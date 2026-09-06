VÍDEO: Cristiano Ronaldo é flagrado tentando "espionar" as táticas do adversário em momento hilário da Saudi Pro League

O Al-Nassr agora precisa dar uma resposta imediata para reduzir a diferença de três pontos para o Al-Hilal na liderança. Cabe a Ronaldo uma responsabilidade ainda maior para reencontrar sua precisão na frente do gol, depois de ter marcado apenas duas vezes em quatro partidas da liga nesta temporada. Aumentar a produção ofensiva e reforçar a solidez defensiva seguem como as principais prioridades para a equipe de Ange Postecoglou antes do confronto de quarta-feira contra o Abha, em 9 de setembro.