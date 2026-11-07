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Vídeo: Arsenal supera o Hull City com dificuldade e amplia liderança

Arsenal x Hull
Arsenal
Hull
Premier League
M. Oedegaard
England
Noruega

Odegaard decifra o código

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O Arsenal cumpriu uma missão difícil diante do Hull City após esbarrar em uma organização defensiva sólida e em um goleiro que brilhou ao rechaçar as tentativas dos mandantes, antes que o capitão Martin Ødegaard interviesse para dar ao Arsenal o precioso gol da vitória.

O Arsenal conquistou a vitória por 1 a 0 sobre o Hull City, em partida realizada no Emirates Stadium pela décima rodada da Premier League, abrindo provisoriamente uma vantagem de 6 pontos na liderança da classificação, à espera do jogo do Manchester City mais tarde.

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  • Começo audacioso, mas sem efetividade

    O Hull City começou a partida com ousadia evidente e por pouco não abriu o placar logo aos dois minutos, quando John Egan subiu para cabecear um cruzamento de Regan Slater, mas a bola passou raspando a trave.

    O Arsenal respondeu com uma tentativa de Noni Madueke, que lançou um cruzamento pelo lado direito, que desviou em um zagueiro do Hull antes de passar perto do gol.

    Com o passar do tempo, os donos da casa impuseram seu domínio sobre a bola, mas encontraram dificuldades para penetrar a organização defensiva dos visitantes.

    Aos 19 minutos, o Hull quase aproveitou um de seus contra-ataques, depois que Oliver McBurnie passou a bola para Elliot Stroud dentro da área, e este finalizou de um ângulo fechado, com David Raya defendendo sua tentativa, antes de Declan Rice intervir para afastar o perigo do rebote de Tim Iroegbunam.

    Rice tentou dar a vantagem ao Arsenal com um chute forte de fora da área aos 28 minutos, mas a bola passou perto da trave, enquanto Christos Tzolis desperdiçou outra chance após uma cabeçada que chegou com facilidade ao goleiro Konstantinos Tzolakis.

    A tensão aumentou aos 41 minutos, quando Kai Havertz reclamou de pênalti após sua queda dentro da área depois de um agarrão de Noble Mendy, mas o árbitro recusou marcá-lo. Após a revisão do VAR, pareceu que o Arsenal havia conseguido uma chance da marca do pênalti, porém a decisão não mudou, já que a análise revelou a existência de impedimento de Havertz no início do lance, anulando a possibilidade de marcação da penalidade.

    Antes do fim do primeiro tempo, Rice quase deu a vantagem à sua equipe com uma cabeçada de um cruzamento de Madueke, mas o goleiro grego estava no lugar certo, e o tempo terminou com empate sem gols.

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  • Mudanças ofensivas: Odegaard decifra o código do Hull

    O Arsenal passou a pressionar com mais intensidade, enquanto Tzolakis seguia em grande atuação e defendeu uma forte finalização de Madueke aos 57 minutos.

    Mikel Arteta fez várias mudanças no início do segundo tempo e, aos 63 minutos, lançou Viktor Gyökeres e Mikel Merino em busca de soluções ofensivas.

    O alívio finalmente veio aos 72 minutos, quando Madueke soltou um chute defendido pelo goleiro, mas a bola sobrou para Ødegaard, que completou com o pé direito para dentro das redes, dando ao Arsenal o gol da vitória.

    O Hull não se entregou e quase alcançou o empate aos 87 minutos, depois que Madueke ficou cara a cara com o goleiro após um ataque iniciado por Gyökeres e com a participação de Eberechi Eze e Merino, mas Tzolakis tocou na bola com o pé antes de Brooke Norton-Cuffy voltar e afastá-la em cima da linha do gol.

    Os minutos finais testemunharam a pressão do Hull, mas a defesa do Arsenal, liderada por Gabriel, lidou com as últimas tentativas, enquanto Madueke desperdiçou mais uma chance após um passe de Merino nos acréscimos.

    Os donos da casa resistiram até o apito final aos 90+5 minutos, conquistando a vitória por um gol a zero.

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