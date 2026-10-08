Vieri: "Pio Esposito é mais parecido com Toni do que comigo, vai bater o recorde de gols de Gigi Riva"

Christian Vieri, ex artilheiro da Itália, em entrevista à Gazzetta dello Sport fala sobre a seleção italiana, com atenção especial para Pio Esposito.





SOBRE PIO ESPOSITO

"Aos 21 anos, ele já fez sete gols com essa camisa da Itália que pesa tanto, isso quer dizer que em sete-oito anos vai bater o recorde de Gigi Riva. E será o atacante que mais marcou gols na história da seleção italiana. Mas isso também quer dizer que em dois-três anos ele também vai começar a fazer seus vinte gols por temporada".





SOBRE A COMPARAÇÃO FEITA POR MANCINI: ESPOSITO COMO VIERI E TONI

"Pio é mais parecido com Toni, na minha opinião. Mas, para mim, comparações não fazem sentido, vocês sabem. E também não fazem bem a ele".



