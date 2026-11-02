O Al-Ittihad sofreu uma pesada derrota em seu estádio e diante de sua torcida, após cair frente ao Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, pelo placar de 4 a 1, no confronto que reuniu as duas equipes pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Ásia de Elite. Com isso, o clube saudita seguiu perdendo pontos e concedeu ao visitante uma nova vitória, com a qual reforçou sua posição na liderança do Grupo do Oeste.

A derrota trouxe à memória o que aconteceu com o Al-Nassr na primeira rodada, quando perdeu para o Al-Ain por 4 a 0 no estádio Hazza bin Zayed, já que o Al-Ittihad provou desta vez do mesmo cálice, depois de sofrer quatro gols diante da equipe emiradense, em uma noite na qual as tentativas do Al-Ittihad de evitar a queda não tiveram sucesso.

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