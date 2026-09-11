Vídeo: Al Ahli cura suas feridas diante do Al Hazm na noite histórica de Toney

O Al-Ahli recuperou o embalo das vitórias após conquistar um triunfo importante diante do Al-Hazm, na partida que reuniu as duas equipes pelas disputas da sétima rodada da Liga Roshn Saudita, permitindo ao clube curar suas feridas rapidamente e somar três pontos preciosos, em uma noite que também trouxe um número histórico para o atacante inglês Ivan Toney.
A vitória do Al-Ahli veio após uma partida na qual a equipe impôs sua personalidade ofensiva, e conseguiu aproveitar as oportunidades que teve diante do gol do Al-Hazm, decidindo o confronto a seu favor e dando continuidade à jornada de disputa pelas primeiras posições na tabela de classificação da Liga Roshn.
O clube conseguiu retornar aos trilhos das vitórias após a derrota na rodada passada para o Al-Qadsiah pelo placar de 3 a 2.