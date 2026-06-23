VÍDEO: Martin Odegaard lidera Erling Haaland e a seleção da Noruega na emocionante comemoração “Viking Row” após a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo

A Noruega enfrenta agora seu maior desafio do torneio, enquanto se prepara para enfrentar a França em uma partida que decidirá a liderança do Grupo I. Apesar da confiança gerada pelo seu histórico perfeito na fase de grupos, Haaland reconheceu a magnitude da tarefa que tem pela frente, afirmando após a partida: “Eles provavelmente vão vencer a gente; provavelmente vão ganhar o torneio inteiro.”

Independentemente desse resultado, a Noruega chegará às oitavas de final com ímpeto e confiança, após uma campanha impressionante até o momento.