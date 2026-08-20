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Philadelphia Union v Inter Miami CFGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

VÍDEO: Caos na MLS com Cavan Sullivan e Yannick Bright expulsos em fim quente de empate entre Inter Miami e Philadelphia Union

Inter Miami CF
Philadelphia Union
C. Sullivan
Y. Bright
Philadelphia Union x Inter Miami CF
Major League Soccer

A joia do Philadelphia Union, Cavan Sullivan, recebeu o primeiro cartão vermelho da carreira durante o caótico empate por 2 a 2 com o Inter Miami, de Lionel Messi. O jogador de 16 anos, que vai se transferir para o Manchester City, foi expulso nos acréscimos finais depois de correr para defender o irmão durante uma confusão generalizada à beira do campo.

  • Sullivan é expulso em caos em Miami

    A sensação do Philadelphia Union, Sullivan, alcançou uma marca nada desejável na carreira na quarta-feira, 19 de agosto. O prodígio de 16 anos foi expulso nos dramáticos minutos finais do empate por 2 a 2 contra o Inter Miami de Messi.

    A partida terminou de forma tensa, com os ânimos se exaltando nos acréscimos finais. Sullivan recebeu cartão vermelho direto após uma confusão envolvendo vários jogadores, marcando a primeira expulsão de sua jovem carreira profissional.

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  • Amor fraternal provoca briga nos acréscimos

    O confronto começou aos 12 minutos dos acréscimos, quando o irmão mais velho de Cavan e companheiro de equipe, Quinn Sullivan, caiu dentro da grande área. O defensor do Inter Miami Ian Fray pareceu passar por cima e depois pisar em Quinn, que não gostou do contato físico extra.

    Depois que Quinn derrubou Fray ao chão em resposta, Cavan entrou na confusão ali perto para defender o irmão, enquanto a situação escalava rapidamente entre as duas equipes. Cavan e o meio-campista do Miami Yannick Bright começaram a se empurrar, enquanto os companheiros de equipe intervinham.

    Quando a calma foi restabelecida após as conversas com o árbitro, tanto Cavan quanto Bright receberam cartões vermelhos, enquanto Quinn levou cartão amarelo por seu papel na confusão.

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  • imago-sport-1081362584.jpgIcon Sportswire

    Suspensão à vista antes da viagem a Austin

    Como resultado de sua expulsão contra o Inter Miami, Sullivan agora terá de cumprir suspensão imediata de uma partida. O meio-campista desfalcará o Philadelphia Union no próximo jogo da MLS, fora de casa, contra o Austin FC, no domingo, 23 de agosto. A ausência forçada interromperá temporariamente seu embalo em uma campanha, de resto, estelar da equipe da Conferência Leste.

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