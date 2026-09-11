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Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

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Vídeo: Al Ahli cura suas feridas diante do Al Hazm na noite histórica de Toney

Al-Ahli x Al Hazem
Al-Ahli
Al Hazem
Campeonato Saudita
I. Toney
Arábia Saudita
England

O astro inglês conduz o Raqi rumo à vitória

O Al-Ahli recuperou o embalo das vitórias após conquistar um triunfo importante diante do Al-Hazm, na partida que reuniu as duas equipes pelas disputas da sétima rodada da Liga Roshn Saudita, permitindo ao clube curar suas feridas rapidamente e somar três pontos preciosos, em uma noite que também trouxe um número histórico para o atacante inglês Ivan Toney.

A vitória do Al-Ahli veio após uma partida na qual a equipe impôs sua personalidade ofensiva, e conseguiu aproveitar as oportunidades que teve diante do gol do Al-Hazm, decidindo o confronto a seu favor e dando continuidade à jornada de disputa pelas primeiras posições na tabela de classificação da Liga Roshn.

O clube conseguiu retornar aos trilhos das vitórias após a derrota na rodada passada para o Al-Qadsiah pelo placar de 3 a 2.

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  • Trincão abre o placar e Toni faz a diferença

    O Al-Hazm abriu o placar da partida por meio de Al-Nakhli, tornando a missão extremamente difícil para os donos da casa no início do confronto.

    O Al-Ahli não precisou de muito tempo para marcar o gol de empate, depois que o português Francisco Trincão conseguiu colocar o Al-Raqi na frente aos 21 minutos, aproveitando um passe dado por Ivan Toney, transformando-o no primeiro gol que incendiou o clima da partida.

    Após o gol, o Al-Ahli manteve suas movimentações ofensivas, apoiado na intensidade no último terço, enquanto o Al-Hazm tentava organizar suas linhas e buscar uma reação que o devolvesse ao clima do confronto, mas os donos da casa continuaram sendo os mais perigosos e eficazes diante do gol.

    Toney esteve fortemente presente no cenário ofensivo, seja por meio de suas movimentações dentro da área ou por sua contribuição na criação de chances, antes de chegar sua vez de marcar os gols e conduzir o Al-Ahli rumo a uma vitória tranquila.

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  • Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Toni brilha com dois gols e iguala Al Somah

    Aos 32 minutos, Ivan Toney conquistou um pênalti após uma falta dentro da área e ele mesmo se encarregou da cobrança, colocando a bola dentro das redes do Al-Hazm com sucesso, marcando o segundo gol do Al-Ahli na partida.

    E o atacante inglês não esperou muito para acrescentar seu segundo gol pessoal, já que o terceiro gol do Al-Ahli veio no último minuto do primeiro tempo, depois que o goleiro do Al-Hazm defendeu um chute de Saleh Abu Al-Shamat, fazendo a bola chegar a Toney diante do gol vazio, que a colocou facilmente dentro das redes.

    Com esses dois gols, Toney elevou seu total para 10 gols nas primeiras 7 rodadas do Campeonato Saudita, igualando o recorde registrado em nome do sírio Omar Al-Somah com o Al-Ahli na temporada 2016/17, como o maior número de gols de um jogador após as primeiras 7 rodadas desde a temporada 2009/10.

  • Al-Hazm tenta reagir, e o Al-Ahli mantém a vantagem

    Após sofrer três gols, o Al-Hazem tentou mudar a cara da partida e buscar a diminuição da diferença, mas o Al-Ahli lidou bem com as tentativas do adversário e manteve sua vantagem, ao mesmo tempo em que seguia buscando novas chances para ampliar a produção ofensiva.

    O Al-Hazem não foi capaz de transformar suas tentativas em gols que o recolocassem na partida, enquanto o Al-Ahli se mostrou mais tranquilo ao lidar com o andamento do confronto, aproveitando-se da vantagem confortável para se aproximar gradativamente da conquista dos três pontos.

    Com o passar dos minutos, o ritmo da partida caiu relativamente, especialmente diante do desejo do Al-Ahli de manter sua vantagem e não dar ao Al-Hazem a chance de reagir, com a superioridade permanecendo a favor do Al-Ahli até o apito final.

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  • O Al Ahly recupera o equilíbrio, e Tony escreve a história

    A vitória elevou o Al-Ahli a 12 pontos, colocando o time na quinta posição da tabela de classificação do Campeonato Saudita, um passo que dá à equipe um impulso importante ao longo da temporada, enquanto o Al-Hazem estacionou nos 8 pontos, na décima colocação.

    Já Ivan Toney saiu da partida como um dos grandes destaques da rodada, após marcar dois gols que elevaram sua conta para 10, assumindo a liderança dos artilheiros do Campeonato Saudita com uma vantagem de 6 gols sobre o perseguidor mais próximo, e igualando, ao mesmo tempo, o recorde histórico de Omar Al-Somah.

    Dessa forma, a vitória do Al-Ahli sobre o Al-Hazem não foi apenas mais três pontos, mas trouxe consigo uma mensagem importante sobre o retorno do time ao caminho das vitórias, enquanto Toney seguiu escrevendo um novo capítulo na história do clube, após ficar a um passo de isolar-se em uma marca que por anos esteve ligada ao nome de um dos maiores artilheiros do Al-Ahli.

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