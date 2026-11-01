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Charlotte FC v FC DallasGetty Images Sport
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Vídeo: ato obsceno. Expulsão vergonhosa para ex-astro do Newcastle e do Al-Ahly

Inter Miami CF x Charlotte FC
Inter Miami CF
Charlotte FC
Major League Soccer
Charlotte FC x Orlando City
Orlando City
A. Saint-Maximin
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EUA
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Arábia Saudita

A tecnologia do vídeo flagra o jogador francês

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A partida entre Charlotte FC e Orlando City teve um lance polêmico que teve como protagonista o ponta francês Allan Saint-Maximin, durante o confronto entre as duas equipes, no sábado, pela Major League Soccer.

Saint-Maximin, de 29 anos, foi expulso aos 89 minutos da partida disputada no Bank of America Stadium, em Charlotte, após a intervenção do árbitro de vídeo (VAR).

 

 

  • De acordo com o jornal The New York Times, o ex-atacante do Newcastle United e do Al-Ahli saudita cometeu um ato obsceno, ao agarrar uma região íntima do seu corpo, durante uma troca de palavras com Wilder Cartagena, jogador do Orlando, enquanto o Charlotte vencia por 3 a 0.

    O árbitro Víctor Rivas não percebeu o lance no início, mas o árbitro de vídeo Kevin Terry Júnior o encaminhou ao monitor de campo. Após a revisão, Rivas mostrou o cartão vermelho a Saint-Maximin.

    As regras da International Football Association Board (IFAB) estabelecem que o "uso de linguagem ou atos ofensivos ou insultuosos" é considerado uma infração passível de cartão vermelho.

    Saint-Maximin marcou o segundo gol do Charlotte na partida aos 49 minutos, antes de o goleiro do Orlando, Maxime Crépeau, defender um pênalti cobrado pelo próprio jogador francês aos 84 minutos, que foi aproveitado no rebote por Abdoulaye Doucouré para marcar o gol da vitória. A partida terminou com vitória do Charlotte por 4 a 0.

    Resta ao Charlotte apenas uma partida na temporada regular, contra o Inter Miami, no próximo sábado. A equipe ocupa a quarta colocação na Conferência Leste e já está classificada para os playoffs.

    Saint-Maximin teve um papel importante no Charlotte desde a sua chegada, vindo do Lens francês em julho passado, tendo marcado dois gols e dado quatro assistências em 14 partidas na liga norte-americana.

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