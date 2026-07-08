VÍDEO: Ed Sheeran faz show privado para os jogadores da Inglaterra e dá sua previsão para a final da Copa do Mundo

O envolvimento do músico, criado em Suffolk, com a seleção nacional cresceu significativamente nos últimos três grandes torneios, tornando-o um rosto familiar no círculo íntimo do elenco dos Três Leões. A tradição começou em 2021, graças à amizade de Sheeran com o capitão Harry Kane.

Em entrevista ao último episódio do programa “Extra Time”, Sheeran explicou: “Em 2021, o Harry me convidou para o estágio e lá conheci todo mundo; desde então, tenho participado de todos os estágios. Tem sido ótimo, uma tradição bem legal. Desde a primeira vez que toquei para os rapazes, em 2021, criamos laços, então nunca é um público difícil de agradar.”

Embora o cantor estivesse lá para entreter, ele também compartilhou sua visão sobre como o restante da Copa do Mundo de 2026 se desenrolará. Com vários pesos pesados ainda na disputa, Sheeran está confiante de que os Três Leões têm o que é preciso para superar os obstáculos restantes e chegar à grande final. Sheeran disse: “Acho que será uma final entre Inglaterra e França. Acho que, quando se chega à final, qualquer um pode vencer, e acho que seremos nós.”