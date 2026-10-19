O Al-Feiha abriu o placar aos 45 minutos, com o meia Hugo Mora, que marcou um golaço de fora da área.

Mas o Al-Ahli empatou aos 45+3 minutos (acréscimos do primeiro tempo), com o reserva Artem Bondarenko, que marcou de cabeça de dentro da área, após receber um cruzamento de Saad Yaslam.

No segundo tempo, o Al-Ahli saiu na frente aos 59 minutos, com um pênalti convertido com sucesso por Firas Al-Buraikan, marcando seu primeiro gol na liga nesta temporada.

Mas o Al-Feiha voltou e igualou o placar aos 65 minutos, com o atacante Jason, que marcou um gol de falta direta que constrangeu o goleiro Al-Sanbi, que não conseguiu pela segunda vez proteger seu gol das finalizações dos donos da casa.

O Al-Ahli decidiu a partida a seu favor com um terceiro gol aos 70 minutos, por meio de Artem Bondarenko, que marcou seu segundo gol pessoal na partida, aproveitando um passe de Valentin Atangana. O gol foi confirmado após revisão da tecnologia do vídeo (VAR).



