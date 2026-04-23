VÍDEO: Luis Suárez volta no tempo: ex-atacante do Liverpool marca um golaço de voleio pelo Inter Miami na MLS

Embora Suárez tenha sido o destaque com seu gol no final da partida, foi seu compatriota sul-americano De Paul quem inicialmente quebrou a resistência obstinada do Real Salt Lake. Aos 82 minutos, o meio-campista argentino recebeu um escanteio curto cobrado por Telasco Segovia e mandou uma bola com efeito no canto superior direito do gol, dando aos visitantes uma vantagem que, sem dúvida, mereciam.

Os dois gols foram marcados com apenas um minuto e 54 segundos de diferença, marcando os dois gols mais rápidos da história do clube e desanimando o time do Salt Lake, que havia se mantido competitivo durante a maior parte da partida. Com o resultado, o Inter Miami sobe para o segundo lugar na classificação da Conferência Leste, estendendo sua impressionante sequência invicta para oito partidas da temporada regular.



