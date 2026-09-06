Getty Images Sport
Traduzido por
VÍDEO: Cristiano Ronaldo é flagrado tentando "espionar" as táticas do adversário em momento hilário da Saudi Pro League
Ronaldo flagrado espiando táticas
O episódio divertido aconteceu quando Danilo recebeu um pedaço de papel com instruções táticas do banco da equipe da casa durante uma partida equilibrada. Posicionado bem ao lado do defensor, Ronaldo aproveitou a oportunidade de forma marota para espiar as anotações antes que Danilo percebesse sua travessura. Embora a troca bem-humorada tenha amenizado por um momento a tensão em campo, o capitão do Al-Nassr não conseguiu evitar a primeira derrota da temporada de sua equipe, depois de ver sua melhor chance ser defendida por Predrag Rajkovic.
Assista ao vídeo
Derrota interrompe embalo inicial
A derrota por 2 a 1 fora de casa para o Al-Ittihad representou um duro golpe precoce para o Al-Nassr após seu impressionante início de campanha na liga. Os dois gols relâmpago de George Ilenikhena no primeiro tempo foram decisivos, com o gol de Angelo antes do intervalo servindo como a única resposta dos visitantes. Com esse revés, o Al-Nassr fica três pontos atrás do líder Al-Hilal, enquanto o Al-Ittihad subiu para a quarta colocação, com 11 pontos.
- Getty Images Sport
Testando a recuperação de título antecipadamente
O Al-Nassr agora precisa dar uma resposta imediata para reduzir a diferença de três pontos para o Al-Hilal na liderança. Cabe a Ronaldo uma responsabilidade ainda maior para reencontrar sua precisão na frente do gol, depois de ter marcado apenas duas vezes em quatro partidas da liga nesta temporada. Aumentar a produção ofensiva e reforçar a solidez defensiva seguem como as principais prioridades para a equipe de Ange Postecoglou antes do confronto de quarta-feira contra o Abha, em 9 de setembro.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.