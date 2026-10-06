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Vídeo: Egito conquista o Campeonato Norte-Africano Sub-20 após tropeço de Marrocos

Match report
Egypt U20
Morocco U20
Egito
Marrocos
Argélia
Líbia

O Egito e Marrocos na Copa das Nações Africanas de 2027

A seleção egípcia sub-20 foi campeã do Torneio do Norte da África, classificatório para a Copa Africana de Nações sub-20, após vencer a Argélia por dois a zero, na rodada final, aproveitando ao mesmo tempo a vitória da Líbia sobre o Marrocos pelo placar de 3 a 2.

A disputa pelas vagas de classificação ficou em aberto até a última rodada, com Egito, Marrocos e Argélia entrando nas partidas decisivas com saldos de gols diferentes, antes de os resultados finais definirem a classificação das seleções, garantindo ao Egito a liderança das eliminatórias com 9 pontos, contra 7 pontos do Marrocos e 4 da Argélia, enquanto a Líbia conquistou sua primeira vitória nas eliminatórias.

A próxima edição da Copa Africana de Nações sub-20 será disputada em Gana no próximo mês de fevereiro.



  • A liderança é do Egito: a seleção sub-20 do Egito conquista o título do Campeonato do Norte da África

    A seleção do Egito entrou em campo diante da Argélia de olho em garantir a classificação e a liderança, e conseguiu alcançar seu objetivo com a vitória por 2 a 0.

    Mahmoud Salah abriu o placar para o Egito aos 22 minutos, dando a vantagem aos donos da casa, antes que a seleção egípcia mantivesse a frente no marcador até o fim do primeiro tempo.

    Aos 81 minutos, o árbitro anulou um gol marcado por Mohamed Raafat por conta de uma disputa com um dos zagueiros da Argélia, o que provocou os protestos do treinador da seleção do Egito, Wael Riad, que acabou expulso.

    Mas a seleção egípcia não se abalou com o ocorrido, e Anas Roshdy conseguiu ampliar para 2 a 0 aos 83 minutos, confirmando a vitória do Egito e garantindo a liderança das eliminatórias com 9 pontos.



  • Marrocos tropeça

    Já na segunda partida, no caminho da classificação para a "CAN" juvenil, a seleção da Líbia conquistou uma vitória emocionante sobre a congênere do Marrocos pelo placar de 3 a 2, a única dela nas eliminatórias.

    A seleção marroquina teve a iniciativa aos 18 minutos com um cabeceio primoroso de Khalid Kasbi.



    Em seguida, Moussa Al-Agouri empatou para a seleção líbia com uma cabeçada bem executada aos 30 minutos.



    E os Cavaleiros do Mediterrâneo abriram vantagem com o segundo gol antes do fim do primeiro tempo, por meio de Abdelrahman Makkari aos 36 minutos, de pênalti.



    No segundo tempo, a Líbia ampliou a vantagem com o terceiro gol, marcado por Jaafar Tarek aos 67 minutos.

    A seleção marroquina reagiu no restante da partida e esteve perto de marcar várias vezes, não fosse a falta de pontaria, até diminuir a diferença aos 79 minutos com um forte chute de Mouncef Mohamed.

    O Marrocos já havia garantido a classificação para as finais da Copa Africana de Nações Sub-20 antes da última rodada, após vencer o Egito por 2 a 0 na quarta rodada.


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