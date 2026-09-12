O Al-Nassr caiu na armadilha do empate diante do Al-Khaleej pelo placar de 1 a 1, na partida que reuniu as duas equipes na noite deste sábado, pela sétima rodada da Saudi Pro League, em um confronto que teve grande resistência dos donos da casa diante das repetidas tentativas do Al-Nassr.
Vídeo: Al-Khaleej fulmina o Al-Nassr em noite de feito histórico
Mascarell surpreende o Al-Nassr antes do fim do primeiro tempo
O Al-Khaleej começou a partida de forma intensa e conseguiu desferir um golpe surpresa no Al-Nassr antes do fim do primeiro tempo, depois que Omar Mascarell marcou o primeiro gol no primeiro minuto dos acréscimos.
O gol do Al-Khaleej saiu de uma cabeçada de Mascarell, que deu aos donos da casa uma preciosa vantagem antes de irem para o vestiário, colocando o Al-Nassr diante de uma missão difícil no segundo tempo para voltar à partida.
O Al-Nassr tentou igualar o placar no início do segundo tempo e intensificou sua pressão ofensiva em busca do gol de empate, mas a defesa do Al-Khaleej e seu goleiro mantiveram a vantagem e desperdiçaram mais de uma tentativa do Al-Nassr dentro da área.
Al-Hamdan salva o Al-Nassr com um chute foguete
O Al-Nassr seguiu com suas tentativas ofensivas com o passar dos minutos do segundo tempo, e o perigo surgiu por meio de finalizações de Cristiano Ronaldo, João Félix e outros jogadores do "Al-Alami", mas a resistência defensiva do Al-Khaleej e a atuação brilhante do goleiro impediram que a bola chegasse às redes.
O Al-Nassr esperou até o minuto 72 para alcançar o empate, depois que o reserva Abdullah Al-Hamdan conseguiu disparar um chute foguete que balançou as redes do Al-Khaleej, levando a partida de volta ao ponto de partida e dando ao seu time a chance de buscar o gol da vitória.
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E após o gol de Al-Hamdan, o Al-Nassr se lançou com toda a sua força para a frente, e as tentativas e finalizações de Ronaldo, Félix e dos demais jogadores continuaram, mas o Al-Khaleej manteve sua solidez até o fim, privando o "Al-Alami" de arrebatar os três pontos.
Empate com gosto de história: Al-Nassr em terceiro
Apesar do tropeço no empate, o Al-Nassr saiu da partida com um feito histórico, após manter sua sequência artilheira no Campeonato Saudita e chegar ao 94º jogo consecutivo em que conseguiu marcar um gol, superando o recorde histórico do River Plate, da Argentina, dono de uma sequência de 93 partidas seguidas.
O Al-Nassr elevou sua pontuação para 16 pontos e passou a ocupar a terceira posição na tabela de classificação do Campeonato Saudita, atrás do Al-Ittihad, segundo colocado, com uma diferença de apenas um ponto, enquanto o Al-Hilal lidera a classificação com 18 pontos.
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Por outro lado, o Al-Khaleej conseguiu sair com um ponto precioso diante do Al-Nassr, após resistir à pressão do time durante o segundo tempo e manter o empate até o apito final, privando o clube de dar continuidade às suas vitórias e deixando-o com apenas um ponto na sétima rodada.
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