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VÍDEO: Ed Sheeran faz show privado para os jogadores da Inglaterra e dá sua previsão para a final da Copa do Mundo
Uma tradição musical continua
A seleção da Inglaterra recebeu um incentivo moral antes das fases eliminatórias, quando Sheeran os visitou no hotel Meadowbrook, onde estão hospedados. O cantor e compositor, que se tornou uma presença constante no acampamento durante os grandes torneios, fez uma apresentação acústica à beira da piscina. O artista de 35 anos presenteou os jogadores com uma versão simplificada de seu sucesso “Castle on the Hill” como parte da apresentação privada. O ambiente intimista tem como objetivo ajudar a fortalecer o espírito de equipe que tem sido uma marca registrada do acampamento da Inglaterra nos últimos anos.
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Sheeran prevê uma final espetacular
O envolvimento do músico, criado em Suffolk, com a seleção nacional cresceu significativamente nos últimos três grandes torneios, tornando-o um rosto familiar no círculo íntimo do elenco dos Três Leões. A tradição começou em 2021, graças à amizade de Sheeran com o capitão Harry Kane.
Em entrevista ao último episódio do programa “Extra Time”, Sheeran explicou: “Em 2021, o Harry me convidou para o estágio e lá conheci todo mundo; desde então, tenho participado de todos os estágios. Tem sido ótimo, uma tradição bem legal. Desde a primeira vez que toquei para os rapazes, em 2021, criamos laços, então nunca é um público difícil de agradar.”
Embora o cantor estivesse lá para entreter, ele também compartilhou sua visão sobre como o restante da Copa do Mundo de 2026 se desenrolará. Com vários pesos pesados ainda na disputa, Sheeran está confiante de que os Três Leões têm o que é preciso para superar os obstáculos restantes e chegar à grande final. Sheeran disse: “Acho que será uma final entre Inglaterra e França. Acho que, quando se chega à final, qualquer um pode vencer, e acho que seremos nós.”
- AFP
O confronto em Miami está por vir
Apesar do clima de otimismo no campo de treinamento de Kansas City, o foco agora deve se concentrar inteiramente nas quartas de final contra a Noruega, neste sábado, em Miami. A perspicácia tática de Tuchel será posta à prova contra uma seleção norueguesa que tem se mostrado um adversário difícil ao longo do torneio. A Inglaterra enfrenta, no momento, alguns problemas de rodízio no elenco após o cartão vermelho recebido por Jarell Quansah contra o México e uma lesão bizarra no pulso sofrida por Jordan Henderson durante as comemorações pós-jogo.
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