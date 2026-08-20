O confronto começou aos 12 minutos dos acréscimos, quando o irmão mais velho de Cavan e companheiro de equipe, Quinn Sullivan, caiu dentro da grande área. O defensor do Inter Miami Ian Fray pareceu passar por cima e depois pisar em Quinn, que não gostou do contato físico extra.

Depois que Quinn derrubou Fray ao chão em resposta, Cavan entrou na confusão ali perto para defender o irmão, enquanto a situação escalava rapidamente entre as duas equipes. Cavan e o meio-campista do Miami Yannick Bright começaram a se empurrar, enquanto os companheiros de equipe intervinham.

Quando a calma foi restabelecida após as conversas com o árbitro, tanto Cavan quanto Bright receberam cartões vermelhos, enquanto Quinn levou cartão amarelo por seu papel na confusão.