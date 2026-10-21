O Manchester City conquistou uma goleada sobre o AEK Atenas na noite de terça-feira, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, mas o assunto que tomou conta das conversas após a partida foi o número de assentos vazios no Etihad Stadium, que ficou ocupado apenas em dois terços de sua capacidade.

Após as obras de reforma em andamento, o Etihad Stadium passou a comportar 61.038 espectadores, mas o público oficial diante do AEK não ultrapassou os 40.024 espectadores, segundo o jornal Mirror.

O jornal afirmou: "Isso não foi surpresa, já que a partida registrou, em muitos momentos, a presença de assentos azuis vazios.

Esta foi a terceira partida do Manchester City em casa no intervalo de 7 dias, depois da derrota para o Paris Saint-Germain e da vitória sobre o Ipswich.

Vale ressaltar também que o AEK Atenas não é um dos times favoritos à vitória, já que se esperava que o Manchester City conquistasse uma vitória relativamente tranquila, o que de fato aconteceu (5 a 1), graças ao hat-trick de Phil Foden e aos gols de Elliot Anderson e Rayan Cherki.





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