Vídeo: Egito conquista o Campeonato Norte-Africano Sub-20 após tropeço de Marrocos

A seleção egípcia sub-20 foi campeã do Torneio do Norte da África, classificatório para a Copa Africana de Nações sub-20, após vencer a Argélia por dois a zero, na rodada final, aproveitando ao mesmo tempo a vitória da Líbia sobre o Marrocos pelo placar de 3 a 2.

A disputa pelas vagas de classificação ficou em aberto até a última rodada, com Egito, Marrocos e Argélia entrando nas partidas decisivas com saldos de gols diferentes, antes de os resultados finais definirem a classificação das seleções, garantindo ao Egito a liderança das eliminatórias com 9 pontos, contra 7 pontos do Marrocos e 4 da Argélia, enquanto a Líbia conquistou sua primeira vitória nas eliminatórias.

A próxima edição da Copa Africana de Nações sub-20 será disputada em Gana no próximo mês de fevereiro.







