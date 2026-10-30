Vídeo: Abha castiga o Al-Ittihad em jogo de erros fatais

O Al-Ittihad saiu com um empate decepcionante diante de seu anfitrião Abha pelo placar de (1 a 1), na partida que reuniu as duas equipes na noite desta sexta-feira, pela décima segunda rodada da liga saudita profissional Roshan, depois que o "Decano" pagou o preço pelos erros que cometeu durante o confronto, desperdiçando dois pontos valiosos na corrida pela disputa das primeiras posições.

O Al-Ittihad entrava no duelo com a ambição de conquistar os três pontos e manter a pressão sobre as equipes da liderança, mas não conseguiu traduzir sua superioridade em vitória, dando ao Abha a chance de sair com um resultado positivo apesar de suas dificuldades na tabela de classificação.

Com esse resultado, o Al-Ittihad elevou sua pontuação para 24 pontos, na quarta colocação, enquanto o Abha chegou aos três pontos, permanecendo na última posição da tabela de classificação da liga Roshan.