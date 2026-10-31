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AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Vídeo: Dérbi da fúria com as cores rossonere: Milan goleia Inter por 3 a 0

Milan
Inter de Milão
Milan x Inter de Milão
Campeonato Italiano
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Itália

Moreira incendeia San Siro

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O Milan impôs sua lei no dérbi da fúria, após vencer seu rival Inter por 3 a 1, em um confronto que começou com força fulminante e depois resistiu às tentativas de reação, mantendo sua superioridade nos últimos duelos diante do Nerazzurri.

O Milan abriu o placar com Christian Pulisic aos quatro minutos e, em seguida, Adrien Rabiot ampliou aos 10 minutos, antes de Alessandro Bastoni diminuir a diferença aos 22 minutos.

Mas, dois minutos antes do fim do primeiro tempo, a estrela da noite, o belga Diego Moreira, voltou a aparecer para marcar ele próprio o terceiro gol (aos 44 minutos), depois de ter dado duas assistências.

  • Choque prematuro: dois gols nos primeiros 10 minutos

    O Milan não esperou muito para abrir o placar. Aos quatro minutos, Moreira arrancou pela ponta direita e driblou Carlos Augusto com habilidade antes de levantar um cruzamento preciso, no qual Christian Pulisic subiu e cabeceou para as redes, colocando os donos da casa em vantagem.

    E apenas seis minutos depois, Moreira voltou a construir o segundo gol, após cobrar um escanteio curto que foi devolvido até a entrada da área, onde Adrien Rabiot a emendou de primeira, com um toque habilidoso e espetacular de pé esquerdo, mandando a bola para o canto oposto, diante do espanto dos jogadores da Inter.

    A Inter tentou diminuir a diferença rapidamente, mas a cabeçada de Yann Bisseck, de escanteio, aos 12 minutos, encontrou o goleiro Mike Maignan em seu caminho, antes de o Milan seguir ameaçando por meio das movimentações de Moreira, que confundiu a defesa da Inter em mais de uma oportunidade.

    Leia também: Vídeo: um começo de outra era: Milan relembra o dérbi de 1949

  • Bastoni devolve a liderança à Inter, e Mkhitaryan impede o empate do Spezia

    A Inter começou a recuperar o equilíbrio aos poucos e, aos 22 minutos, conseguiu diminuir a diferença, depois que Hakan Çalhanoğlu cobrou um escanteio na primeira trave, onde Manuel Akanji desviou de cabeça para Alessandro Bastoni, que completou de cabeça para dentro das redes, deixando o placar em 2 a 1.

    O Nerazzurri chegou perto do empate aos 35 minutos, quando Augusto lançou um cruzamento rasteiro que chegou a Dejan Spi+ bola a Dejan Spence, que finalizou de curta distância, mas Maignan salvou seu gol com uma reação espetacular, mantendo a vantagem do Milan.

    E, dois minutos antes do fim do primeiro tempo, Moreira voltou a roubar os holofotes, depois de cobrar uma falta de longa distância e acomodar a bola com maestria por cima da barreira defensiva, dentro das redes, marcando o terceiro gol do Milan e completando uma noite excepcional com duas assistências e um gol.

    Leia também: após mirar em Karl, Ballack parte para o contra-ataque contra o Bayern de Munique

  • As investidas da Inter esbarram na defesa do Milan

    O segundo tempo começou sem alterações, e a Inter seguiu buscando o empate, mas suas tentativas careceram de precisão. Aos 56 minutos, Çalhanoğlu levantou um cruzamento perigoso na segunda trave, mas Carlos Augusto falhou ao tentar direcionar o cabeceio para o gol.

    Dois minutos depois, Moreira quase ampliou o placar, após enviar um cruzamento na segunda trave, mas a bola passou por Musah e chegou a Rafael Ramos, que não conseguiu aproveitá-la como deveria.

    Aos 65 minutos, Rabiot subiu para cabecear o escanteio cobrado por Luka Modrić, mas o cabeceio passou por cima do travessão, enquanto a defesa do Milan bloqueou uma tentativa de curta distância de Nicolò Barella aos 67 minutos. A Inter fez suas primeiras substituições aos 72 minutos, com as entradas de Piotr Zieliński e Henrikh Mkhitaryan nos lugares de Çalhanoğlu e Andy Diouf, numa tentativa de dinamizar o meio-campo e o ataque.

    Leia também: United se aproxima da zona de rebaixamento. Carrick resiste até o duelo com a Roma?

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  • Pênalti anulado: e o Milan mantém sua vitória

    Aos 74 minutos, houve polêmica dentro da área do Milan, depois que o árbitro marcou um pênalti para a Inter por um suposto toque de mão em Matteo Gila, após um cruzamento de Mkhitaryan. No entanto, o VAR o chamou para revisar o lance, e ele voltou atrás em sua decisão aos 75 minutos, após ficar constatado que a bola bateu no peito do zagueiro do Milan, e não em seu braço.

    Em seguida, a Inter lançou mão de algumas peças ofensivas, com as entradas de Ange-Yoan Bonny e Francesco Pio Esposito aos 82 minutos, enquanto o Milan fez mudanças defensivas com as entradas de Davide Bartesaghi e Senhor Diarra aos 83 minutos, além de Ardon Jashari ter entrado no lugar de Yunus Musah.

    Nos minutos finais, a Inter tentou diminuir a diferença, mas a defesa do Milan manteve sua solidez, e o confronto terminou com a vitória do rossonero por 3 a 1, conquistando seu terceiro triunfo nos últimos quatro jogos do campeonato diante do rival, e ampliando sua série invicta contra ele para 9 confrontos consecutivos.

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