A seleção egípcia sub-20 foi campeã do Campeonato do Norte da África classificatório para a Copa Africana de Nações Sub-20, após vencer a Argélia por dois gols a zero, na rodada final, aproveitando ao mesmo tempo a vitória da Líbia sobre o Marrocos pelo placar de 3 a 2.
A disputa pelas vagas de classificação permaneceu em aberto até a última rodada, com o Egito, o Marrocos e a Argélia entrando nos jogos decisivos com objetivos distintos, antes que os resultados finais definissem a classificação das seleções, garantindo ao Egito a liderança das eliminatórias com 9 pontos, contra 7 pontos do Marrocos e 4 da Argélia, enquanto a Líbia conquistou sua primeira vitória nas eliminatórias.
A próxima edição da Copa Africana de Nações Sub-20 será realizada em Gana durante o próximo mês de fevereiro.