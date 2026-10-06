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Vídeo: Egito conquista o Campeonato Norte-Africano Sub-20 após tropeço do Marrocos

Match report
Egypt U20
Morocco U20
Egito
Marrocos
Argélia
Líbia

Egito e seleção sub-23 do Marrocos à Copa Africana de Nações de 2027

A seleção egípcia sub-20 foi campeã do Campeonato do Norte da África classificatório para a Copa Africana de Nações Sub-20, após vencer a Argélia por dois gols a zero, na rodada final, aproveitando ao mesmo tempo a vitória da Líbia sobre o Marrocos pelo placar de 3 a 2.

A disputa pelas vagas de classificação permaneceu em aberto até a última rodada, com o Egito, o Marrocos e a Argélia entrando nos jogos decisivos com objetivos distintos, antes que os resultados finais definissem a classificação das seleções, garantindo ao Egito a liderança das eliminatórias com 9 pontos, contra 7 pontos do Marrocos e 4 da Argélia, enquanto a Líbia conquistou sua primeira vitória nas eliminatórias.

A próxima edição da Copa Africana de Nações Sub-20 será realizada em Gana durante o próximo mês de fevereiro.

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    A seleção do Egito entrou em campo contra a Argélia de olho em garantir a classificação e a liderança, e conseguiu alcançar seu objetivo com a vitória por 2 a 0.

    Mahmoud Salah abriu o placar para o Egito aos 22 minutos, dando a vantagem aos donos da casa antes de a seleção egípcia manter a liderança até o fim do primeiro tempo.

    Aos 81 minutos, o árbitro anulou um gol marcado por Mohamed Rafat sob a alegação de choque com um dos defensores da Argélia, o que provocou o protesto do técnico da seleção do Egito, Wael Riad, que acabou expulso.

    Mas a seleção egípcia não se abalou com o ocorrido, e Anas Roshdy conseguiu ampliar para o segundo gol aos 83 minutos, confirmando a vitória do Egito e garantindo a liderança das eliminatórias com 9 pontos.



  • Já na segunda partida, no caminho da classificação para a "CAN" sub-20, a seleção da Líbia conquistou uma vitória emocionante sobre a congênere marroquina pelo placar de 3 a 2, a única sua nas eliminatórias.

    A seleção marroquina tomou a iniciativa aos 18 minutos, com uma cabeçada caprichada de Khalid Qasbi.



    Em seguida, Moussa Al-Aqouri empatou para a seleção líbia com uma cabeçada bem executada aos 30 minutos.



    Os Cavaleiros do Mediterrâneo foram para a frente com o segundo gol antes do fim do primeiro tempo, por meio de Abderrahman Makkari, aos 36 minutos, de pênalti.



    No segundo tempo, a Líbia ampliou a vantagem com o terceiro gol, por intermédio de Jaafar Tarek, aos 67 minutos.

    A seleção marroquina reagiu no tempo restante da partida e esteve perto de marcar várias vezes, não fosse a falta de pontaria, até diminuir a diferença aos 79 minutos com um chute forte de Mouncef Mohamed.

    Marrocos já havia garantido a classificação para as finais da Copa Africana de Nações sub-20 antes da última rodada, depois de ter vencido o Egito por 2 a 0 na quarta rodada.


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