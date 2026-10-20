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FBL-KSA-NASSR-NEOMAFP
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Vídeo: foguete de Félix salva Cristiano Ronaldo e o Al-Nassr das garras do Neom

Al-Nassr x Neom SC
Al-Nassr
Neom SC
Campeonato Saudita
C. Ronaldo
J. Felix
Arábia Saudita
Portugal

O Al-Alami conquista os 3 pontos

O Al-Nassr conseguiu superar o obstáculo do Neom com dificuldade, após conquistar uma vitória preciosa por um a zero, no confronto que reuniu as duas equipes na noite de terça-feira, pela décima rodada da liga saudita profissional Roshn, graças a um chute foguete assinado pelo português João Félix, que salvou sua equipe de um tropeço em uma noite para esquecer vivida por seu compatriota Cristiano Ronaldo.

A partida teve um roteiro emocionante, depois que as duas equipes desperdiçaram chances claras, enquanto Ronaldo sofreu diante do gol, desperdiçou um pênalti e várias oportunidades fáceis, antes de Félix intervir e decidir o confronto com um belo gol no segundo tempo.


  • O míssil de Félix decide o confronto

    O Al-Nassr esperou até os 61 minutos de jogo para quebrar o empate, depois de João Félix disparar um forte chute que balançou as redes do Neom, aproveitando um passe espetacular, dando a seu time a vantagem por 1 a 0 e colocando fim às tentativas de ambos os lados de chegar ao gol.

    O gol do astro português veio em um momento de extrema importância, depois de o Al-Nassr não conseguir transformar sua superioridade em gols, em meio ao brilho da defesa do Neom e ao desperdício de chances dos dois lados, confirmando mais uma vez a capacidade de Félix de fazer a diferença nos momentos decisivos.



  • FBL-KSA-NASSR-NEOMAFP

    Cristiano Ronaldo desperdiça chances e vive noite difícil

    Do outro lado, Cristiano Ronaldo viveu uma de suas partidas mais difíceis, após desperdiçar uma chance perigosa no fim do primeiro tempo, quando falhou em converter uma cobrança de pênalti em gol, com uma finalização que foi para longe do gol de forma estranha.

    E o sofrimento do capitão do Al-Nassr não parou por aí, pois ele desperdiçou uma chance ainda mais estranha no início do segundo tempo, mais precisamente aos dois minutos, quando recebeu um cruzamento de cabeça do senegalês Sadio Mané após um escanteio, encontrando-se diante das redes vazias, mas finalizou por cima do travessão.

    Ronaldo voltou a desperdiçar uma nova oportunidade aos 75 minutos, após receber um passe dentro da grande área, mas finalizou ao lado da trave esquerda, seguindo a desperdiçar as chances que poderiam ter dado ao Al-Nassr uma vitória mais tranquila, depois de sua equipe ser obrigada a segurar a vantagem até o fim.

  • Lacazette ameaça, e o Al-Nassr fatura os três pontos

    Por sua vez, o francês Alexandre Lacazette desperdiçou uma oportunidade logo cedo para o Neom, aos cinco minutos, após ficar cara a cara com o goleiro, mas o brasileiro Bento Matheus defendeu a finalização e salvou o Al-Nassr de sofrer um gol no início.

    O atacante do Neom também esteve perto de deixar tudo igual, quando subiu para uma perigosa cabeçada que acertou o travessão.

    Apesar das chances que surgiram para o Neom, o Al-Nassr conseguiu manter a vantagem até o apito final, somando três pontos preciosos e elevando sua pontuação para 22 pontos na terceira colocação, a dois pontos do líder Al-Hilal e a três pontos do Al-Qadisiyah, enquanto o Neom estacionou nos 16 pontos na sexta posição.


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