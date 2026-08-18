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Vieira GenoaGetty
Gianluca Minchiotti

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Vieira é o novo técnico da seleção de Senegal

Senegal
Mercado da bola
P. Vieira

O ex-meio-campista e ex-treinador do Genoa no banco de reservas da seleção de seu país de origem

Patrick Vieira assinou contrato como novo técnico da seleção do Senegal, como informa Fabrizio Romano. O ex-jogador da seleção francesa está pronto para liderar o projeto com efeito imediato.


Vieira, ex-meio-campista nascido em 1976, que jogou na Itália com as camisas de Milan, Juventus e Inter, e que, como jogador, ligou sua carreira sobretudo ao Arsenal (406 jogos e 34 gols), como técnico comandou até agora, depois de uma experiência nas categorias de base do Manchester City, as equipes principais de Nice, Crystal Palace, Strasbourg e Genoa.



  • Vieira nasceu em Dakar, no Senegal, e é um senegalês naturalizado francês. Pela seleção francesa, como jogador, Vieira venceu Copa do Mundo, Eurocopa e Copa das Confederações.


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