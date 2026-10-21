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Manchester City v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Traduzido por

Vídeo: ampla zombaria com o estádio do City: e querem competir com o Real Madrid!

Manchester City x AEK Athens
Manchester City
AEK Athens
Liga dos Campeões
E. Maresca
Real Madrid
England
Grécia
Itália
Espanha

Cena constrangedora no estádio do Al-Ittihad

O Manchester City conquistou uma goleada sobre o AEK Atenas na noite de terça-feira, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, mas o assunto que tomou conta das conversas após a partida foi o número de assentos vazios no Etihad Stadium, que ficou ocupado apenas em dois terços de sua capacidade.

Após as obras de reforma em andamento, o Etihad Stadium passou a comportar 61.038 espectadores, mas o público oficial diante do AEK não ultrapassou os 40.024 espectadores, segundo o jornal Mirror.

O jornal afirmou: "Isso não foi surpresa, já que a partida registrou, em muitos momentos, a presença de assentos azuis vazios.

Esta foi a terceira partida do Manchester City em casa no intervalo de 7 dias, depois da derrota para o Paris Saint-Germain e da vitória sobre o Ipswich.

Vale ressaltar também que o AEK Atenas não é um dos times favoritos à vitória, já que se esperava que o Manchester City conquistasse uma vitória relativamente tranquila, o que de fato aconteceu (5 a 1), graças ao hat-trick de Phil Foden e aos gols de Elliot Anderson e Rayan Cherki.


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  • Maresca comenta

    Enzo Maresca, treinador do time, não demonstrou qualquer preocupação com o público presente e declarou aos jornalistas após a partida: "Acho que o público no estádio foi bom. No último jogo contra o Ipswich, eles estavam no auge da empolgação, e na próxima semana teremos duas partidas contra o Brighton. Não tenho dúvidas de que o clima será fantástico novamente".

    Os torcedores do Manchester City protestaram recentemente após o veredito condenatório emitido por uma comissão independente, que agora ameaça a permanência do time na Premier League. Um recurso foi apresentado, mas a punição do clube com uma grande perda de pontos e o rebaixamento ainda está entre as possibilidades cogitadas.

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  • Ampla zombaria: concorrência às receitas do Real Madrid?

    Imagens do estádio do Etihad circularam pelas redes sociais, provocando uma onda de zombarias.

    Os usuários voltaram a levantar o estereótipo comum de que o Manchester City tem dificuldade para encher as arquibancadas do seu estádio, mesmo em partidas das mais importantes competições europeias.

    Segundo o site Tribuna, um torcedor escreveu em tom de ironia: "Senhoras e senhores, isto é uma partida da Liga dos Campeões da Europa".

    Outros não perderam a chance de ironizar o grande número de assentos vazios nas arquibancadas do estádio do Manchester City. Um deles comentou: "É inacreditável como este lugar está vazio...".

    Um terceiro acrescentou: "E, ainda assim, continuam tentando nos convencer de que são capazes de competir com o Real Madrid em termos de receitas".

    Outro recorreu a um trocadilho e juntou as palavras vazio e (estádio do) Etihad, dizendo: "Simplesmente, isto é o (Emptyhad)".

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