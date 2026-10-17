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Brentford v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Vídeo: Liverpool castiga o Brentford em 8 minutos

Match report
Brentford x Liverpool
Brentford
Liverpool
Premier League
England

O Liverpool aproveita a superioridade numérica contra os donos da casa

O Liverpool virou o placar e conquistou uma vitória preciosa por 2 a 1 sobre o Brentford, neste sábado, na sétima rodada da Premier League, em uma partida emocionante na qual os donos da casa levaram dois cartões vermelhos, facilitando a tarefa da equipe do técnico Andoni Iraola.

O Brentford abriu o placar aos 44 minutos, com Kenny Lewis-Potter, e no segundo tempo o Liverpool respondeu com os gols de Victor Munoz, aos 62, e Alexander Isak, aos 70.

A vitória reforçou a posição do Liverpool no quinto lugar da tabela de classificação (12 pontos), enquanto o Brentford sofreu sua primeira derrota nesta temporada, estacionando nos 10 pontos, na sexta colocação.



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    O Brentford abriu o placar aos 44 minutos com Keane Lewis-Potter, que marcou de cabeça após cruzamento, dando a vantagem ao seu time antes do intervalo.

    A alegria, porém, não durou muito, já que Yehor Yarmoliuk foi expulso aos 45+3 minutos depois de o árbitro revisar as imagens no árbitro de vídeo, e o jogador do Brentford deixou o campo com cartão vermelho.

    Apesar da inferioridade numérica, o Brentford manteve sua organização defensiva no início do segundo tempo, mas o Liverpool conseguiu empatar aos 62 minutos com Victor Muñoz, que marcou o gol de empate e devolveu o time ao jogo.

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    Depois disso, o Liverpool aumentou a pressão sobre a defesa do Brentford, e Alexander Isak marcou o gol da virada aos 70 minutos, após receber um cruzamento de Bradley Barcola dentro da área e finalizar com o pé esquerdo, anotando seu quinto gol nesta temporada.



    O Brentford seguiu tentando apesar da inferioridade numérica, e seus jogadores pediram pênalti aos 82 minutos, após a queda de Thiago dentro da área sob pressão de Jaquet, mas o árbitro de vídeo apoiou a decisão do árbitro de não marcar.

    O árbitro anunciou seis minutos de acréscimos no fim do tempo normal, o que deu ao Brentford uma última chance de reagir, e seu treinador, Andrews, mandou todos os jogadores ao ataque aos 90 minutos. No entanto, as tentativas se esbarraram na defesa organizada do Liverpool.

    Aos 90+2, Vitaly Janelt recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o Brentford com nove jogadores, antes de o Liverpool garantir os três pontos.

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