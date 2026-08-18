Vieira é o novo técnico da seleção de Senegal

Patrick Vieira assinou contrato como novo técnico da seleção do Senegal, como informa Fabrizio Romano. O ex-jogador da seleção francesa está pronto para liderar o projeto com efeito imediato.
Vieira, ex-meio-campista nascido em 1976, que jogou na Itália com as camisas de Milan, Juventus e Inter, e que, como jogador, ligou sua carreira sobretudo ao Arsenal (406 jogos e 34 gols), como técnico comandou até agora, depois de uma experiência nas categorias de base do Manchester City, as equipes principais de Nice, Crystal Palace, Strasbourg e Genoa.