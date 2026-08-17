O português Rúben Neves, meio-campista do Al-Hilal, salvou sua equipe de uma noite difícil, após conduzi-la à vitória sobre o Al-Raed e à classificação para as oitavas de final da Copa do Custodiante das Duas Mesquitas Sagradas, em uma partida na qual o "Líder" apareceu abaixo do esperado, antes de o astro português intervir e resolver a situação a favor de seu time.

O Al-Hilal enfrentou o Al-Raed na noite desta segunda-feira, pela fase dos 32 avos de final, e precisou dos esforços de Neves para superar o obstáculo do adversário, depois de abrir o placar em cobrança de pênalti, antes de voltar nos minutos finais e marcar o segundo gol de forma espetacular, colocando sua equipe no caminho rumo à próxima fase.