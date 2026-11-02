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Al Ittihad vs Al Ain: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
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Vídeo: Al Ain faz o Al Ittihad provar da mesma taça do Al Nassr na Elite Asiática

Al-Ittihad x Al-Ain
Al-Ittihad
Al-Ain
Liga dos Campeões da Ásia
Arábia Saudita
Emirados Árabes Unidos

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O Al-Ittihad sofreu uma pesada derrota em seu estádio e diante de sua torcida, após cair frente ao Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, pelo placar de 4 a 1, no confronto que reuniu as duas equipes pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Ásia de Elite. Com isso, o clube saudita seguiu perdendo pontos e concedeu ao visitante uma nova vitória, com a qual reforçou sua posição na liderança do Grupo do Oeste.

A derrota trouxe à memória o que aconteceu com o Al-Nassr na primeira rodada, quando perdeu para o Al-Ain por 4 a 0 no estádio Hazza bin Zayed, já que o Al-Ittihad provou desta vez do mesmo cálice, depois de sofrer quatro gols diante da equipe emiradense, em uma noite na qual as tentativas do Al-Ittihad de evitar a queda não tiveram sucesso.

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  • Kaku abre o festival de gols e Al Ain marca duas vezes

    O Al Ain impôs sua presença cedo e conseguiu abrir o placar aos 17 minutos, depois que Alejandro Romero "Kaku" acertou um belo chute que balançou as redes do Al Ittihad, dando a vantagem à sua equipe e atrapalhando os planos dos mandantes desde os primeiros minutos.

    E antes do fim do primeiro tempo, a equipe emiradense voltou a ampliar sua vantagem, depois que Rafael Rodrigues marcou o segundo gol aos 42 minutos, levando o Al Ain ao intervalo com vantagem de dois a zero, em meio a uma tarefa difícil que aguardava o Al Ittihad na segunda metade da partida.

  • Marwan Al-Sahafi devolve a esperança e Simic complica as contas do Al-Ittihad

    Com o início do segundo tempo, o Al-Ittihad tentou voltar ao ritmo da partida, e Marwan Al-Sahafi conseguiu diminuir a diferença aos 53 minutos, após aproveitar um passe decisivo de Houssem Aouar, devolvendo a esperança à torcida do Al-Ameed e dando ao seu time a chance de tentar reverter o resultado.

    Mas a resposta do Al-Ain veio rápida, pois o zagueiro do Al-Ittihad, Jan Carlo Simić, marcou um gol contra por engano em suas próprias redes aos 58 minutos, recolocando a diferença em dois gols e dificultando novamente a tarefa dos donos da casa, depois que o time havia começado a recuperar o equilíbrio após o gol de Al-Sahafi.

  • Al Ittihad vs Al Ain: AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    Pênalti completa a goleada: Al-Ittihad paga o preço do tropeço

    E, aos 90 minutos, o Al Ain desferiu o golpe final no Al-Ittihad, após conquistar um pênalti convertido com sucesso por Matías Palacios, marcando o quarto gol, para que a equipe emiradense decidisse o confronto por 4 a 1 e confirmasse sua superioridade sobre o Al-Ittihad em uma noite asiática difícil para os donos da casa.

    Com esse resultado, o Al Ain elevou sua pontuação para 12 pontos, assumindo a liderança isolada do grupo Oeste da Champions League Asiática de Elite, enquanto o Al-Ittihad estacionou nos 4 pontos, na nona colocação, complicando as contas da equipe saudita na disputa pelas vagas de classificação, depois de desperdiçar uma importante oportunidade de melhorar sua posição diante de sua torcida.

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