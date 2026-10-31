O Milan impôs sua lei no dérbi da fúria, após vencer seu rival Inter por 3 a 1, em um confronto que começou com força fulminante e depois resistiu às tentativas de reação, mantendo sua superioridade nos últimos duelos diante do Nerazzurri.
O Milan abriu o placar com Christian Pulisic aos quatro minutos e, em seguida, Adrien Rabiot ampliou aos 10 minutos, antes de Alessandro Bastoni diminuir a diferença aos 22 minutos.
Mas, dois minutos antes do fim do primeiro tempo, a estrela da noite, o belga Diego Moreira, voltou a aparecer para marcar ele próprio o terceiro gol (aos 44 minutos), depois de ter dado duas assistências.