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Vídeo: Neves salva Inzaghi e leva o Al-Hilal às oitavas de final da Copa do Rei

Al Raed x Al Hilal
Al Raed
Al Hilal
King Cup
R. Neves
S. Inzaghi
Arábia Saudita
Portugal
Itália

O astro português brilha na noite da mais valiosa das taças

O português Rúben Neves, meio-campista do Al-Hilal, salvou sua equipe de uma noite difícil, após conduzi-la à vitória sobre o Al-Raed e à classificação para as oitavas de final da Copa do Custodiante das Duas Mesquitas Sagradas, em uma partida na qual o "Líder" apareceu abaixo do esperado, antes de o astro português intervir e resolver a situação a favor de seu time.

O Al-Hilal enfrentou o Al-Raed na noite desta segunda-feira, pela fase dos 32 avos de final, e precisou dos esforços de Neves para superar o obstáculo do adversário, depois de abrir o placar em cobrança de pênalti, antes de voltar nos minutos finais e marcar o segundo gol de forma espetacular, colocando sua equipe no caminho rumo à próxima fase.

  • Neves abre o caminho da marca da penalidade

    O primeiro gol do Al-Hilal veio através de Neves, de pênalti, depois que o jogador português assumiu a cobrança com grande confiança, dando continuidade à sua notável eficiência da marca da cal e concedendo ao "Líder" a vantagem na partida.

    Mas o gol não pôs fim ao sofrimento do Al-Hilal, que não apresentou o desempenho ofensivo esperado e enfrentou grande dificuldade para impor seu domínio no andamento do jogo, o que manteve as chances de reação do Al-Raed vivas até os minutos finais.

    E, com a incerteza persistindo, Neves apareceu novamente na hora certa, ao marcar o segundo gol do Al-Hilal aos 81 minutos com um belo chute, decidindo a partida e conduzindo a equipe a um porto seguro, em meio a grandes comemorações de seus companheiros e da torcida.

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  • FBL-KSA-NASAR-HILALAFP

    Neves salva Inzaghi de uma noite difícil

    O valor dos gols de Neves não esteve ligado apenas ao resultado, mas também ao momento em que aconteceram, especialmente porque o Al-Hilal teve uma atuação apagada durante longos períodos da partida e não apresentou o desempenho que sua torcida espera sob o comando do italiano Simone Inzaghi.

    O técnico italiano estava exposto a mais críticas caso o Al-Hilal tropeçasse diante do Al-Raed, mas o brilho de Neves o salvou de um cenário ainda mais difícil, depois que o jogador decidiu o confronto no momento certo e presenteou sua equipe com o bilhete de classificação.

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    Com essa vitória, o Al-Hilal deu sequência à sua caminhada na Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas e chegou às oitavas de final, enquanto Neves deixou a partida como o principal responsável pela decisão, depois de marcar dois gols e fazer a diferença em uma noite em que o "Líder" precisou de um jogador para salvá-lo de um resultado que poderia ter aberto uma nova porta para as críticas.

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