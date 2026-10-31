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AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Vídeo: dérbi da fúria com as cores rossonere: Milan atropela a Inter por três a zero

Milan
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Milan x Inter de Milão
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Itália

Moreira incendeia San Siro

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O Milan impôs sua lei no dérbi da raiva, após vencer o rival Inter pelo placar de 3 a 1, em um confronto que começou com força fulminante e depois resistiu às tentativas de reação, mantendo sua superioridade nos últimos duelos diante do Nerazzurri.

O Milan abriu o placar com Christian Pulisic aos quatro minutos, e em seguida Adrien Rabiot ampliou para 2 a 0 aos 10 minutos, antes de Alessandro Bastoni diminuir a diferença aos 22 minutos.

Mas, dois minutos antes do fim do primeiro tempo, a estrela da noite, o belga Diego Moreira, voltou a aparecer para marcar ele mesmo o terceiro gol (aos 44 minutos), depois de ter dado duas assistências.

  • Choque precoce: dois gols nos primeiros 10 minutos

    O Milan não esperou muito para abrir o placar: logo aos quatro minutos, Moreira disparou pelo lado direito e passou por Carlos Augusto com habilidade antes de enviar um cruzamento preciso, que Christian Pulisic alcançou e cabeceou para o fundo das redes, colocando os donos da casa em vantagem.

    E apenas seis minutos depois, Moreira voltou a construir o segundo gol, após cobrar um escanteio curto que devolveu até a entrada da área, onde Adrien Rabiot a recebeu com um toque de primeira magnífico e habilidoso de perna esquerda, mandando a bola para o ângulo mais distante, diante do espanto dos jogadores da Inter.

    A Inter tentou diminuir a desvantagem rapidamente, mas a cabeçada de Yann Bisseck em um escanteio aos 12 minutos encontrou o goleiro Mike Maignan em seu caminho, antes de o Milan continuar sua ameaça por meio das movimentações de Moreira, que confundiu a defesa da Inter em mais de uma ocasião.

    Leia também: Vídeo: um começo de outra época — Milan relembra o clássico de 1949

  • Bastoni recoloca a Inter na frente, e Mkhitaryan priva o Spezia do empate

    A Inter começou a recuperar o equilíbrio gradualmente e, aos 22 minutos, conseguiu diminuir a diferença, depois de Hakan Çalhanoğlu cobrar um escanteio na primeira trave, onde Manuel Akanji desviou de cabeça para Alessandro Bastoni, que completou de cabeça para dentro das redes, deixando o placar em 2 a 1.

    O Nerazzurri chegou perto de alcançar o empate aos 35 minutos, quando Augusto lançou um cruzamento rasteiro que chegou a Dejan Spence, que finalizou de curta distância, mas Maignan salvou seu gol com uma reação espetacular, mantendo a vantagem do Milan.

    E a dois minutos do fim do primeiro tempo, Moreira voltou a roubar a cena, depois de cobrar uma falta de longa distância e alojar a bola com maestria por cima da barreira defensiva, dentro das redes, marcando o terceiro gol do Milan e completando uma noite excepcional com duas assistências e um gol.

    Leia também: Após mirar Karl, contra-ataque de Ballack contra o Bayern Munich

  • As tentativas da Inter esbarram na defesa do Milan

    O segundo tempo começou sem alterações, e a Inter seguiu em busca do empate, mas suas tentativas careceram de precisão. Aos 56 minutos, Çalhanoğlu enviou um cruzamento perigoso para o segundo pau, mas Carlos Augusto não conseguiu direcionar a cabeçada em direção ao gol.

    Dois minutos depois, Moreira esteve perto de ampliar o placar, após enviar um cruzamento ao segundo pau, mas a bola passou por Musa e chegou a Rafael Ramos, que não conseguiu aproveitá-la da maneira esperada.

    Aos 65 minutos, Rabiot subiu para cabecear um escanteio de Luka Modrić, mas a cabeçada passou por cima do travessão, enquanto a defesa do Milan bloqueou uma tentativa de perto de Nicolò Barella aos 67 minutos. A Inter fez suas primeiras substituições aos 72 minutos, com as entradas de Piotr Zieliński e Henrikh Mkhitaryan nos lugares de Çalhanoğlu e Andy Diouf, numa tentativa de dar mais vigor ao meio-campo e ao ataque.

    Leia também: United se aproxima da zona de rebaixamento: será que Carrick resiste até o confronto com a Roma?

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  • Pênalti anulado: Milan mantém a vitória

    O minuto 74 testemunhou uma polêmica dentro da área do Milan, depois que o árbitro marcou pênalti para a Inter por suposto toque de mão em Matteo Gila, após cruzamento de Mkhitaryan. Mas a tecnologia do vídeo o chamou para revisar o lance, levando-o a voltar atrás em sua decisão no minuto 75, depois que ficou constatado que a bola bateu no peito do zagueiro do Milan e não em seu braço.

    A Inter lançou então uma série de peças ofensivas, com a entrada de Ange-Yoan Bonny e Francesco Pio Esposito no minuto 82, enquanto o Milan fez mudanças defensivas com a entrada de Davide Bartesaghi e Senhor Diarra no minuto 83, além do ingresso de Ardon Jashari no lugar de Yunus Musah.

    Nos minutos finais, a Inter tentou diminuir a diferença, mas a defesa do Milan manteve sua solidez, e o confronto terminou com a vitória do Rossonero por 3 a 1, conquistando seu terceiro triunfo nas últimas quatro partidas do campeonato diante do rival, e estendendo sua série de invencibilidade contra ele para 9 confrontos consecutivos.

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