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Vídeo: Al Nassr recupera a boa forma na Ásia em noite de lesões e brilho de Cristiano Ronaldo

Al-Nassr x Neftchi Fargona
Al-Nassr
Neftchi Fargona
Liga dos Campeões da Ásia
C. Ronaldo
Arábia Saudita
Uzbequistão
Portugal

Grande atuação do Al Hilal

O Al Nassr recuperou o equilíbrio na Liga dos Campeões da Ásia Elite, após vencer o Navbahor, do Uzbequistão, por 3 a 1, na noite de segunda-feira, em partida válida pela segunda rodada da competição, num jogo marcado pela grande atuação de Cristiano Ronaldo, além de episódios emocionantes e lesões que geraram preocupação no elenco do "Al Alami".

A vitória deu ao Al Nassr a chance de corrigir o rumo em sua caminhada continental, depois de ter iniciado a campanha com uma derrota pesada diante do Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, por 4 a 0, fora de casa. Desta vez, a equipe somou os três pontos graças aos gols de Angelo e Ronaldo, além de um gol contra marcado pelo zagueiro do time uzbeque.

  • Ângelo abre o placar e Ronaldo amplia a vantagem

    O Al-Nassr começou a partida com a clara ambição de resolver o confronto cedo, mas sofreu um golpe inesperado quando o francês Kingsley Coman deixou o campo lesionado aos 13 minutos, obrigando a comissão técnica a fazer uma substituição precoce, antes de a equipe conseguir impor sua superioridade gradualmente.



    Aos 33 minutos, Angelo conseguiu abrir o placar, após aproveitar um cruzamento dentro da área e mandar a bola para as redes, dando a vantagem ao Al-Nassr.

    E a três minutos do fim do primeiro tempo, Cristiano Ronaldo apareceu para ampliar o resultado, ao marcar o segundo gol aos 42 minutos, colocando sua equipe em uma situação relativamente confortável antes do intervalo.




  • Al Nassr v Neftchi Fargona - AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    Erro de Boushal recoloca Nefitchi, e um gol contra

    No início do segundo tempo, o Navbahor conseguiu diminuir a diferença aos 51 minutos, depois que Alisher Odilov aproveitou um erro catastrófico de Nawaf Boushal para balançar as redes do Al Nassr e devolver a emoção ao confronto, deixando os donos da casa sob pressão crescente para manter a vantagem.

    A missão da equipe uzbeque ficou ainda mais difícil aos 65 minutos, quando o árbitro mostrou o cartão vermelho ao meio-campista Ali Baiev, após uma entrada violenta em Mohamed Simakan, zagueiro do Al Nassr, deixando o Navbahor com dez jogadores em campo.

    O Al Nassr aproveitou a superioridade numérica para marcar o terceiro gol aos 78 minutos, depois que Bojan Cechir, zagueiro do Navbahor, marcou contra a própria meta, dando ao "Al Alami" um gol que ampliou a vantagem e o aproximou de decidir o confronto, antes dos minutos finais da partida.

  • Lesões preocupam o Al Nassr apesar da vitória

    Apesar da vantagem do Al Nassr por três gols a um, a partida não foi isenta de preocupações em suas fileiras, já que Mohamed Simakan foi obrigado a deixar o campo após sofrer uma lesão decorrente da entrada que resultou na expulsão do jogador do Nefchi, isso depois de a equipe já ter perdido Coman no início do primeiro tempo.

    Leia também: Vídeo: gol, impedimento e confusão: Cristiano Ronaldo é o protagonista de 3 minutos emocionantes na Ásia

    Com isso, o Al Nassr saiu com uma vitória importante que o recolocou no caminho dos resultados positivos na competição continental, elevando sua pontuação para três pontos, aproveitando-se da eficiência ofensiva e da superioridade numérica diante do adversário.

    No entanto, a comissão técnica aguardará os resultados dos exames médicos para determinar a natureza das lesões de Coman e Simakan, em um momento em que a equipe espera construir a partir desta vitória e dar continuidade à sua campanha asiática de forma melhor.

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