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أبها والاتحادx/abhaFC
GOAL
Traduzido por

Vídeo: Abha castiga o Al-Ittihad em jogo de erros fatais

Abha x Al-Ittihad
Abha
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

O Al Ahly arranca uma vitória emocionante

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O Al-Ittihad saiu com um empate decepcionante diante de seu anfitrião Abha pelo placar de (1 a 1), na partida que reuniu as duas equipes na noite desta sexta-feira, pela décima segunda rodada da liga saudita profissional Roshan, depois que o "Decano" pagou o preço pelos erros que cometeu durante o confronto, desperdiçando dois pontos valiosos na corrida pela disputa das primeiras posições.

O Al-Ittihad entrava no duelo com a ambição de conquistar os três pontos e manter a pressão sobre as equipes da liderança, mas não conseguiu traduzir sua superioridade em vitória, dando ao Abha a chance de sair com um resultado positivo apesar de suas dificuldades na tabela de classificação.

Com esse resultado, o Al-Ittihad elevou sua pontuação para 24 pontos, na quarta colocação, enquanto o Abha chegou aos três pontos, permanecendo na última posição da tabela de classificação da liga Roshan.

  • Golpe antecipado

    O confronto não transcorreu de acordo com os planos do Al-Ittihad desde o início, após o time sofrer um golpe precoce com a saída do colombiano Richard Ríos, lesionado aos sete minutos, em decorrência de uma entrada forte em uma disputa de bola dividida.

    Ele deixou o campo abatido pela lesão, com evidente dificuldade para caminhar, obrigando o técnico Jens Fiesing a colocar Ahmed Al-Ghamdi em seu lugar. O lance gerou preocupação no elenco, especialmente com a proximidade do confronto asiático diante do Al-Ain.

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  • O gol anulado de Awar aumenta a frustração

    E os problemas do Al-Ittihad não pararam na substituição forçada, já que a partida também teve a anulação de um gol de Houssem Aouar, o que privou a equipe da chance de transformar suas investidas ofensivas em gol e aumentou a complicação do confronto para os jogadores do técnico Jens Fissing.

    O gol foi anulado por causa de um toque de mão do português Danilo Pereira, que bateu a bola inicialmente antes de ela escapar das mãos do goleiro e voltar para Aouar.

  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Awar coloca o Al-Ittihad em vantagem, e o árbitro de vídeo intervém novamente

    O Al-Ittihad entrou no segundo tempo com mais pressão em busca de desfazer o bloco defensivo, e Houssem Aouar conseguiu converter uma das tentativas no gol da vitória aos 52 minutos, após um erro catastrófico do goleiro, que chutou por engano no pé do astro argelino, que não hesitou em aproveitar a oportunidade.

    Após o gol, o Al-Ittihad tentou ampliar a vantagem, mas não conseguiu aproveitar as oportunidades disponíveis para matar o jogo, enquanto Vicinho fez alterações em sua escalação, entre elas a entrada de George Ilenikhena e Marwan Al-Sahafi no lugar de alguns elementos ofensivos, buscando explorar os espaços que surgiram com o avanço do Abha.

    Os 82 minutos testemunharam um momento decisivo no rumo da partida, depois que o Al-Ittihad acreditou ter marcado o segundo gol, que o aproximaria muito de assegurar os três pontos, mas a tecnologia do árbitro de vídeo interveio e anulou o gol, mantendo a diferença em apenas um gol e dando ao Abha um impulso moral para prosseguir com suas tentativas ofensivas.

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  • O Abha arranca o empate e o Al-Ittihad desperdiça dois pontos

    O Abha aproveitou o fato de o placar continuar em aberto e aumentou a pressão nos minutos finais, antes que o reserva Faisal Al-Sebiani conseguisse marcar o gol de empate aos 87 minutos, aproveitando-se de um passe errado de Muhannad Al-Shanqiti, zagueiro do Al-Ittihad.

    O Al-Ittihad não conseguiu retomar a vantagem nos minutos restantes, contentando-se com o empate diante do lanterna, em um resultado que representa a perda de dois pontos de que a equipe precisava muito para seguir na perseguição aos times da ponta, enquanto o Abha saiu com um ponto precioso após uma partida em que sofreu defensivamente, mas se agarrou à sua chance até os últimos instantes.

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