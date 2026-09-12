O Al-Khaleej começou a partida de forma intensa e conseguiu desferir um golpe surpresa no Al-Nassr antes do fim do primeiro tempo, depois que Omar Mascarell marcou o primeiro gol no primeiro minuto dos acréscimos.

O gol do Al-Khaleej saiu de uma cabeçada de Mascarell, que deu aos donos da casa uma preciosa vantagem antes de irem para o vestiário, colocando o Al-Nassr diante de uma missão difícil no segundo tempo para voltar à partida.

O Al-Nassr tentou igualar o placar no início do segundo tempo e intensificou sua pressão ofensiva em busca do gol de empate, mas a defesa do Al-Khaleej e seu goleiro mantiveram a vantagem e desperdiçaram mais de uma tentativa do Al-Nassr dentro da área.