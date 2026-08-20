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VÍDEO: Caos na MLS com Cavan Sullivan e Yannick Bright expulsos em fim quente de empate entre Inter Miami e Philadelphia Union
Sullivan é expulso em caos em Miami
A sensação do Philadelphia Union, Sullivan, alcançou uma marca nada desejável na carreira na quarta-feira, 19 de agosto. O prodígio de 16 anos foi expulso nos dramáticos minutos finais do empate por 2 a 2 contra o Inter Miami de Messi.
A partida terminou de forma tensa, com os ânimos se exaltando nos acréscimos finais. Sullivan recebeu cartão vermelho direto após uma confusão envolvendo vários jogadores, marcando a primeira expulsão de sua jovem carreira profissional.
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Amor fraternal provoca briga nos acréscimos
O confronto começou aos 12 minutos dos acréscimos, quando o irmão mais velho de Cavan e companheiro de equipe, Quinn Sullivan, caiu dentro da grande área. O defensor do Inter Miami Ian Fray pareceu passar por cima e depois pisar em Quinn, que não gostou do contato físico extra.
Depois que Quinn derrubou Fray ao chão em resposta, Cavan entrou na confusão ali perto para defender o irmão, enquanto a situação escalava rapidamente entre as duas equipes. Cavan e o meio-campista do Miami Yannick Bright começaram a se empurrar, enquanto os companheiros de equipe intervinham.
Quando a calma foi restabelecida após as conversas com o árbitro, tanto Cavan quanto Bright receberam cartões vermelhos, enquanto Quinn levou cartão amarelo por seu papel na confusão.
- Icon Sportswire
Suspensão à vista antes da viagem a Austin
Como resultado de sua expulsão contra o Inter Miami, Sullivan agora terá de cumprir suspensão imediata de uma partida. O meio-campista desfalcará o Philadelphia Union no próximo jogo da MLS, fora de casa, contra o Austin FC, no domingo, 23 de agosto. A ausência forçada interromperá temporariamente seu embalo em uma campanha, de resto, estelar da equipe da Conferência Leste.
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