Vídeo: Liverpool castiga o Brentford em 8 minutos

O Liverpool virou o placar e conquistou uma vitória preciosa por 2 a 1 sobre o Brentford, neste sábado, na sétima rodada da Premier League, em uma partida emocionante na qual os donos da casa levaram dois cartões vermelhos, facilitando a tarefa da equipe do técnico Andoni Iraola.
O Brentford abriu o placar aos 44 minutos, com Kenny Lewis-Potter, e no segundo tempo o Liverpool respondeu com os gols de Victor Munoz, aos 62, e Alexander Isak, aos 70.
A vitória reforçou a posição do Liverpool no quinto lugar da tabela de classificação (12 pontos), enquanto o Brentford sofreu sua primeira derrota nesta temporada, estacionando nos 10 pontos, na sexta colocação.