De acordo com o jornal The New York Times, o ex-atacante do Newcastle United e do Al-Ahli saudita cometeu um ato obsceno, ao agarrar uma região íntima do seu corpo, durante uma troca de palavras com Wilder Cartagena, jogador do Orlando, enquanto o Charlotte vencia por 3 a 0.

O árbitro Víctor Rivas não percebeu o lance no início, mas o árbitro de vídeo Kevin Terry Júnior o encaminhou ao monitor de campo. Após a revisão, Rivas mostrou o cartão vermelho a Saint-Maximin.

As regras da International Football Association Board (IFAB) estabelecem que o "uso de linguagem ou atos ofensivos ou insultuosos" é considerado uma infração passível de cartão vermelho.

Saint-Maximin marcou o segundo gol do Charlotte na partida aos 49 minutos, antes de o goleiro do Orlando, Maxime Crépeau, defender um pênalti cobrado pelo próprio jogador francês aos 84 minutos, que foi aproveitado no rebote por Abdoulaye Doucouré para marcar o gol da vitória. A partida terminou com vitória do Charlotte por 4 a 0.

Resta ao Charlotte apenas uma partida na temporada regular, contra o Inter Miami, no próximo sábado. A equipe ocupa a quarta colocação na Conferência Leste e já está classificada para os playoffs.

Saint-Maximin teve um papel importante no Charlotte desde a sua chegada, vindo do Lens francês em julho passado, tendo marcado dois gols e dado quatro assistências em 14 partidas na liga norte-americana.

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