas três primeiras partidas do torneio. Isso pode ser um bom presságio, já que a Canarinho ergueu o troféu em cada uma dessas ocasiões anteriores.

    O ponta também se tornou o primeiro jogador do Brasil a marcar quatro gols numa Copa do Mundo desde que Neymar alcançou esse feito em 2014, em casa. Embora ainda faça parte do elenco, o jogador de 34 anos do Santos passou o bastão de talismã para Vini, dizendo após a vitória sobre a Escócia: "Vini Jr. é o nosso craque. Está numa forma incrível, decidindo partidas."

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    'Nada melhor'

    Este torneio certamente parece um momento decisivo para a carreira internacional de Vinicius, que - até agora - tinha sido uma evolução lenta.

    Embora tenha brilhado muito pelo Real Madrid, o jogador de 25 anos tinha apenas nove gols e nove assistências em pouco menos de 50 jogos pelo Brasil antes do início do Mundial. Esse registro incluía apenas um gol na edição de 2022 no Catar e dois na Copa América de 2024, sendo que os seus outros seis gols surgiram em amistosos.

    Vini é o primeiro a admitir que as suas exibições pelo Brasil anteriormente não chegavam nem perto do nível que demonstrou pelo Real Madrid, onde frequenta com tranquilidade a conversa de 'melhor do mundo', mas agora ele está sentindo o mesmo gosto no maior palco do futebol.

    "Houve períodos com a seleção em que não conseguia mostrar o meu futebol", disse ele após a goleada sobre a Escócia. "E não há nada melhor do que, numa situação dessas, marcar muitos gols e ter grandes exibições. Graças ao meu talento e ao trabalho que tenho feito no Real Madrid, estava confiante de que no momento certo voltaria a brilhar com a camisa do Brasil."

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ganhando força

    Com a óbvia ressalva de que o Brasil enfrentou apenas uma equipe entre as 40 primeiras do Ranking Mundial Masculino da FIFA até agora, empatando contra a potência africana Marrocos, há sinais de que Vinicius está ajudando seu país a ganhar impulso no torneio, apesar do elenco com falhas à disposição de Ancelotti.

    O estrategista italiano vem ajustando sua equipe a cada jogo e parece ter encontrado a fórmula certa. A entrada de Cunha na escalação titular para a segunda partida da Seleção fez uma enorme diferença, com sua aptidão para recuar e trazer os outros para o jogo se mostrando uma arma muito útil, enquanto ele já marcou três gols.

    No meio-campo, Lucas Paquetá é um verdadeiro batalhador na função de camisa 10, trabalhando nas duas pontas do campo, e Bruno Guimarães esteve em sua melhor forma criativa com três assistências já em sua conta. Escalar o veterano defensor Danilo na lateral direita também reforçou as coisas defensivamente, enquanto o jovem de 19 anos Rayan impressionou contra a Escócia depois de substituir o lesionado Raphinha.

    Haverá testes mais difíceis pela frente, mas há a sensação de que as coisas estão apenas começando a se encaixar para Ancelotti, depois do que tinha sido um ano ou pouco mais de inconsistência no comando até o momento, e Vinicius é quem está lhes dando ímpeto.

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    Teste difícil

    Cortesia do bizarro novo formato de 48 times da Copa do Mundo, o Brasil é um dos poucos vencedores de grupo que não se beneficiarão de um confronto relativamente mais fácil nos 32 avos de final - enfrentando o vice-líder do Grupo F apesar de ter liderado seu próprio grupo; o que significa que enfrentarão o Japão em Houston na segunda-feira.

    Os Samurais Azuis são sempre um adversário formidável em grandes torneios, como evidenciado pelo fato de já terem tirado um ponto da Holanda e atropelado a Tunísia, embora estejam decepcionados por terem ficado no empate com a Suécia em seu último jogo da fase de grupos.

    O Brasil conhece muito bem suas qualidades; foi há apenas oito meses que a equipe de Ancelotti foi surpreendida pelo Japão em um amistoso em Tóquio, desperdiçando uma vantagem de dois gols no primeiro tempo para de alguma forma perder um confronto emocionante por 3 a 2, enquanto os anfitriões montavam uma virada empolgante. Vinicius começou o jogo no ataque, mas foi substituído no início do segundo tempo após não ter causado impacto.

    Sem surpresas, a escalação da nação asiática é praticamente a mesma na Copa do Mundo. Por outro lado, a defesa do Brasil estava completamente diferente.


  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "A esperança continua crescendo"

    O Brasil, então, vai precisar de Vinicius para manter os altos padrões que ele estabeleceu na primeira fase desta Copa do Mundo se quiser ter qualquer chance de surpreender as probabilidades avançando para as fases finais.

    Se conseguirem passar pelo Japão, um confronto mais favorável nas oitavas de final contra a Noruega ou a Costa do Marfim os aguardará, e eles vão acreditar nas suas chances de chegar às quartas de final. A partir desse ponto, as coisas parecem bem mais difíceis, com Inglaterra, Argentina e Espanha todos como possíveis adversários no seu caminho até a final.

    As probabilidades estão contra o Brasil e o que é inegavelmente um elenco desfalcado, mas há muito a se dizer sobre o tipo de embalo que a forma do seu superastro Vinicius pode gerar, especialmente se ele continuar a se destacar nas fases de 32 e nas oitavas de final.

    Ele mirou em conquistar para o seu país uma sexta estrela em suas camisas. "Não há nada melhor do que voltar à Copa do Mundo, o lugar onde sempre sonhei estar, para representar minha família e meu país na luta pela sexta estrela", disse ele.

    "Vou continuar melhorando ao longo do torneio, e a nossa esperança, a esperança dos torcedores e das nossas famílias, só continua a crescer."

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