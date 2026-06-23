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VÍDEO: Martin Odegaard lidera Erling Haaland e a seleção da Noruega na emocionante comemoração “Viking Row” após a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo
Estrelas da Noruega se juntam aos torcedores em comemoração viral após a partida
Os jogadores noruegueses foram direto para a torcida após a vitória por 3 a 2 sobre o Senegal, que garantiu sua classificação para as oitavas de final, e participaram da comemoração cada vez mais popular conhecida como “Viking Row”. Liderados pelo capitão Odegaard, o time fez um movimento de remada no estilo de um barco viking junto com os torcedores nas arquibancadas. A comemoração ganhou grande repercussão nas redes sociais durante o torneio. Inspirados na tradição viking, torcedores e jogadores sentam-se em formação e imitam movimentos de remada ao ritmo de um tambor.
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Haaland revela o plano pré-jogo por trás da comemoração
Haaland, que marcou dois gols na partida, admitiu que os jogadores haviam discutido a possibilidade de se juntarem aos torcedores antes do início da partida, caso conseguissem o resultado necessário. O atacante do Manchester City disse à Fox Sports: “Eu vi isso na internet. Virou um verdadeiro viral. Martin me perguntou antes do jogo: ‘Você acha que devemos participar?’ Eu respondi: ‘Se ganharmos, vamos lá, por que não?’”
- Getty Images Sport
A batalha pela liderança do grupo está por vir
A Noruega enfrenta agora seu maior desafio do torneio, enquanto se prepara para enfrentar a França em uma partida que decidirá a liderança do Grupo I. Apesar da confiança gerada pelo seu histórico perfeito na fase de grupos, Haaland reconheceu a magnitude da tarefa que tem pela frente, afirmando após a partida: “Eles provavelmente vão vencer a gente; provavelmente vão ganhar o torneio inteiro.”
Independentemente desse resultado, a Noruega chegará às oitavas de final com ímpeto e confiança, após uma campanha impressionante até o momento.