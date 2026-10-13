O Barcelona conquistou uma grande vitória sobre o anfitrião Galatasaray pelo placar de 4 a 1, na partida que reuniu as duas equipes na noite de terça-feira, pela segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, depois de o time catalão virar a desvantagem em um triunfo expressivo graças à sua reação ofensiva após o intervalo e ao brilho de seu jovem astro Lamine Yamal, que fez a diferença com suas movimentações e passes decisivos.
Alexey Batrakov marcou o gol que abriu o placar para o Galatasaray aos 28 minutos, antes de João Cancelo empatar para o Barcelona aos 43, encerrando o primeiro tempo em 1 a 1. Na segunda etapa, Fermín López fez o segundo gol do time catalão aos 50 minutos e Anthony Gordon ampliou aos 53, antes de o reserva Karim Adeyemi fechar a conta aos 66.
Com essa vitória, o Barcelona chegou aos 6 pontos, após conquistar seu segundo triunfo na fase de liga da Liga dos Campeões, mantendo seu início forte na competição continental, enquanto o Galatasaray segue sem pontos depois de perder nas duas primeiras rodadas.