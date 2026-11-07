O Hull City começou a partida com ousadia evidente e por pouco não abriu o placar logo aos dois minutos, quando John Egan subiu para cabecear um cruzamento de Regan Slater, mas a bola passou raspando a trave.

O Arsenal respondeu com uma tentativa de Noni Madueke, que lançou um cruzamento pelo lado direito, que desviou em um zagueiro do Hull antes de passar perto do gol.

Com o passar do tempo, os donos da casa impuseram seu domínio sobre a bola, mas encontraram dificuldades para penetrar a organização defensiva dos visitantes.

Aos 19 minutos, o Hull quase aproveitou um de seus contra-ataques, depois que Oliver McBurnie passou a bola para Elliot Stroud dentro da área, e este finalizou de um ângulo fechado, com David Raya defendendo sua tentativa, antes de Declan Rice intervir para afastar o perigo do rebote de Tim Iroegbunam.

Rice tentou dar a vantagem ao Arsenal com um chute forte de fora da área aos 28 minutos, mas a bola passou perto da trave, enquanto Christos Tzolis desperdiçou outra chance após uma cabeçada que chegou com facilidade ao goleiro Konstantinos Tzolakis.

A tensão aumentou aos 41 minutos, quando Kai Havertz reclamou de pênalti após sua queda dentro da área depois de um agarrão de Noble Mendy, mas o árbitro recusou marcá-lo. Após a revisão do VAR, pareceu que o Arsenal havia conseguido uma chance da marca do pênalti, porém a decisão não mudou, já que a análise revelou a existência de impedimento de Havertz no início do lance, anulando a possibilidade de marcação da penalidade.

Antes do fim do primeiro tempo, Rice quase deu a vantagem à sua equipe com uma cabeçada de um cruzamento de Madueke, mas o goleiro grego estava no lugar certo, e o tempo terminou com empate sem gols.

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