O jornal Tuttosport escreveu: "O árbitro Marco Guida, que estava próximo do lance, achou que o zagueiro do Milan tocou na bola com a mão, apontando imediatamente para a marca do pênalti e assinalando a penalidade a favor da Inter".
E prosseguiu: "Mas a decisão durou apenas alguns instantes, depois que a sala do árbitro de vídeo VAR pediu ao árbitro para revisar o lance na tela posicionada ao lado do campo".
O jornal italiano descreveu a decisão do árbitro como um "erro grave", já que "a repetição mostrou que Gila afastou a bola com o peito, e não com o braço, levando Guida a voltar atrás em sua decisão e anular a cobrança de pênalti, antes da retomada do jogo com um escanteio a favor da Inter".
A partida terminou com a vitória do Milan pelo mesmo placar com que se encerrou o primeiro tempo, elevando sua pontuação para 21 pontos, na quarta colocação.
A Inter estacionou nos 25 pontos, na segunda colocação, empatada com a líder Lazio, que pode assumir a ponta da tabela isoladamente caso vença o Cagliari amanhã.
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