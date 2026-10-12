O Al Nassr recuperou o equilíbrio na Liga dos Campeões da Ásia Elite, após vencer o Navbahor, do Uzbequistão, por 3 a 1, na noite de segunda-feira, em partida válida pela segunda rodada da competição, num jogo marcado pela grande atuação de Cristiano Ronaldo, além de episódios emocionantes e lesões que geraram preocupação no elenco do "Al Alami".

A vitória deu ao Al Nassr a chance de corrigir o rumo em sua caminhada continental, depois de ter iniciado a campanha com uma derrota pesada diante do Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, por 4 a 0, fora de casa. Desta vez, a equipe somou os três pontos graças aos gols de Angelo e Ronaldo, além de um gol contra marcado pelo zagueiro do time uzbeque.