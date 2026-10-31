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FBL-ITA-SERIEA-AC MILAN-INTER MILANAFP
Traduzido por

Vídeo: grave erro de arbitragem no dérbi entre Milan e Inter

Milan x Inter de Milão
Milan
Inter de Milão
Campeonato Italiano
M. Guida
Itália

O VAR intervém e muda o cenário

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O dérbi de Milão teve um lance de arbitragem polêmico, que quase devolveu a Inter ao clima da partida, após estar perdendo por três gols a um ao final do primeiro tempo.

Aos 74 minutos, enquanto a Inter buscava o gol para diminuir a diferença pela segunda vez, Henrikh Mkhitaryan lançou uma bola cruzada com o pé esquerdo, defendida por Mario Gila dentro da área.

  • O jornal Tuttosport escreveu: "O árbitro Marco Guida, que estava próximo do lance, achou que o zagueiro do Milan tocou na bola com a mão, apontando imediatamente para a marca do pênalti e assinalando a penalidade a favor da Inter".

    E prosseguiu: "Mas a decisão durou apenas alguns instantes, depois que a sala do árbitro de vídeo VAR pediu ao árbitro para revisar o lance na tela posicionada ao lado do campo".

    O jornal italiano descreveu a decisão do árbitro como um "erro grave", já que "a repetição mostrou que Gila afastou a bola com o peito, e não com o braço, levando Guida a voltar atrás em sua decisão e anular a cobrança de pênalti, antes da retomada do jogo com um escanteio a favor da Inter".

    A partida terminou com a vitória do Milan pelo mesmo placar com que se encerrou o primeiro tempo, elevando sua pontuação para 21 pontos, na quarta colocação.

    A Inter estacionou nos 25 pontos, na segunda colocação, empatada com a líder Lazio, que pode assumir a ponta da tabela isoladamente caso vença o Cagliari amanhã.

    Leia também: Após ter Karl como alvo, Ballack parte para o contra-ataque contra o Bayern de Munique

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