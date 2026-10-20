O Al-Nassr conseguiu superar o obstáculo do Neom com dificuldade, após conquistar uma vitória preciosa por um a zero, no confronto que reuniu as duas equipes na noite de terça-feira, pela décima rodada da liga saudita profissional Roshn, graças a um chute foguete assinado pelo português João Félix, que salvou sua equipe de um tropeço em uma noite para esquecer vivida por seu compatriota Cristiano Ronaldo.
A partida teve um roteiro emocionante, depois que as duas equipes desperdiçaram chances claras, enquanto Ronaldo sofreu diante do gol, desperdiçou um pênalti e várias oportunidades fáceis, antes de Félix intervir e decidir o confronto com um belo gol no segundo tempo.