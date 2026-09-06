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Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

VÍDEO: Cristiano Ronaldo é flagrado tentando "espionar" as táticas do adversário em momento hilário da Saudi Pro League

C. Ronaldo
Al-Ittihad x Al-Nassr
Al-Ittihad
Al-Nassr
Campeonato Saudita
D. Pereira

Cristiano Ronaldo foi flagrado pelas câmeras espionando de forma marota as instruções táticas seguradas pelo adversário Danilo durante um confronto da Saudi Pro League. O momento hilário arrancou sorrisos dos dois jogadores em campo, mas Ronaldo terminou frustrado, já que o Al-Ittihad resistiu para impor ao Al-Nassr sua primeira derrota na temporada em um eletrizante 2 a 1 muito disputado.

  • Ronaldo flagrado espiando táticas

    O episódio divertido aconteceu quando Danilo recebeu um pedaço de papel com instruções táticas do banco da equipe da casa durante uma partida equilibrada. Posicionado bem ao lado do defensor, Ronaldo aproveitou a oportunidade de forma marota para espiar as anotações antes que Danilo percebesse sua travessura. Embora a troca bem-humorada tenha amenizado por um momento a tensão em campo, o capitão do Al-Nassr não conseguiu evitar a primeira derrota da temporada de sua equipe, depois de ver sua melhor chance ser defendida por Predrag Rajkovic.

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  • Derrota interrompe embalo inicial

    A derrota por 2 a 1 fora de casa para o Al-Ittihad representou um duro golpe precoce para o Al-Nassr após seu impressionante início de campanha na liga. Os dois gols relâmpago de George Ilenikhena no primeiro tempo foram decisivos, com o gol de Angelo antes do intervalo servindo como a única resposta dos visitantes. Com esse revés, o Al-Nassr fica três pontos atrás do líder Al-Hilal, enquanto o Al-Ittihad subiu para a quarta colocação, com 11 pontos.

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  • Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Testando a recuperação de título antecipadamente

    O Al-Nassr agora precisa dar uma resposta imediata para reduzir a diferença de três pontos para o Al-Hilal na liderança. Cabe a Ronaldo uma responsabilidade ainda maior para reencontrar sua precisão na frente do gol, depois de ter marcado apenas duas vezes em quatro partidas da liga nesta temporada. Aumentar a produção ofensiva e reforçar a solidez defensiva seguem como as principais prioridades para a equipe de Ange Postecoglou antes do confronto de quarta-feira contra o Abha, em 9 de setembro.

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