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VÍDEO: Luis Suárez volta no tempo: ex-atacante do Liverpool marca um golaço de voleio pelo Inter Miami na MLS
Suárez marca o gol da vitória
O lendário atacante uruguaio pode estar no crepúsculo da carreira, mas sua capacidade de fazer jogadas espetaculares continua intacta. Depois de entrar em campo aos 75 minutos, Suárez chutou de voleio com o pé esquerdo, passando pelo goleiro Rafael Cabral, para ampliar a vantagem do Miami e provocar comemorações frenéticas entre a torcida visitante. O gol foi o segundo dele na temporada e deu uma vantagem confortável aos Herons durante um final de jogo tenso no America First Field.
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De Paul marca o primeiro gol do Miami
Embora Suárez tenha sido o destaque com seu gol no final da partida, foi seu compatriota sul-americano De Paul quem inicialmente quebrou a resistência obstinada do Real Salt Lake. Aos 82 minutos, o meio-campista argentino recebeu um escanteio curto cobrado por Telasco Segovia e mandou uma bola com efeito no canto superior direito do gol, dando aos visitantes uma vantagem que, sem dúvida, mereciam.
Os dois gols foram marcados com apenas um minuto e 54 segundos de diferença, marcando os dois gols mais rápidos da história do clube e desanimando o time do Salt Lake, que havia se mantido competitivo durante a maior parte da partida. Com o resultado, o Inter Miami sobe para o segundo lugar na classificação da Conferência Leste, estendendo sua impressionante sequência invicta para oito partidas da temporada regular.
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Hoyos comemora o momento do "golazo"
Após o apito final, o técnico interino do Inter Miami, Guillermo Hoyos, elogiou a contribuição do seu experiente atacante. “Não acho que tenha sido apenas um gol; foi um ‘golazo’”, disse Hoyos, conforme citado pela ESPN. “Quando você tem jogadores desse calibre, é natural que eles possam ficar frustrados ao se verem no banco. Mas aqui, não houve nenhum sinal desse tipo de atitude.”
O Inter Miami enfrenta um intervalo curto enquanto se prepara para receber o New England no Nu Stadium neste fim de semana. Atualmente apenas um ponto atrás do líder da Conferência Leste, o Nashville, os Herons buscarão manter sua sequência de oito jogos sem derrota e dar continuidade ao seu bom momento sob o comando de Hoyos.