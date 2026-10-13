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Vídeo: brilho de Yamal comanda a avalanche catalã; Barcelona reage e atropela o Galatasaray

Match report
Galatasaray x Barcelona
Galatasaray
Barcelona
Liga dos Campeões
L. Yamal
Turquia
Espanha

A diversão do Barça não para

O Barcelona conquistou uma grande vitória sobre o anfitrião Galatasaray pelo placar de 4 a 1, na partida que reuniu as duas equipes na noite de terça-feira, pela segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, depois de o time catalão virar a desvantagem em um triunfo expressivo graças à sua reação ofensiva após o intervalo e ao brilho de seu jovem astro Lamine Yamal, que fez a diferença com suas movimentações e passes decisivos.

Alexey Batrakov marcou o gol que abriu o placar para o Galatasaray aos 28 minutos, antes de João Cancelo empatar para o Barcelona aos 43, encerrando o primeiro tempo em 1 a 1. Na segunda etapa, Fermín López fez o segundo gol do time catalão aos 50 minutos e Anthony Gordon ampliou aos 53, antes de o reserva Karim Adeyemi fechar a conta aos 66.

Com essa vitória, o Barcelona chegou aos 6 pontos, após conquistar seu segundo triunfo na fase de liga da Liga dos Campeões, mantendo seu início forte na competição continental, enquanto o Galatasaray segue sem pontos depois de perder nas duas primeiras rodadas.

  • Galatasaray A.S. v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Galatasaray surpreende o Barcelona

    O Barcelona começou a partida com clara posse de bola e tentando impor seu estilo ofensivo, apostando nas movimentações rápidas no último terço e na busca por espaços na defesa do Galatasaray, mas o time turco lidou com a pressão catalã apostando nos contra-ataques, tentando aproveitar os espaços que surgiam atrás dos jogadores do Barcelona quando estes avançavam.

    Apesar da posse de bola do Barcelona, o Galatasaray conseguiu aplicar um golpe surpresa nos donos da casa, depois que Aleksey Batrakov marcou o gol que abriu o placar aos 28 minutos, com um chute de fora da área que bateu no pé de Cancelo e mudou de direção antes de morrer nas redes, o que colocou o Barcelona sob pressão precoce e o obrigou a intensificar suas tentativas de voltar à partida antes do fim do primeiro tempo.

    Depois do gol, o Barcelona tentou recuperar o equilíbrio rapidamente e aumentar a pressão sobre a defesa do Galatasaray, enquanto o time turco seguiu em busca de novas oportunidades pelos contra-ataques, aproveitando-se dos espaços disponíveis, o que deu aos minutos seguintes um caráter competitivo diante da tentativa do time catalão de alcançar o empate antes do intervalo.



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    A tecnologia do vídeo estraga a festa do Galatasaray

    O minuto 34 reservou um lance decisivo para os acontecimentos da primeira etapa, quando o Galatasaray acreditou ter ampliado a vantagem com um segundo gol, após uma cobrança de escanteio na qual Victor Osimhen subiu e desviou de cabeça, antes de a bola tocar em Alber Yilmaz e chegar às redes.

    A alegria da equipe turca, no entanto, não se completou: o árbitro de vídeo (VAR) interveio para revisar o lance, o gol foi anulado por impedimento e o Barcelona manteve a vantagem de apenas um gol, deixando o confronto aberto a todas as possibilidades antes do fim do primeiro tempo.

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    Cancelo devolve o Barcelona ao jogo

    O Barcelona seguiu com suas investidas ofensivas em busca do empate, até que João Cancelo conseguiu devolver a equipe catalã ao clima do confronto aos 43 minutos, ao aproveitar um passe de Dani Olmo e finalizar de primeira para dentro das redes, dando aos donos da casa o gol de empate em um momento importante, antes do fim do primeiro tempo.

    O gol de Cancelo deu ao Barcelona um grande impulso moral, depois que a equipe sofreu para chegar à meta do adversário, apesar de ter a posse de bola, enquanto a anulação do segundo gol do Galatasaray representou um ponto de virada importante no decorrer do primeiro tempo, que terminou com empate positivo por 1 a 1, fazendo com que o confronto começasse novamente com o início da segunda etapa.

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    Yamal, protagonista da reação catalã

    O Barcelona entrou no segundo tempo com forte pressão ofensiva e conseguiu transformar sua superioridade no gol da virada aos 5 minutos, depois que Lamine Yamal lançou um cruzamento perfeito na área, no qual Fermín López subiu e desviou de cabeça para as redes, fazendo a equipe catalã virar o placar para 2 a 1 poucos minutos após o início da etapa.

    E o Barcelona não deu ao adversário a chance de respirar, pois Yamal voltou apenas 3 minutos depois para mostrar um toque técnico especial dentro da área, driblando o zagueiro do Galatasaray antes de passar a bola para Gordon, que a chutou para o fundo do gol, marcando o terceiro gol aos 8 minutos e deixando a equipe turca diante da difícil missão de voltar ao jogo.



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    Adeyemi fecha a goleada

    A superioridade catalã continuou até que o reserva Karim Adeyemi marcou o quarto gol do Barcelona aos 66 minutos, após um novo passe de Lamine Yamal que Gabriel Jesus não conseguiu controlar, deixando a bola chegar ao jogador alemão, que finalizou direto para o fundo das redes, confirmando a ampla superioridade dos visitantes.

    Depois do quarto gol, o Barcelona seguiu com o domínio da bola e ameaçou o gol do time turco com diversas chegadas consecutivas, mas não conseguiu ampliar o placar. O técnico alemão Hansi Flick também fez suas substituições com o objetivo de dar descanso a alguns de seus astros, já tranquilo quanto ao resultado da partida.

    Por outro lado, o Galatasaray desapareceu completamente no segundo tempo, depois que sua presença ofensiva diminuiu e ele se mostrou incapaz de oferecer perigo real ao gol do Barcelona. Também sofreu defensivamente diante da pressão contínua e da velocidade das movimentações catalãs, vendo-se impotente para conter os ataques seguidos e acabando por se render à enxurrada ofensiva do Barcelona.



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